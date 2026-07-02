Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu listemizde hem MetaCritic ve Rotten Tomatoes gibi platformlardaki eleştirmen puanlarını, hem de The New York Times, Time, Variety, Rolling Stone gibi prestijli yayınların yıl ortası listelerini tarayarak, yılın ilk yarısında öne çıkan 10 yapımı derledik.

2026'da Çıkan En İyi 10 Film 🎬️

Listemizi hazırlarken sadece 2026 yapımı filmlere yer verdik. Bu yüzden Marty Supreme, No Other Choice, The Secret Agent gibi ülkemizde bu yıl gösterime girmiş olsalar da aslında 2025 yapımı olan filmler listede bulunmuyor. Bu küçük notu da düştükten sonra, işte 2026'nın ilk yarısında öne çıkan en iyi 10 film:

1️⃣ Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary)

Tam Boyutta Gör The Martian'ın da yazarı olan Andy Weir'ın ödüllü romanından uyarlanan Project Hail Mary, sinema dünyası adına bu yılın en hoş sürprizlerinden biri oldu. Hem sinemaseverlerden hem de eleştirmenlerden tam not alan film, gişede de etkileyici bir performans sergiledi.

Tür : Bilim Kurgu, Macera, Komedi

: Bilim Kurgu, Macera, Komedi Y önetmen : Phil Lord ve Christopher Miller

: Phil Lord ve Christopher Miller Oyuncular : Ryan Gosling, Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub

: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub IMDb Puanı : 8.2

: 8.2 Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 77 - %94

Aynı The Martian gibi Project Hail Mary de bir bilim kurgu hikâyesini eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace (Ryan Gosling) yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan fakat önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, izleyiciler de dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.

2️⃣ Mavi Balıkçıl (Blue Heron)

Tam Boyutta Gör Toronto ve Locarno gibi prestijli festivallerde gösterilen Mavi Balıkçıl, özellikler eleştirmenler nezdinde yılın en iyileri arasında yer alıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Sophy Romvari

: Sophy Romvari Oyuncular : Eylül Güven, Iringó Réti, Edik Beddoes

: Eylül Güven, Iringó Réti, Edik Beddoes IMDb Puanı : 7.2

: 7.2 Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 92 - %98

1990’ların sonunda, sekiz yaşındaki Sasha ve Macar göçmeni ailesi Vancouver Adası’na taşınır. Ancak ağabeyi Jeremy’nin giderek tehlikeli hâle gelen davranışları, aileyi yıkıcı bir seçimle karşı karşıya bırakır. Sophy Romvari tarafından yazılıp yönetilen yarı otobiyografik drama Mavi Balıkçıl, yönetmenin kendi çocukluğundan ve kısa filmi Still Processing’den izler taşıyarak, bir yazın puslu atmosferi içinde aile bağlarını ve geçmişin izlerini şiirsel bir dille ele alıyor.

3️⃣ Saplantı (Obsession)

Tam Boyutta Gör Bu yılın ilk yarısına damga vuran filmler arasında iki korku filmi öne plana çıkıyor. Bunlardan ilki, 1 milyonun altındaki bütçesine karşın 371 milyon dolar hasılat yaparak inanılmaz bir başarıya imza atan Obsession. YouTube çıkışlı genç bir yönetmen olan Curry Barker'ın çektiği bu düşük bütçeli bu korku filmi, sinema dünyası adına bu yılın en büyük sürprizi oldu.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Curry Barker

: Curry Barker Oyuncular : Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson

: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson IMDb Puanı : 8.1

: 8.1 Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 77 - %94

Hoşlandığı kadının kalbini kazanmak için, insanların dileğini yerine getiren gizemli bir yönteme başvuran umutsuz bir romantik, dilediğini tam anlamıyla elde eder. Ancak kısa süre sonra bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfeder.

4️⃣ Backrooms

Tam Boyutta Gör Bu yılın ilk yarısında öne çıkan diğer korku filmi ise Backrooms oldu. Genç bir içerik üreticisinin YouTube'da yayınladığı korku videolarıyla popüler hâle gelen Backrooms serisi, film uyarlamasıyla da epey ses getirdi.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Kane Parsons

: Kane Parsons Oyuncular : Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve

: Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve IMDb Puanı : 7.1

: 7.1 Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 77 - %87

Film, bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu merkezine alıyor. Bu kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürüklüyor.

5️⃣ Amansız (The Furious)

Tam Boyutta Gör Aksiyon tarafında ise bu yılın öne çıkan yapımı Hong Kong yapımı Amansız oldu. Yüksek aksiyon dozu ve etkileyici dövüş sahneleriyle The Raid'e benzetilen Amansız'ın son yılların en iyi aksiyon filmlerinden olduğu söyleniyor.

Tür : Aksiyon, Gerilim, Suç

: Aksiyon, Gerilim, Suç Yönetmen : Kenji Tanigaki

: Kenji Tanigaki Oyuncular : Xie Miao, Joe Taslim, Yang Enyou, Jeeja Yanin, Brian Le

: Xie Miao, Joe Taslim, Yang Enyou, Jeeja Yanin, Brian Le IMDb Puanı : 7.9

: 7.9 Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 85 - %98

Eski bir özel kuvvet askeri, kayıp kızını kurtarmak için kuzey Myanmar'a sızar ve dolandırıcılık çeteleri ile organ kaçakçılarına karşı savaşarak suç patronuyla son bir hesaplaşmaya girer.

