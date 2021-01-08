Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı

Özellikle son dönemde birçok yerli içeriğe imza atan Netflix'in yeni yerli filmi Azizler, Netflix üzerinden geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

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Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'den fragman paylaşıldı

1 saat 36 dakika uzunluğundaki filmin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi isimler bulunuyor. Berkun Oya'nın senaristliğini üstlendiği, Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönettiği dram komedi türündeki filmde ayrıca sesli betimleme özelliği de bulunuyor.

Filmi şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

Filmin konusu ise şöyle: Azizler, varoluşsal bir kriz yaşayan Aziz'in öyküsünü anlatıyor. Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder... Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar ancak Aziz'in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz'in hayatını büsbütün değiştirecektir.

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