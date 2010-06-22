Bağlantı ücreti yok, kablosuz modem hediye; üstelik ilk 3
ay sadece 9,99 TL!
İnternete Bağlanmak
Hiç Bu Kadar Avantajlı Olmamıştı!
Düzenlediği kampanyalarla değişen ihtiyaçlara yönelik çözümler sunan TTNET, ?İnternete Giriş Kampanyası? ile tüketicilere internete bağlanmanın en avantajlı yolunu sunuyor
2010 yılında
internet, televizyon ve telefonu sahiplenerek tüketicilerin tüm iletişim ihtiyaçlarını
tek elden karşılamayı hedefleyen ve bu yönde farklı çözümler sunan TTNET,
internet kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor. TTNET?in sunduğu ?İnternete
Giriş Kampanyası? ile ADSL abonesi olacak tüketicilere büyük avantajlar
sunuluyor.
?İnternete Giriş
Kampanyası? ile birlikte, TTNET ADSL paketlerinden dilediklerine abone olan müşteriler,
ilk 3 ay 9,99 TL den başlayan fiyatlarla faydalanacakları internet
bağlantısının yanı sıra ister kablolu ister kablosuz modemlere ücretsiz sahip olabiliyor. 24 ay
taahhüt karşılığında kampanyadan faydalanabilecek müşteriler, ayrıca bağlantı
ücreti ödemeden internete bağlanabiliyor.
15 Ağustos 2010 tarihine kadar devam edecek olan
fırsatlardan yararlanmak isteyenler, 444 0 375 TTNET
Müşteri Hizmetleri, Türkiye?deki tüm Türk Telekom Ofis ve Bayileri, PTT'ler ya da
www.ttnet.com.tradresinden başvurularını gerçekleştirerek
abone olabilecek.