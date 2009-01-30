Intel'in SSD'ler için yol haritası göründü, kapasite iki katına çıkıyor

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NAND flash bellek teknolojisini temel alan katı hâl disklerinin (SSD) önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alacağı yönündeki öngörü ve projeksiyonlar, çok sayıda yeni firmayı pazara çekerken yarıiletken endüstrisine yön veren isimlerin SSD çalışmaları da son sürat devam ediyor.

SSD'lerde kullanılacak NAND flash bellek yongalarına yönelik ciddi bir çalışma içerisinde olan ayrıca hem kendi markasıyla SSD üreten hem de Kingston başta olmak üzere firmalara SSD çözümleri sağlayan Intel'in 2009 yılı SSD haritası göründü. X18-M, X25-M ve X25-E olmak üzere üç farklı seri dahilinde farklı segmentler için SSD'ler hazırlayan Intel, 160GB'lık depolama kapasitesini yıl sonuna doğru 34nm üretim teknolojisinin katkısıyla 320GB'a çıkartmayı planlıyor. Intel'in resmi yol haritasına göre, firma yılın son çeyreğinde X18-M ve X25-M serilerinde kapasiteyi 320GB'a çıkartmayı, yüksek performans segmenti için hazırlanan X25-E modellerinde ise 128GB'a çıkartmayı hedefliyor.

Öte yandan Intel, Core i5 işlemcileri için hazırlanan P5x/Q5x yonga seti serilerinde kullanılacağı belirtilen ve işletim sistemi başta olmak üzere sıklıkla kullanılan uygulamaların hızlı bir şekilde başlatılabilmesi için geliştirilen Braidwood isimli 4GB, 8GB ve 16GB'lık entegre bellek çözümlerini de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunacak.