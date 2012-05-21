Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'den Thunderbolt donanımlı Z77 anakart; DZ77R-75K

7 yıl
12,5b
1
17
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel üçüncü nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı anakart modellerine bir yenisini daha ekliyor. DZ77R-75K kodunu taşıyan yeni anakart, Z77 çipsetini kullanıyor ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Siyah renkli baskılı devre kartı ile güçlü bir görünüm sergileyen anakartı, bu segmentteki diğer pek çok modelden ayıran en büyük fark, Intel öncülüğünde geliştirilen ve ilk defa Apple'ın sistemlerinde kullanılan Thunderbolt teknolojisine destek sunması. Bilindiği üzere bu teknoloji ile 10Gb/sn hızında veri transferi yapıpı aynı anda görüntü aktarımı da gerçekleştirebilebiliyor.
Thunderbolt desteği için yine Intel tarafından geliştirilen DSL3310 kontrolcüsüne yer verilen anakart, çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCI Express x16 slotu ile geliyor. Diğer donanımlar için iki adet PCI ve iki adet PCIe x1 slotuna yer verilen anakart, dört adet DIMM slotu üzerinde yüksek hızda DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor. Çok sayıda USB 3.0 ve SATA-III konnektörüne sahip olan anakart, profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç ve reset butonlarıyla birlikte geliyor. Görüntü aktarımı için mini DisplayPort konnektörüne de yer verilen anakartın kısa bir süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken, satış fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Nerede satılıyor peki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilkDemise 6 yıl
fiyati görünce cok sasirdim Sniper M3'ün yarisi ki M3 bu kadar özellikli değil, tb ve firewire M3'te yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryzen Tevfik 6 yıl
Yahu daha USB 3.0 a geçemedik . Portu koyarlar ama 3.0 usb bellek üretmezler . Thunderbolt gelse ne olacakki . Sanki o arabirimi kullanan bellekleri üreteceklerde sonra biz alacağızda . E aldıkta ne oldu , ya karşımızdaki bilgisayarda Thunderbolt yoksa ne yapacağız . O zaman yine USB ye devam .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Sevgili arkadaşlar intel markası işlemcide ne kadar iyi ise yani iş dünyası performans odaklı ise profesyonellere hitap ediyorsa emin olurki anakart olarakta ondan aşağı kalır yani yok şimdi size ne anlatsam boş çünkü herkes marka fanatiği olmuş kendi kullandığı en iyisi olarak görünüyor egolarını bastırmak için ama gelin görünki distribitör olmayınca ne çıkarsa çıksın bizim için boş garanti olayını düşünmüyorsanız yurt dışından getirtirsiniz bunda sorun yok ama ne gigabyte ekran kartı nede intel anakart ülkemizde yok bunu getirtecek adam gibi distribitör yok zannediyorumki bu iki firma adlarını lekeletmemek için getirtmiyorlar veya kurallarını taleplerini karşılayacak distribitör yok DX58SO2 alıcaktım bulamadım gittim gigabyte z68 ud7 aldım memnunum ama sağlamlık ve kalite diyince intel ilk sırada gelir benim için bir abime iş yeri için 4 sene önce D975XBX2 anakartlı sistem topladım o gün bu gündür sabah 8 akşam 10 sürekli pc açık ve aradan 4 yıl geçti em ufak problem dahi yaşanmadı kullanan bilir diyorum kısaca denemeden kullanmadan çamur atmak çok kolay herşey görsellik değildir bence
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
met@lrock 7 yıl
intel az üretir öz üretir bence rakipsiz bir anakarta benziyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
Bildiğim kadarıyla intel anakartlarında oc olmuyordu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 7 yıl alpa07
alpa07

Bildiğim kadarıyla intel anakartlarında oc olmuyordu.

Sanırım nehalem dönemiydi, p55, x58 chipseti anakartları gayet güzel (örn: Intel DP55KG, DX58SO2) oc oluyor. Anakarttaki kurukafayı intel konseptine uymuyor ama, otellini'nin kafası olmalıydı :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 7 yıl
Ve işte Intel beklediğim bombayı patlattı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 7 yıl
thunderbolt şahane bir teknolojisi aslında. Yolu açık dizüstü cihazlara harici VGA ların önünü bile açabilir ama yaygınlaşması çok sürer Haswell lerde bile doğru düzgün yaygınlaşabileceğini pek sanmıyorum. USB3.0 ile devam.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
morefieldxi 7 yıl
Bir de piyasada neden fazla intel anakart bulunmaz anlamıyorum, ben 5 yıldır kullanıyorum hiçbir sorunla karşılaşmadım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Yemişim Thunderbolt'u. Duyurulalı her halde 1 sene olmuştur. Daha anakartı bile tek tük. USB o kadar yaygınken firebird8 arkadaşımızın da dediği gibi ben şans tanımıyorum Thunderbolt'a...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firebird8 7 yıl
Usb teknolojisi tum dunyada bu kadar kabul gormusken, thunderboltun 5 yildan once yayginlasmasi pek mumkun gelmiyor bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zymrdvn 7 yıl
Intel esas bombayı kendine saklamış. Thunderbolt teknolojisi aslında ivy bridge ile gelecek beklentisi olmuştu, ilk çıkan z77 anakartlarda göremeyince üzülmüştüm. USB nin pabucu yakında dama atılacak belli oldu. Bir de piyasada neden fazla intel anakart bulunmaz anlamıyorum, ben 5 yıldır kullanıyorum hiçbir sorunla karşılaşmadım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spleenish 7 yıl
İnceleme için tşk ler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BecHo-minaTor 7 yıl zymrdvn
zymrdvn

Intel esas bombayı kendine saklamış. Thunderbolt teknolojisi aslında ivy bridge ile gelecek beklentisi olmuştu, ilk çıkan z77 anakartlarda göremeyince üzülmüştüm. USB nin pabucu yakında dama atılacak belli oldu. Bir de piyasada neden fazla intel anakart bulunmaz anlamıyorum, ben 5 yıldır kullanıyorum hiçbir sorunla karşılaşmadım.

Performanstan çok stabilite odaklı ürünler, zaten sırf anakartta yapalım demek için 3-5 model üretiyorlar. Yoksa Intel'in yapacağı en kötü kart bunun 5 katı olurdu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12487 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Mobilite Özel: Samsung Galaxy S III ön değerlendirme 7 yıl Uygulama Haber 20 Mayıs Bölüm "Mobil Dünyaya Dair Ne Varsa Burada! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim