Intel'den Thunderbolt donanımlı Z77 anakart; DZ77R-75K

Intel üçüncü nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı anakart modellerine bir yenisini daha ekliyor. DZ77R-75K kodunu taşıyan yeni anakart, Z77 çipsetini kullanıyor ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Siyah renkli baskılı devre kartı ile güçlü bir görünüm sergileyen anakartı, bu segmentteki diğer pek çok modelden ayıran en büyük fark, Intel öncülüğünde geliştirilen ve ilk defa Apple'ın sistemlerinde kullanılan Thunderbolt teknolojisine destek sunması. Bilindiği üzere bu teknoloji ile 10Gb/sn hızında veri transferi yapıpı aynı anda görüntü aktarımı da gerçekleştirebilebiliyor.

Thunderbolt desteği için yine Intel tarafından geliştirilen DSL3310 kontrolcüsüne yer verilen anakart, çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCI Express x16 slotu ile geliyor. Diğer donanımlar için iki adet PCI ve iki adet PCIe x1 slotuna yer verilen anakart, dört adet DIMM slotu üzerinde yüksek hızda DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor. Çok sayıda USB 3.0 ve SATA-III konnektörüne sahip olan anakart, profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç ve reset butonlarıyla birlikte geliyor. Görüntü aktarımı için mini DisplayPort konnektörüne de yer verilen anakartın kısa bir süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken, satış fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.



