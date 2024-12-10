Yapay zekayı konu alan en iyi 10 film

- Yapay Zeka Odaklı En İyi 10 Film 🍿
- 1️⃣ The Terminator 1 & 2
- 2️⃣ Matrix Serisi
- 3️⃣ Blade Runner
- 4️⃣ Ex-Machina
- 5️⃣ Her
- 6️⃣ 2001: A Space Odyssey
- 7️⃣ A.I. Artificial Intelligence
- 8️⃣ Metropolis
- 9️⃣ I, Robot
- 🔟 Ghost in the Shell
- Yorumlar
Çok değil 10 yıl öncesine kadar bilim-kurgu filmlerine ve kitaplarına özgü olan teknolojiler, bugün artık gündelik hayatımızın bir parçası hâline geliyor. Bir yandan ChatGPT gibi chatbotlar, diğer yandan Tesla'nın Optimus'u gibi insansı robotlar derken, yıllarca filmlerde gördüğümüz teknolojiler bir bir gerçeğe dönüşüyor.
Aynı anda hem heyecan verici hem de ürkütücü olan bu teknolojilerin hiç olmadığı kadar fazla gündeme geldiği şu günlerde, bu konuyu derinlikli bir şekilde ele alan en iyi filmleri derledik. Sırasız olarak paylaştığımız bu listede, konuyu farklı şekillerde ele alan filmler bulunuyor. James Cameron'ın The Terminator'ı bu teknolojinin tehlikelerine dair önemli bir uyarı olarak önümüzde dururken, A..I. Artificial Intelligence ve Her gibi filmler konuyu daha insani bir noktadan ele alıyor.
Yapay Zeka Odaklı En İyi 10 Film 🍿
İşte, yapay zeka konusunu kayda değer şekilde ele alan, bu konuya farklı bakışlar getiren en iyi 10 film:
1️⃣ The Terminator 1 & 2
James Cameron'ın artık klasikleşmiş olan bu bilim-kurgu serisi, insan gibi görünen zeki makineler fikrini kolektif bilinçte daha somut bir zemine oturturken, bu teknolojilerin potansiyel riski konusunda da yıllar önceden insanlığa bir uyarı sunmuş oldu.
- Yapım yılı: 1984 / 1991
- Yönetmen: James Cameron
- Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn
2️⃣ Matrix Serisi
The Matrix serisinin bu yönü, özellikle anime türündeki spin-off'u The Animatrix'te ortaya çıkıyor. The Animatrix, sadece yapay zekanın kontrolündeki simülasyonun nasıl işlediğini değil, makinelerin yükselişini de detaylandırıyor.
- Yönetmen: Wachowski Kardeşler
- Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving
- İzlenebileceği Dijital Platform: TV+
3️⃣ Blade Runner
Uyarlandığı eser gibi Blade Runner da bilinçli yapay zekanın duyguları ve korkuları gibi daha felsefi konular üzerine kafa koruyor. Bilinçli yapay zekalar üzerine derinlikli bir film izlemek isteyenlerin kaçırmaması gereken Blade Runner'ın birkaç farklı kurgusu bulunuyor ama izlenmesi gereken versiyon yönetmenin de tercihi olan The Final Cut. Ne yazık ki bu versiyon dijital platformlarda bulunmuyor. Filmin BluTV'deki versiyonu, pek tercih edilmeyen ilk kurgusu.
- Yapım yılı: 1982
- Yönetmen: Ridley Scott
- Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos
- İzlenebileceği Dijital Platform: BluTV
4️⃣ Ex-Machina
Bir kadın vücuduna yerleştirilen bu yapay zekayla bağ kurmaya başlayan genç programcı, bu "varlığa" nasıl yaklaşılması gerektiğini sorgulamaya başlıyor. Ancak bu yaklaşım tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Garland'ın filmi, son 10 yılda bu konuda çıkmış en iyi film olarak değerlendiriliyor.