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6️⃣ Davet (The Invite)

Tam Boyutta Gör Seth Rogen, Olivia Wilde, Edward Norton, Penelope Cruz gibi dört dikkat çekici ismi bir araya getiren Davet, komedi ve gerilim türlerini başarıyla bir araya getirerek zoru başarıyor ve ilgi çekici bir karışım ortaya çıkarıyor.

Tür : Komedi, Gerilim

: Komedi, Gerilim Y önetmen : Olivia Wilde

: Olivia Wilde Oyuncular : Seth Rogen, Olivia Wilde, Edward Norton, Penelope Cruz

: Seth Rogen, Olivia Wilde, Edward Norton, Penelope Cruz IMDb Puanı : 7.6

: 7.6 Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 81 - %94

Olivia Wilde ve Seth Rogen’ın canlandırdığı ev sahibi çift, Edward Norton ve Penelope Cruz tarafından canlandırılan yeni bir çifti akşam yemeğine davet eder. Başlangıçta nazik ve sıradan bir sosyal etkileşim gibi görünen gece, misafir çiftin ilişkilerine dair yaptıkları sıra dışı açıklamalar ve sundukları "davet" ile yön değiştirir. Ev sahiplerinin kendi ilişkilerindeki çatlaklar, misafirlerin kışkırtıcı tavırları ve kuralları belirsiz oyunlarıyla derinleşirken; karakterler arasındaki gerilim, fiziksel ve psikolojik sınırların sorgulandığı bir noktaya evrilir.

7️⃣ Oyuncak Hikâyesi 5 (Toy Story 5)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon film serileri arasında yer alan Toy Story (Oyuncak Hikâyesi), beşinci filmiyle de sinemaseverleri etkilemeyi başardı.

Tür : Animasyon, Macera, Aile

: Animasyon, Macera, Aile Yönetmen : Andrew Stanton

: Andrew Stanton IMDb Puanı : 7.6

: 7.6 Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 73 - %92

Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam edecek. Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği ekibin bu kez yeni bir rakibi olacak: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor.

8️⃣ Fjord

Tam Boyutta Gör Henüz genel izleyici kitlesine ulaşmamış olsa da bu yıl festivallere damga vuran filmlere geldiğimizde, karşımıza çıkan ilk film Fjord oldu. Rumen yönetmen Cristian Mungiu'nun övgülere boğulan filmi, bu yıl Cannes'da Altın Palmiye'yi kazanarak dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Tür : Drama, Gerilim

: Drama, Gerilim Y önetmen : Cristian Mungiu

: Cristian Mungiu Oyuncular : Renate Reinsve, Sebastian Stan, Lisa Loven Kongsli

: Renate Reinsve, Sebastian Stan, Lisa Loven Kongsli IMDb Puanı : 8.4

: 8.4 Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 82 - %90

9️⃣ Our Land

Tam Boyutta Gör Bu yıl festivallerde övgülere boğulan bir diğer film de Lucrecia Martel imzalı Our Land oldu.

Tür : Belgesel

: Belgesel Y önetmen : Lucrecia Martel

: Lucrecia Martel IMDb Puanı : 7.5

: 7.5 Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 86 - %98

Arjantin yapımı bu belgesel, bölgedeki yerli kabilelerin liderlerinden olan Javier Chocobar'ın öldürülmesine odaklanıyor ve onun hikâyesi üzerinden Latin Amerika'daki sömürgecilik düzenine ışık tutuyor.

🔟 Sarı Zarflar (Yellow Letters)

Tam Boyutta Gör Bu yıl festivallerde adından söz ettiren işler arasında Türkiye ortak yapımı bir film de vardı: İlker Çatak'ın yazıp yönettiği Sarı Zarflar. Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrollerini paylaştığı Sarı Zarflar, bu yıl Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'yı, yani en iyi film ödülünü kazandı.

Tür : Drama

: Drama Y önetmen : İlker Çatak

: İlker Çatak Oyuncular : Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas

: Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas IMDb Puanı : 7.3

: 7.3 Eleştirmen Puanı (Metacritic - Rotten Tomatoes): 66 - %86

Film, Türkiye'de geçen bir hikâyeyi Almanya'da anlatıyor. Filmde Berlin Ankara, Hamburg da İstanbul olarak resmediliyor. Hikâyenin merkezinde ise son tiyatro oyunları sonrası kendilerini politik bir krizin ortasında bulan sanatçı bir çift bulunuyor. Bir gecede hedef gösterilerek işlerini ve evlerini kaybeden çift, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte İstanbul’a, Aziz’in annesinin yanına yerleşmek zorunda kalır. Aziz, bu geçici sığınakta bir yandan gündelik işlerle ayakta kalmaya çalışırken diğer yandan etik değerlerinden ödün vermemeye kararlıdır. Derya ise aileyi içinde bulundukları durumdan çıkaracak bir yol ararken, kendisini zorlu kararların eşiğinde bulur.

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2026'nın ilk yarısında çıkan en iyi 10 film

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