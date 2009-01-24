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Intel yönetim kurulu başkanı Craig Barrett emekli oluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yönetim kurulu başkanı Craig Barrett emekli oluyor
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Eğitime büyük önem veren Craig Barrett, Intel Türkiye tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle geliştirilen "Dijital Dünyana Beni Dahil Et" projesinin tanıtımını da yapmıştı.

Intel'in geçtiğimiz ay ülkemizi de ziyaret eden yönetim kurulu başlanı Craig Barret emekli oluyor. Intel'e yaklaşık 35 yıl önce katılan ve geçen süre zarfında pek çok kademede görev olan Barret, 1998-2005 yılları arasında firmanın tepe yöneticiliğini (CEO) yaptıktan ve koltuğunu Paul Otellini'ye devrettikten sonra yönetim kurulu başkanı olarak Intel'deki çalışmalarına devam ediyordu.

Birleşmiş Milletlere Bağlı Global Bilgi ve İletişim Teknolojileri Geliştirme Birliği'nin başkanlığını da sürdüren Craig Barret'ın Mayıs ayında yapılacak yıllık hissedarlar toplantısında koltuğunu, yönetim kuruluna 1993 yılında seçilen bağımsız üye Jane Shaw'a teslim edecek.

Paul Otelli hizmetlerinden dolay Craig Barrett'a teşekkür ederken, Barret ise meslek hayatı boyunca Bob Noyce, Gordon Moore ve Andy Grove gibi sektörde efsaneleşmiş isimlerle birlikte çalışma fırsatı yaklamanın ve 1992 yılında dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi unvanını eline alan ve korumayı başaran Intel'in bugünlere gelmesinde katkı sağladığı için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.


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dreamboat 10 yıl
Craig Barrett gttiyse beklesinler 16-17 yıl sonra ben geliyorum BENİ BEKLE INTEL GELİYORUMMMMM !!!
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gordon01 10 yıl
Intel'in yeni başkanı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
İyi adammış..Hayırlısı olsun ne diyelim.
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drkayzer 10 yıl
hayırlı olsun :b
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ERASERHEAD 10 yıl
üzüldüm valla
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