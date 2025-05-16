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    Christopher Nolan imzalı The Odyssey, tamamı IMAX ile çekilen ilk sinema filmi olacak

    Christopher Nolan, IMAX için ilklere imza atmaya devam ediyor. Yönetmenin heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey, tamamı IMAX kameralarla çekilen ilk sinema filmi olacak.

    The Odyssey Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Christopher Nolan, IMAX adına ilklere imza atmaya devam ediyor. Hatırlarsanız yönetmenin 2008 yapımı Batman filmi The Dark Knight, birden fazla sahnesi IMAX kameralarla çekilen ilk sinema filmi olarak tarihe geçmişti. Sonraki filmlerinde de bu teknolojiyi kullanmaya devam eden Nolan, şimdi The Odyssey ile bir ilke daha imza atacak. Yönetmenin heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey, tamamı IMAX kameralarla çekilen ilk sinema filmi olacak. Daha önce buna en çok yaklaşan film Oppenheimer'dı ama onda da IMAX ile çekilmeyen bazı sahneler vardı.

    Christopher Nolan'ın The Odyssey'in tamamını IMAX kameralarla çekeceği doğrudan IMAX CEO'su Rich Gelfond tarafından duyuruldu. Nolan, yeni filminin çekimlerine başlamadan yaklaşık bir yıl önce Gelfond'ı aramış ve eğer IMAX kameralarla ilgili belli başlı sorunları çözerlerse The Odyssey'in tamamını bu kameralarla çekeceğini söylemiş. Bu meydan okumayı kabul eden Gelfond ve ekibi Nolan'ın istediği geliştirmeleri yapmış. Neticede ortaya hem daha sessiz çalışan, hem de film rulosu daha kolay değiştirilen yeni nesil kameralar çıkmış. Hatırlarsanız Nolan'ın daha önce hiç kullanılmayan IMAX kameraları kullanacağı filmin çekimleri başlamadan önce açıklanmıştı.

    The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da Gösterime Girecek

    250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olacağı söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması olacak. Filmde Matt Damon ve Tom Holland'ın yanı sıra Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer rol alıyor.

    The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekiyor. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmayacağı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanılacağı söyleniyor.

    Heyecanla beklediğimiz The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek.

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    Evren7 5 saat önce

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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