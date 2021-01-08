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    Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı

    Dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Netflix'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu, yeni yerli film Azizler yayınlandı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı

    Özellikle son dönemde birçok yerli içeriğe imza atan Netflix'in yeni yerli filmi Azizler, Netflix üzerinden geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yüksek bütçeli Kore işi Star Wars filmi Space Sweepers'tan fragman paylaşıldı"

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    1 saat 36 dakika uzunluğundaki filmin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi isimler bulunuyor. Berkun Oya'nın senaristliğini üstlendiği, Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönettiği dram komedi türündeki filmde ayrıca sesli betimleme özelliği de bulunuyor.

    Filmi şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

    Filmin konusu ise şöyle: Azizler, varoluşsal bir kriz yaşayan Aziz'in öyküsünü anlatıyor. Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder... Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar ancak Aziz'in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz'in hayatını büsbütün değiştirecektir.



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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    gaussfire 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haluk bilginer bu şekilde her projeyi kabul ederse yavaş yavaş yüzü eskiyecek. Son 2 proje zaten ortada biraz süzgeçten geçirse keşke
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Her filmde her dizide Haluk Bilginer ve benzer oyuncular sıktı artık!
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Filmi izledim yine vasat bir film
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    BlackLead 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haluk bilginer galiba yakında kendi köşesine çekilip magazin hayatından tamamiyle soyutluyacak kendini. son paraları mı topluyor nedir her platform her projede var adam
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    cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Big lebowski mi bu
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    pikalos (pega han) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil gibi olacak bu gidişle.Bir haberleri sunmadığın kaldı.TV yi açtığımızda hep sen varsın arkadaş.Bir de Erdal Bakkal.
    Yanıtla +3
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    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Her filmde her dizide Haluk Bilginer ve benzer oyuncular sıktı artık!
    Yanıtla +9
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    gaussfire 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haluk bilginer bu şekilde her projeyi kabul ederse yavaş yavaş yüzü eskiyecek. Son 2 proje zaten ortada biraz süzgeçten geçirse keşke
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 gün ( Mesaj Silindi ) gaussfire
    Belirli bir sayıda proje için peşin anlaşma yapmış olabilir.
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