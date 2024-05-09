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    Apple'da Tim Cook'un yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

    Teknoloji devi Apple'ın gelecekteki CEO'su kim olacak? Şirket içinde Tim Cook'un yerine kimin geçeceği konusu dillendirilmeye başlandı. İşte Apple'ın CEO adayları.
    Apple'da Tim Cook'un yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, 2011 yılında vefat ettikten sonra, o zamanki CEO Tim Cook dizginleri devraldı ve bugün hala şirketin başında. Geçtiğimiz Kasım ayında 63 yaşına girdi ve Amerikan şirketlerinin CEO'larını 65 yaşında emekli etme geleneği düşünülünce Cook'un halefinin kim olacağı da merak konusu olmuş durumda.

    Apple'ın perde arkasındaki isimlerinden Bloomberg'den Mark Gurman, bu ilgi çekici konuyla ilgili geniş bir yazısında, Tim Cook'un mevcut Apple CEO'sunun halefini hazırlamak için çok kapsamlı bir yaklaşım benimsediğini ve bu tür bir faaliyetin sadece Cook'un kendi ifadesiyle "yarın tökezleyip düşebileceği" açısından bile önemli olduğunu açıkladı.

    Tim Cook, 66 yaşına kadar devam edebilir

    Tim Cook'un Apple'dan bir kişiyi halefi olarak görmek istediğini, ancak yine de bir süre daha şirketin başında kalmayı planladığını sözlerine ekledi. Gurman'a göre Cook, 66. yaş gününe kadar üç yıl daha mevcut görevinde kalmayı planlıyor ve daha sonra Apple'da geçirdiği süre boyunca biriktirdiği fonları kullanarak hayır işlerine odaklanabilir.

    Apple'da Tim Cook'un yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler Tam Boyutta Gör
    Şirketin şu anki COO'su Jeff Williams, 2015'ten bu yana görevde olduğu ve 2019'dan bu yana hem donanım hem de yazılım geliştirmeyi denetlediği için bunu yapabilecek yönetim deneyimine sahip olduğundan yeni CEO olabilir. Ancak Williams, Cook'tan yalnızca iki yaş daha genç ve şirket kesinlikle en az on yıl boyunca değiştirilmesi gerekmeyecek birini başında görmek istiyor.

    Gurman'ın açıkladığı gibi, bu açıdan bakıldığında Apple'ın bir sonraki CEO'su için en olası aday Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus. İlk olarak, yeni ürünler yaratmak için doğru yetkinliklere sahip. İkincisi, şu anda elli yaşın altında, bu nedenle Apple'ın uzun vadeli başkanı olarak yönetim kuruluna Williams'tan daha uygun olabilir. Son olarak Ternus hem Cook'un hem de Williams'ın saygısını kazanan bir isim ve bu nedenle onlar emekli olduktan sonra da şirketin iş stratejisinin devamlılığını sağlayabilir.

    John Ternus, Apple'ın yeni CEO'su olma yolunda

    Ternus'ın Apple içinde iyi bir geçmişi var ve bir yönetici olarak görevlendirildiği hiçbir projede başarısız olmadı. John Ternus sadece şirket sunumları sırasında değil, röportajlarda da daha sık kamuoyu önüne çıkmaya başladı. Bu da yatırımcıları onun yeni CEO olabileceği fikrine hazırlamaya yardımcı oluyor.

    Apple'da Tim Cook'un yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler Tam Boyutta Gör
    Apple içindeki kaynaklara göre, Tim Cook'un halefi olma ihtimali daha düşük olan isimlerden bazıları yazılım geliştiricilerin başkanı Craig Federighi'nin yanı sıra perakende işinin başkanı Deirdre O`Brien. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Apple'ın sadece bir CEO değişikliğinden değil, aynı zamanda yönetim kurulu yapısında da önemli bir değişiklikten geçmesi gerekebilir. Yönetim kurulunun mevcut yapısında, hak ettikleri bir dinlenmeye çekilmek zorunda kalacak olan çok sayıda yaşlı yönetici bulunuyor.

    Şirket içi üst düzey toplantılarda, John Ternus'ın giderek daha bağımsız bir yönetici olarak katılmaya başladığı ve dışarıdan bakıldığında Apple'ın bir sonraki CEO'su rolüne hazırlanıyor gibi göründüğü belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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