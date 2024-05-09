Apple'da Tim Cook'un yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

Apple'ın perde arkasındaki isimlerinden Bloomberg'den Mark Gurman, bu ilgi çekici konuyla ilgili geniş bir yazısında, Tim Cook'un mevcut Apple CEO'sunun halefini hazırlamak için çok kapsamlı bir yaklaşım benimsediğini ve bu tür bir faaliyetin sadece Cook'un kendi ifadesiyle "yarın tökezleyip düşebileceği" açısından bile önemli olduğunu açıkladı.
Tim Cook, 66 yaşına kadar devam edebilir
Tim Cook'un Apple'dan bir kişiyi halefi olarak görmek istediğini, ancak yine de bir süre daha şirketin başında kalmayı planladığını sözlerine ekledi. Gurman'a göre Cook, 66. yaş gününe kadar üç yıl daha mevcut görevinde kalmayı planlıyor ve daha sonra Apple'da geçirdiği süre boyunca biriktirdiği fonları kullanarak hayır işlerine odaklanabilir.
Gurman'ın açıkladığı gibi, bu açıdan bakıldığında Apple'ın bir sonraki CEO'su için en olası aday Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus. İlk olarak, yeni ürünler yaratmak için doğru yetkinliklere sahip. İkincisi, şu anda elli yaşın altında, bu nedenle Apple'ın uzun vadeli başkanı olarak yönetim kuruluna Williams'tan daha uygun olabilir. Son olarak Ternus hem Cook'un hem de Williams'ın saygısını kazanan bir isim ve bu nedenle onlar emekli olduktan sonra da şirketin iş stratejisinin devamlılığını sağlayabilir.
John Ternus, Apple'ın yeni CEO'su olma yolunda
Ternus'ın Apple içinde iyi bir geçmişi var ve bir yönetici olarak görevlendirildiği hiçbir projede başarısız olmadı. John Ternus sadece şirket sunumları sırasında değil, röportajlarda da daha sık kamuoyu önüne çıkmaya başladı. Bu da yatırımcıları onun yeni CEO olabileceği fikrine hazırlamaya yardımcı oluyor.
Şirket içi üst düzey toplantılarda, John Ternus'ın giderek daha bağımsız bir yönetici olarak katılmaya başladığı ve dışarıdan bakıldığında Apple'ın bir sonraki CEO'su rolüne hazırlanıyor gibi göründüğü belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.