Intel'in yeni Overclock bebeği: Pentium 4 2.4C

P4 serisinin şu ana kadar OC'ta en iyi iş çıkaran üyesi P4 1.6A olmuştu. Şimdi bayrağı ondan devralmaya hazırlanan yeni bir CPU var: 800 MHz FSB ve Hyper Threading desteğine sahip bu ay sonunda çıkacak P4 2.4C.

Çoğu kişinin FSB hızının 800MHz'e çıkarılmasının ardından aklında ciddi şüpheler oluşmuştu: Zaten çok yüksek olan saat hızı nedeniyle bunu daha da arttırıp OC yapmak mümkün olmayacaktı. Ama FPU gücü bakımından bazı zayıflıkları olan P4 mimarisini oldukça sağlam ve ölçeklenebilir inşa etmişti ve kendilerinden emindiler.

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[H]ard|OCP'te Pentium 4 2.4C ile yaptığı ilk testlerde bunu kanıtladı. Abit Canterwood chipsetli anakart ile SL6WF kodlu CPU standart alüminyum soğutucu ve Koolance Exos System'la (su soğutması) yapılan testler oldukça iyi sonuçlar vermiş.

İlk hedef ödenen serinin en hızlı modeli olan 3GHz'in değerlerine ulaşmak. Test standart soğutucu ve işlemci voltajı değişikliği yapmadan gerçekleştirilmiş ve 1GHz FSB'ye ulaşılarak 3 GHz hızı elde edilmiş. Herhangi bir stabilite problemi yaşanmamış.

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DDR 400 kullanmak için BIOS'taki 5:4 oranı ya da bellekleri DDR 333'te kullanmak için 3:2 oranları mevcutmuş. Tabii ki son durak bu olmamış, işlemcinin sahip olduğu potansiyele daha da yüklenilmiş ve yine standart soğutucu ve standart voltaj ile 275 MHz FSB denenmiş:

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Hiç bir stabilite sorunu olmadan sistem 3.3GHz'te rahatlıkla çalışmış ki bu bedavadan 900MHz demek.

Ama herşeyin bir sınırı olduğu gibi bu işlemcide de sınıra 3.5 GHz'de gelinmiş. Sistem işlemci voltajı 1.7V'a arttırılarak Koolanca Exos'la 3.5 GHz'de çalıştırıldığında bazı stabilite sorunları ortaya çıkmış. İki Prime95 mantıksal ve fiziksel işlemci (HT) için bir arada 8-9 defa çalıştırılmış ve bu noktadan sonra iki işlemciden biri çökmüş. Bir de 3D Mark 2001 SE işin içine katılarak denendiğinde 3D Mark'ın sorunsuz tüm testleri yaptığı ve Prime 95'lerin çökmediği görülmüş. Buradan işlemcinin 3.5 GHz'de çok stabil olmasa da kesinlikle çok ciddi stabilite problemleri yaşamadığı açıkca ortaya çıkmış. Muhtemelen daha iyi ve ciddi bir soğutmayla bu hızda başarıyla çalışacaktır 2.4C.

Artık 1.2 GHz FSB'ye (P3'lerin en üst modellerinin hızına yakın : ) gelindiğinde ise BIOS 3.6 GHz'i göstermesine rağmen Windows XP bu işten hoşlanmamış ve açılmamış.

Sonuçta ilk örneklerden biriyle yapılmış testi ve her işlemcinin aynı OC değerine sahip olmadığını göz önüne alsak da P4 2.4C işlemcilerin 180$ civarındaki fiyatını en azından 3 GHz'e çıkarak rahatlıkla karşılayacağını söyleyebiliriz.

http://www.hardocp.com/article.html?art=NDcx