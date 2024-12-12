Yıllar sonra sinemalara dönen Interstellar'ın biletleri yok satıyor

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın sinema dünyasına kazandırdığı şahane filmlerden biri olan Interstellar (Yıldızlararası), bu yıl 10. yaşını kutluyor. Bu önemli yıl dönümünü kutlamak için film yıllar sonra sinemalara geri döndü. Filmin yenilenmiş 4K versiyonu, geçtiğimiz hafta aralarında Türkiye'nin de yer aldığı pek çok ülkede yeniden gösterime girdi. IMAX salonlarında gerçekleşen bu yeniden gösterimler, sinemaseverler tarafından da ilgiyle karşılandı. Öyle ki şu anda ABD'de filmin biletleri yok satıyor.

Nolan'ın filmi, yeniden gösterime girmesinin üzerinden geçen beş günde sadece ABD'de 7.5 milyon dolar hasılat yaptı. Ama belki de daha da etkileyicisi bunu sadece 165 salonda gösterilirken yapması. Filmin sadece 165 salondan 7.5 milyon dolar hasılat getirmesi, bu salonları tıka basa doldurduğu anlamına geliyor. Nitekim şu anda bu salonlarda biletler yok satıyor. Bu da yetmezmiş gibi kara borsada biletler 215 dolara alıcı buluyor.

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Interstellar'ın IMAX Biletleri Kara Borsaya Düştü

Interstellar ilk çıktığı dönemde de büyük başarı yakalamıştı zaten ama sonraki yıllarda bu başarısı daha da büyüdü. Çünkü ev sinemasında çok daha geniş bir kitleye ulaştı. Bu yüzden şimdi film IMAX salonlarında yeniden gösterime girince, zamanında sinemada izlemediklerine pişman olanlar da salonlara akın etti. Biletlerin 215 dolara bile alıcı bulmasının sebebi de bu Interstellar'ı IMAX'te izleme isteği.

ABD'deki kadar olmasa da Türkiye'de de filme ilgi büyüktü. Ülkemizde sadece 10 salonda yeniden gösterime giren film, buna rağmen bir haftada 14 bin 509 seyirciye ulaştı ve bu hafta sinemalarda en çok izlenen 5. film oldu.

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