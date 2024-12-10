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    Yapay zekayı konu alan en iyi 10 film

    The Terminator'dan Blade Runner'a, The Matrix'ten Ex-Machina'ya, yapay zeka teknolojilerini kayda değer bir şekilde ele alan en iyi 10 filmi listeledik.                   

    Çok değil 10 yıl öncesine kadar bilim-kurgu filmlerine ve kitaplarına özgü olan teknolojiler, bugün artık gündelik hayatımızın bir parçası hâline geliyor. Bir yandan ChatGPT gibi chatbotlar, diğer yandan Tesla'nın Optimus'u gibi insansı robotlar derken, yıllarca filmlerde gördüğümüz teknolojiler bir bir gerçeğe dönüşüyor.

    Aynı anda hem heyecan verici hem de ürkütücü olan bu teknolojilerin hiç olmadığı kadar fazla gündeme geldiği şu günlerde, bu konuyu derinlikli bir şekilde ele alan en iyi filmleri derledik. Sırasız olarak paylaştığımız bu listede, konuyu farklı şekillerde ele alan filmler bulunuyor. James Cameron'ın The Terminator'ı bu teknolojinin tehlikelerine dair önemli bir uyarı olarak önümüzde dururken, A..I. Artificial Intelligence ve Her gibi filmler konuyu daha insani bir noktadan ele alıyor.

    Yapay Zeka Odaklı En İyi 10 Film 🍿

    İşte, yapay zeka konusunu kayda değer şekilde ele alan, bu konuya farklı bakışlar getiren en iyi 10 film:

    1️⃣ The Terminator 1 & 2

    The Terminator Tam Boyutta Gör
    Söz konusu yapay zeka ve gelişmiş makineler olduğunda elbette akla gelen ilk film The Terminator oluyor. Hem The Terminator, hem de 1991'de çıkan devam filmi, bugüne kadar konu hakkında çekilmiş en iyi filmler arasında yer alıyor.

    James Cameron'ın artık klasikleşmiş olan bu bilim-kurgu serisi, insan gibi görünen zeki makineler fikrini kolektif bilinçte daha somut bir zemine oturturken, bu teknolojilerin potansiyel riski konusunda da yıllar önceden insanlığa bir uyarı sunmuş oldu.

    • Yapım yılı: 1984 / 1991
    • Yönetmen: James Cameron
    • Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn

    2️⃣ Matrix Serisi

    The Matrix Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen filmlerinden biri olan The Matrix, bugün daha çok siber dünyayla özdeşleştiriliyor olsa da aslında hikâyesini insanlarla akıllı makineler arasındaki savaş üzerine inşa ediyor. Neo, Morpheus ve Trinity'yi daha çok simülasyonun içinde görüyoruz belki ama yapay zeka tarafından yaratılmış bu simülasyonun arkasında akıllı makineler tarafından ele geçirilmiş bir dünya yatıyor.

    The Matrix serisinin bu yönü, özellikle anime türündeki spin-off'u The Animatrix'te ortaya çıkıyor. The Animatrix, sadece yapay zekanın kontrolündeki simülasyonun nasıl işlediğini değil, makinelerin yükselişini de detaylandırıyor.

    • Yönetmen: Wachowski Kardeşler
    • Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving
    • İzlenebileceği Dijital Platform: TV+

    3️⃣ Blade Runner

    Blade Runner Tam Boyutta Gör
    Philip K. Dick'in "Android'ler Elektrikli Koyun Düşler mi?" adlı eserinden uyarlanan Blade Runner, tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmleri arasında yer alıyor. Neon ışıklarıyla bezeli, kasvetli bir gelecek tasviri çizen Blade Runner, sorun çıkaran replicant'ları, yani insansı robotları tespit edip öldürmekle görevlendirilen Rick Deckard'ı takip ediyor.

    Uyarlandığı eser gibi Blade Runner da bilinçli yapay zekanın duyguları ve korkuları gibi daha felsefi konular üzerine kafa koruyor. Bilinçli yapay zekalar üzerine derinlikli bir film izlemek isteyenlerin kaçırmaması gereken Blade Runner'ın birkaç farklı kurgusu bulunuyor ama izlenmesi gereken versiyon yönetmenin de tercihi olan The Final Cut. Ne yazık ki bu versiyon dijital platformlarda bulunmuyor. Filmin BluTV'deki versiyonu, pek tercih edilmeyen ilk kurgusu.

    • Yapım yılı: 1982
    • Yönetmen: Ridley Scott
    • Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos
    • İzlenebileceği Dijital Platform: BluTV

    4️⃣ Ex-Machina

    Ex-Machina Tam Boyutta Gör
    Ex-Machina, yapay zeka konusunu hikâyesinin tam merkezine yerleştirmesiyle öne çıkıyor. Alex Garland'ın imzasını taşıyan film, devrimsel bir yapay zekayı değerlendirmesi için görevlendirilen genç bir programcıya odaklanıyor.

    Bir kadın vücuduna yerleştirilen bu yapay zekayla bağ kurmaya başlayan genç programcı, bu "varlığa" nasıl yaklaşılması gerektiğini sorgulamaya başlıyor. Ancak bu yaklaşım tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Garland'ın filmi, son 10 yılda bu konuda çıkmış en iyi film olarak değerlendiriliyor.

    • Yapım yılı: 2014
    • Yönetmen: Alex Garland
    • Oyuncular: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac
    • İzlenebileceği Dijital Platform: Amazon Prime Video

    5️⃣ Her

    Her Tam Boyutta Gör
    Her, bu listedeki filmler arasında gerçeğe dönüşmeye belki de en yakın olanı. Hatta OpenAI GPT-4o'nun ilk sesli demosunu gerçekleştirdiğinde, pek çok kişinin aklında direk Her filmi canlandı.

    Yakın bir gelecekte geçen film, "dünyanın ilk yapay zeka işletim sistemi" olarak lanse edilen OS1'i satın alan yalnız bir adama odaklanıyor. OS1'in sesli asistanı Sam ile kısa sürede bağ kuran Theodore, bu yapay zekaya karşı gitgide daha derin duygular beslemeye başlıyor. Spike Jonze, duygu dolu bu filmde, insanlarla yapay zeka arasındaki ilişkiye dokunaklı bir yorum getiriyor.

    • Yapım yılı: 2013
    • Yönetmen: Spike Jonze
    • Oyuncular: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams
    • İzlenebileceği Dijital Platform: Gain

     6️⃣ 2001: A Space Odyssey

    2001: A Space Odyssey Tam Boyutta Gör
    Stanley Kubrick'in senaryosunu ünlü yazar Arthur C. Clarke ile birlikte kaleme aldığı bu bilim-kurgu şaheseri, sinema tarihinin en unutulmaz yapay zeka karakterlerinden birini barındırıyor.

    Jüpiter'de esrarenigiz bir şekilde ortaya çıkan monoliti incelemek için gezegene doğru seyahat eden astronotlara, HAL 9000 adını taşıyan bilinçli bir süper bilgisayar eşlik ediyor. HAL 9000'i ana karakterlerinden birine dönüştüren 2001: A Space Odssey, yapay zekayı en gerçekçi şekilde ele alan filmlerden biri olmasıyla da dikkat çekiyor.

    • Yapım yılı: 1968
    • Yönetmen: Stanley Kubrick
    • Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

    7️⃣ A.I. Artificial Intelligence

    A.I. Artificial Intelligence Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen Steven Spielberg'ün imzasını taşıyan Yapay Zeka (A.I. Artificial Intelligence), insan görünümlü robotların geliştirildiği ve günlük hayatta pek çok farklı şekilde kullanıldığı bir gelecekte geçiyor.

    Film, David adını taşıyan robot bir çocuğa odaklanıyor. Sadece bir çocuk gibi görünmekle kalmayıp, aynı zamanda bir çocuk gibi de hisseden David, gerçek oğullarını kaybetmek üzere olan bir aile tarafından evlat ediniliyor. David ilk dönemde ailesi, özellikle de annesi tarafından sevilse de ailenin gerçek oğlu hastalıktan kurtulunca aileden dışlanıyor. Annesine geri dönme çabası, David'i benzersiz bir yolculuğa sürüklüyor.

    • Yapım yılı: 2001
    • Yönetmen: Steven Spielberg
    • Oyuncular: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, William Hurt

    8️⃣ Metropolis

    Metropolis Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen Metropolis, yapay zekayı hikâyesinin merkezine koymasa da bu konuyu işleyen ilk filmlerden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

    Weimar Almanyası sırasında çekilen Metropolis, dışarıdan bakıldığında ütopya gibi görünen futuristik bir şehirde geçiyor. Ancak yönetici sınıfının lüks içinde yaşadığı gökdelenlerin gölgesinde, işçi sınıfı çok zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Sınıf ayrımı ve endüstrileşme gibi konulara odaklanan Metropolis'te kadın bedenine bürünmüş bilinçli bir android de yer alıyor. Metropolis, daha 1927'de insansı bir robotu kötü karakter olarak yansıtarak, kendisinden sonra gelen pek çok esere ilham kaynağı oldu.

    • Yapım yılı: 1927
    • Yönetmen: Fritz Lang
    • Oyuncular: Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich
    • İzlenebileceği Dijital Platform: YouTube

    9️⃣ I, Robot

    I, Robot Tam Boyutta Gör
    Isaac Asimov'un aynı adlı eserinden esinlenen "I, Robot", insansı robotların hayatın her alanında kullanıldığı 2035 Amerikası'nda geçiyor.

    Kodlarındaki üç temel yasa bu robotların insanlara herhangi bir şekilde zarar vermesini engelliyor. Ancak robot programının başındaki isim olan Alfred Lenning öldürülünce, polis dedektifi Del Spooner, bu cinayetin arkasında bir robotun olabileceğinden şüpheleniyor. Ünlü oyuncu Will Smith'in başrolünü üstlendiği I, Robot, yarattığı fütüristik tasarımlarla etkileyici bir gelecek tasviri çiziyor. Nitekim Tesla'nın kısa süre önce tanıttığı robotunda ve robotaksilerinde de bu tasarımlardan izler görmek mümkün.

    • Yapım yılı: 2004
    • Yönetmen: Alex Proyas
    • Oyuncular: Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood

    🔟 Ghost in the Shell

    Ghost in the Shell Tam Boyutta Gör
    Aynı adlı mangadan uyarlanan Ghost in the Shell, cyberpunk türünün sembol filmleri arasında yer alıyor. Daha sonra hem devam filmleri, hem de live-action bir yeniden çevrimi çekilen Ghost in the Shell, yapay zekanın ve bilincin doğası gibi kavramları aksiyon dolu bir hikâyeyle harmanlayarak ele alıyor.

    Anime türündeki filmin yarı insan, yarı makine ana karakteri Motoko, The Puppet Master olarak bilinen bir hackerın izini sürüyor. Bu hackerın bilinç kazanmış bir yapay zeka olduğunu fark etmesi, Motoko için işleri çok daha karmaşık hâle getiriyor.

    • Yapım yılı: 1995
    • Yönetmen: Mamoru Oshii

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