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Intel'in SSD'ler için yol haritası göründü, kapasite iki katına çıkıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in SSD'ler için yol haritası göründü, kapasite iki katına çıkıyor
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NAND flash bellek teknolojisini temel alan katı hâl disklerinin (SSD) önümüzdeki yıllarda sabit disklerin yerini alacağı yönündeki öngörü ve projeksiyonlar, çok sayıda yeni firmayı pazara çekerken yarıiletken endüstrisine yön veren isimlerin SSD çalışmaları da son sürat devam ediyor.

SSD'lerde kullanılacak NAND flash bellek yongalarına yönelik ciddi bir çalışma içerisinde olan ayrıca hem kendi markasıyla SSD üreten hem de Kingston başta olmak üzere firmalara SSD çözümleri sağlayan Intel'in 2009 yılı SSD haritası göründü. X18-M, X25-M ve X25-E olmak üzere üç farklı seri dahilinde farklı segmentler için SSD'ler hazırlayan Intel, 160GB'lık depolama kapasitesini yıl sonuna doğru 34nm üretim teknolojisinin katkısıyla 320GB'a çıkartmayı planlıyor. Intel'in resmi yol haritasına göre, firma yılın son çeyreğinde X18-M ve X25-M serilerinde kapasiteyi 320GB'a çıkartmayı, yüksek performans segmenti için hazırlanan X25-E modellerinde ise 128GB'a çıkartmayı hedefliyor.

Öte yandan Intel, Core i5 işlemcileri için hazırlanan P5x/Q5x yonga seti serilerinde kullanılacağı belirtilen ve işletim sistemi başta olmak üzere sıklıkla kullanılan uygulamaların hızlı bir şekilde başlatılabilmesi için geliştirilen Braidwood isimli 4GB, 8GB ve 16GB'lık entegre bellek çözümlerini de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunacak.


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drkayzer 10 yıl
bekle bekle nereye kadar ama :)
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gordon01 10 yıl
Darısı seagate ve wd'nin başına :)
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1963bursa 10 yıl
Açıkçası intel bu kadar az kapasite ile Samsung, pureSilicon, Toshiba marka SSD lerle yarışamaz, adamlar 1tb SSD yapmışlar, üretime hazırlanıyorlar, intel bu kadar geriden gelmekle ismini küçültüyor, yine kullanıcıların kârına, markalar çoğaldıkça rekabet fiyatları hızla düşürüyor, 1TB SSD nin haberinin yanında, onca zaman sonra intelin bilmem kaçıncı çeyrekte 320 gb ssd çıkarmam demesi komik oluyor.
donanimhaber.com/...
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CeFurkan 10 yıl
cok iyi
bir an once insallah ucuzlarda bizde aliriz
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sampiyon bilo 10 yıl
Kapasiteleri 2 kat arttırması çok güzel birşey.Ama fiyatları 2 kat arttırmazsa ne ala.Yok arttırırsa o zaman bu SSD'lerin çok satılacağını pek sanmıyorum.
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K.Kahriman 10 yıl
düşünceme göre intel 3-4 seneye bu hafızaları öyle bir hızlandırırki anakartların üzerinde ram yuvası filen kalmaz
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CoolnQuiet 10 yıl
X25 M serisi ile E serisi arasındaki fark yazma konusunda, yazma işinde E serisi daha iyi. M serisinin ise fiyatı daha makul. E serileri daha pahalı. techreport.com/... İlgili testlere buradan bakabilirsiniz. 2010 başında 320 GB'lık M serisi 300 dolar civarı olur diye tahmin ediyorum. Bakalım artık. Birgün herkes SSD disk kullanacak, orası kesin.
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