- Yapım yılı: 2014
- Yönetmen: Alex Garland
- Oyuncular: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac
- İzlenebileceği Dijital Platform: Amazon Prime Video
5️⃣ Her
Yakın bir gelecekte geçen film, "dünyanın ilk yapay zeka işletim sistemi" olarak lanse edilen OS1'i satın alan yalnız bir adama odaklanıyor. OS1'in sesli asistanı Sam ile kısa sürede bağ kuran Theodore, bu yapay zekaya karşı gitgide daha derin duygular beslemeye başlıyor. Spike Jonze, duygu dolu bu filmde, insanlarla yapay zeka arasındaki ilişkiye dokunaklı bir yorum getiriyor.
- Yapım yılı: 2013
- Yönetmen: Spike Jonze
- Oyuncular: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams
- İzlenebileceği Dijital Platform: Gain
6️⃣ 2001: A Space Odyssey
Jüpiter'de esrarenigiz bir şekilde ortaya çıkan monoliti incelemek için gezegene doğru seyahat eden astronotlara, HAL 9000 adını taşıyan bilinçli bir süper bilgisayar eşlik ediyor. HAL 9000'i ana karakterlerinden birine dönüştüren 2001: A Space Odssey, yapay zekayı en gerçekçi şekilde ele alan filmlerden biri olmasıyla da dikkat çekiyor.
- Yapım yılı: 1968
- Yönetmen: Stanley Kubrick
- Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester
7️⃣ A.I. Artificial Intelligence
Film, David adını taşıyan robot bir çocuğa odaklanıyor. Sadece bir çocuk gibi görünmekle kalmayıp, aynı zamanda bir çocuk gibi de hisseden David, gerçek oğullarını kaybetmek üzere olan bir aile tarafından evlat ediniliyor. David ilk dönemde ailesi, özellikle de annesi tarafından sevilse de ailenin gerçek oğlu hastalıktan kurtulunca aileden dışlanıyor. Annesine geri dönme çabası, David'i benzersiz bir yolculuğa sürüklüyor.
- Yapım yılı: 2001
- Yönetmen: Steven Spielberg
- Oyuncular: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, William Hurt
8️⃣ Metropolis
Weimar Almanyası sırasında çekilen Metropolis, dışarıdan bakıldığında ütopya gibi görünen futuristik bir şehirde geçiyor. Ancak yönetici sınıfının lüks içinde yaşadığı gökdelenlerin gölgesinde, işçi sınıfı çok zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Sınıf ayrımı ve endüstrileşme gibi konulara odaklanan Metropolis'te kadın bedenine bürünmüş bilinçli bir android de yer alıyor. Metropolis, daha 1927'de insansı bir robotu kötü karakter olarak yansıtarak, kendisinden sonra gelen pek çok esere ilham kaynağı oldu.
- Yapım yılı: 1927
- Yönetmen: Fritz Lang
- Oyuncular: Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich
- İzlenebileceği Dijital Platform: YouTube
9️⃣ I, Robot
Kodlarındaki üç temel yasa bu robotların insanlara herhangi bir şekilde zarar vermesini engelliyor. Ancak robot programının başındaki isim olan Alfred Lenning öldürülünce, polis dedektifi Del Spooner, bu cinayetin arkasında bir robotun olabileceğinden şüpheleniyor. Ünlü oyuncu Will Smith'in başrolünü üstlendiği I, Robot, yarattığı fütüristik tasarımlarla etkileyici bir gelecek tasviri çiziyor. Nitekim Tesla'nın kısa süre önce tanıttığı robotunda ve robotaksilerinde de bu tasarımlardan izler görmek mümkün.
- Yapım yılı: 2004
- Yönetmen: Alex Proyas
- Oyuncular: Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood
🔟 Ghost in the Shell
Anime türündeki filmin yarı insan, yarı makine ana karakteri Motoko, The Puppet Master olarak bilinen bir hackerın izini sürüyor. Bu hackerın bilinç kazanmış bir yapay zeka olduğunu fark etmesi, Motoko için işleri çok daha karmaşık hâle getiriyor.
- Yapım yılı: 1995
- Yönetmen: Mamoru Oshii
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