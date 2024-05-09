Apple'da Tim Cook'un yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

Tam Boyutta Gör Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, 2011 yılında vefat ettikten sonra, o zamanki CEO Tim Cook dizginleri devraldı ve bugün hala şirketin başında. Geçtiğimiz Kasım ayında 63 yaşına girdi ve Amerikan şirketlerinin CEO'larını 65 yaşında emekli etme geleneği düşünülünce Cook'un halefinin kim olacağı da merak konusu olmuş durumda.

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Apple'ın perde arkasındaki isimlerinden Bloomberg'den Mark Gurman, bu ilgi çekici konuyla ilgili geniş bir yazısında, Tim Cook'un mevcut Apple CEO'sunun halefini hazırlamak için çok kapsamlı bir yaklaşım benimsediğini ve bu tür bir faaliyetin sadece Cook'un kendi ifadesiyle "yarın tökezleyip düşebileceği" açısından bile önemli olduğunu açıkladı.

Tim Cook, 66 yaşına kadar devam edebilir

Tim Cook'un Apple'dan bir kişiyi halefi olarak görmek istediğini, ancak yine de bir süre daha şirketin başında kalmayı planladığını sözlerine ekledi. Gurman'a göre Cook, 66. yaş gününe kadar üç yıl daha mevcut görevinde kalmayı planlıyor ve daha sonra Apple'da geçirdiği süre boyunca biriktirdiği fonları kullanarak hayır işlerine odaklanabilir.

Tam Boyutta Gör Şirketin şu anki COO'su Jeff Williams, 2015'ten bu yana görevde olduğu ve 2019'dan bu yana hem donanım hem de yazılım geliştirmeyi denetlediği için bunu yapabilecek yönetim deneyimine sahip olduğundan yeni CEO olabilir. Ancak Williams, Cook'tan yalnızca iki yaş daha genç ve şirket kesinlikle en az on yıl boyunca değiştirilmesi gerekmeyecek birini başında görmek istiyor.

Gurman'ın açıkladığı gibi, bu açıdan bakıldığında Apple'ın bir sonraki CEO'su için en olası aday Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus. İlk olarak, yeni ürünler yaratmak için doğru yetkinliklere sahip. İkincisi, şu anda elli yaşın altında, bu nedenle Apple'ın uzun vadeli başkanı olarak yönetim kuruluna Williams'tan daha uygun olabilir. Son olarak Ternus hem Cook'un hem de Williams'ın saygısını kazanan bir isim ve bu nedenle onlar emekli olduktan sonra da şirketin iş stratejisinin devamlılığını sağlayabilir.

John Ternus, Apple'ın yeni CEO'su olma yolunda

Ternus'ın Apple içinde iyi bir geçmişi var ve bir yönetici olarak görevlendirildiği hiçbir projede başarısız olmadı. John Ternus sadece şirket sunumları sırasında değil, röportajlarda da daha sık kamuoyu önüne çıkmaya başladı. Bu da yatırımcıları onun yeni CEO olabileceği fikrine hazırlamaya yardımcı oluyor.

Tam Boyutta Gör Apple içindeki kaynaklara göre, Tim Cook'un halefi olma ihtimali daha düşük olan isimlerden bazıları yazılım geliştiricilerin başkanı Craig Federighi'nin yanı sıra perakende işinin başkanı Deirdre O`Brien. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Apple'ın sadece bir CEO değişikliğinden değil, aynı zamanda yönetim kurulu yapısında da önemli bir değişiklikten geçmesi gerekebilir. Yönetim kurulunun mevcut yapısında, hak ettikleri bir dinlenmeye çekilmek zorunda kalacak olan çok sayıda yaşlı yönetici bulunuyor.

Şirket içi üst düzey toplantılarda, John Ternus'ın giderek daha bağımsız bir yönetici olarak katılmaya başladığı ve dışarıdan bakıldığında Apple'ın bir sonraki CEO'su rolüne hazırlanıyor gibi göründüğü belirtiliyor.

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Apple'da Tim Cook'un yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler