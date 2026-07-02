Bu listemizde hem MetaCritic ve Rotten Tomatoes gibi platformlardaki eleştirmen puanlarını, hem de The New York Times, Time, Variety, Rolling Stone gibi prestijli yayınların yıl ortası listelerini tarayarak, yılın ilk yarısında öne çıkan 10 yapımı derledik.
2026'da Çıkan En İyi 10 Film 🎬️
Listemizi hazırlarken sadece 2026 yapımı filmlere yer verdik. Bu yüzden Marty Supreme, No Other Choice, The Secret Agent gibi ülkemizde bu yıl gösterime girmiş olsalar da aslında 2025 yapımı olan filmler listede bulunmuyor. Bu küçük notu da düştükten sonra, işte 2026'nın ilk yarısında öne çıkan en iyi 10 film:
1️⃣ Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary)
- Tür: Bilim Kurgu, Macera, Komedi
- Yönetmen: Phil Lord ve Christopher Miller
- Oyuncular: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub
- IMDb Puanı: 8.2
- Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 77 - %94
Aynı The Martian gibi Project Hail Mary de bir bilim kurgu hikâyesini eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace (Ryan Gosling) yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan fakat önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, izleyiciler de dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.
2️⃣ Mavi Balıkçıl (Blue Heron)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Sophy Romvari
- Oyuncular: Eylül Güven, Iringó Réti, Edik Beddoes
- IMDb Puanı: 7.2
- Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 92 - %98
1990’ların sonunda, sekiz yaşındaki Sasha ve Macar göçmeni ailesi Vancouver Adası’na taşınır. Ancak ağabeyi Jeremy’nin giderek tehlikeli hâle gelen davranışları, aileyi yıkıcı bir seçimle karşı karşıya bırakır. Sophy Romvari tarafından yazılıp yönetilen yarı otobiyografik drama Mavi Balıkçıl, yönetmenin kendi çocukluğundan ve kısa filmi Still Processing’den izler taşıyarak, bir yazın puslu atmosferi içinde aile bağlarını ve geçmişin izlerini şiirsel bir dille ele alıyor.
3️⃣ Saplantı (Obsession)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Curry Barker
- Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson
- IMDb Puanı: 8.1
- Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 77 - %94
Hoşlandığı kadının kalbini kazanmak için, insanların dileğini yerine getiren gizemli bir yönteme başvuran umutsuz bir romantik, dilediğini tam anlamıyla elde eder. Ancak kısa süre sonra bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfeder.
4️⃣ Backrooms
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Kane Parsons
- Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve
- IMDb Puanı: 7.1
- Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 77 - %87
Film, bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu merkezine alıyor. Bu kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürüklüyor.
5️⃣ Amansız (The Furious)
- Tür: Aksiyon, Gerilim, Suç
- Yönetmen: Kenji Tanigaki
- Oyuncular: Xie Miao, Joe Taslim, Yang Enyou, Jeeja Yanin, Brian Le
- IMDb Puanı: 7.9
- Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 85 - %98
Eski bir özel kuvvet askeri, kayıp kızını kurtarmak için kuzey Myanmar'a sızar ve dolandırıcılık çeteleri ile organ kaçakçılarına karşı savaşarak suç patronuyla son bir hesaplaşmaya girer.
6️⃣ Davet (The Invite)
- Tür: Komedi, Gerilim
- Yönetmen: Olivia Wilde
- Oyuncular: Seth Rogen, Olivia Wilde, Edward Norton, Penelope Cruz
- IMDb Puanı: 7.6
- Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 81 - %94
Olivia Wilde ve Seth Rogen’ın canlandırdığı ev sahibi çift, Edward Norton ve Penelope Cruz tarafından canlandırılan yeni bir çifti akşam yemeğine davet eder. Başlangıçta nazik ve sıradan bir sosyal etkileşim gibi görünen gece, misafir çiftin ilişkilerine dair yaptıkları sıra dışı açıklamalar ve sundukları "davet" ile yön değiştirir. Ev sahiplerinin kendi ilişkilerindeki çatlaklar, misafirlerin kışkırtıcı tavırları ve kuralları belirsiz oyunlarıyla derinleşirken; karakterler arasındaki gerilim, fiziksel ve psikolojik sınırların sorgulandığı bir noktaya evrilir.
7️⃣ Oyuncak Hikâyesi 5 (Toy Story 5)
- Tür: Animasyon, Macera, Aile
- Yönetmen: Andrew Stanton
- IMDb Puanı: 7.6
- Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 73 - %92
Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam edecek. Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği ekibin bu kez yeni bir rakibi olacak: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor.
8️⃣ Fjord
- Tür: Drama, Gerilim
- Yönetmen: Cristian Mungiu
- Oyuncular: Renate Reinsve, Sebastian Stan, Lisa Loven Kongsli
- IMDb Puanı: 8.4
- Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 82 - %90
9️⃣ Our Land
- Tür: Belgesel
- Yönetmen: Lucrecia Martel
- IMDb Puanı: 7.5
- Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 86 - %98
Arjantin yapımı bu belgesel, bölgedeki yerli kabilelerin liderlerinden olan Javier Chocobar'ın öldürülmesine odaklanıyor ve onun hikâyesi üzerinden Latin Amerika'daki sömürgecilik düzenine ışık tutuyor.
🔟 Sarı Zarflar (Yellow Letters)
- Tür: Drama
- Yönetmen: İlker Çatak
- Oyuncular: Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas
- IMDb Puanı: 7.3
- Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 66 - %86
Film, Türkiye'de geçen bir hikâyeyi Almanya'da anlatıyor. Filmde Berlin Ankara, Hamburg da İstanbul olarak resmediliyor. Hikâyenin merkezinde ise son tiyatro oyunları sonrası kendilerini politik bir krizin ortasında bulan sanatçı bir çift bulunuyor. Bir gecede hedef gösterilerek işlerini ve evlerini kaybeden çift, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte İstanbul’a, Aziz’in annesinin yanına yerleşmek zorunda kalır. Aziz, bu geçici sığınakta bir yandan gündelik işlerle ayakta kalmaya çalışırken diğer yandan etik değerlerinden ödün vermemeye kararlıdır. Derya ise aileyi içinde bulundukları durumdan çıkaracak bir yol ararken, kendisini zorlu kararların eşiğinde bulur.Kaynakça https://editorial.rottentomatoes.com/guide/best-new-movies/ https://www.metacritic.com/pictures/best-movies-of-2026-at-midyear/ https://www.rollingstone.com/tv-movies/tv-movie-lists/best-movies-of-2026-so-far-1235553434/ https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-reviews/the-best-films-2026-so-far-1236622586/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş