Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı

Özellikle son dönemde birçok yerli içeriğe imza atan Netflix'in yeni yerli filmi Azizler, Netflix üzerinden geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "Netflix'in yüksek bütçeli Kore işi Star Wars filmi Space Sweepers'tan fragman paylaşıldı"İlginizi Çekebilir Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'den fragman paylaşıldı
1 saat 36 dakika uzunluğundaki filmin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi isimler bulunuyor. Berkun Oya'nın senaristliğini üstlendiği, Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönettiği dram komedi türündeki filmde ayrıca sesli betimleme özelliği de bulunuyor.
Filmi şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.
Filmin konusu ise şöyle: Azizler, varoluşsal bir kriz yaşayan Aziz'in öyküsünü anlatıyor. Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder... Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar ancak Aziz'in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz'in hayatını büsbütün değiştirecektir.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.