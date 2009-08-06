Intel'in 6 çekirdekli Gulftown işlemci ailesi 130 Watt TDP ile geliyor

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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemci modellerini önümüzdeki ay ile birlikte duyurması beklenilen Intel, tik-tak iş geliştirme modeli çerçevesinde sene sonunda 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. Yeni nesil üretim teknolojisine Pine Trail kod adını taşıyan ikinci jenerasyon Atom platformuyla geçiş yapacağı söylenen Intel, Westmere mimarisini temel alan masaüstü ve mobil işlemci çözümlerini ise muhtemelen önümüzdeki yıl ile birlikte endüstrinin beğenisine sunacak. Yeni nesil üretim teknolojisine geçiş ile birlikte firma, masaüstü platformu için yüksek performans segmentinde çıtayı bir adım daha yukarı taşıyacak gibi görünüyor zira Intel, sunucu ve iş istasyonlarından sonra masaüstü sistemler için de 6 çekirdekli işlemcileirni kullanıcıların beğenisine sunacak.

Intel'in Gulftown kod adıyla geliştirdiği ve Core i9 serisi altında pazara sunmayı planladığı 6 çekirdekli yeni işlemci ailesi yukarıda da belirttiğimiz gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. LGA1366 formunda olacak ve günümüz X58 anakartlarıyla da kullanılabilecek olan işlemci, Nehalem mimarisi ile gelen yeniliklerin tamamına sahip olacak. 1066MHz DDR3 desteği sunan üç kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci aynı zamanda Hyper-Threading ve Turbo Boost teknolojilerine de destek veriyor. Core i7 platformunun üzerinde Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı en güçlü ürün grubunu oluşturacak yeni işlemci ailesinde, 6 çekirdekli yapıya rağmen 32nm üretim süreci ve ikinci jenerasyon Hi-K Metal Kapı teknolojisiyle TDP seviyesi Core i7 modelleriyle aynı seviyede tutulacak.

Intel'in gün ışığın5a çıkan resmi dökümınana göre 6 çekirdekli Gulftown işlemci ailesinde de ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi 130 Watt olacak. X58 yonga setli anakartlarda kullanılacakları için çoklu ekran kartı kurulumlarıyla (Crossfire X veya SLI) da kullanılabilecek olan 6 çekirdekli yeni işlemcilerin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde anons edilmesi beklenirken, fiyatları ise henüz bilinmiyor.