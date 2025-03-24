Christopher Nolan filmleri nisan ayında beyaz perdeye geri dönüyor

Christopher Nolan'ın Üç Filmi Yeniden Sinemalarda Gösterilecek
Kaçıranlar ve beyaz perdede tekrar izlemek isteyenler, Christopher Nolan'ın üç filmini önümüzdeki ay sinemada izleme şansı yakalayacaklar. Bu üç film Başlangıç (Inception), Yıldızlararası (Interstellar) ve Tenet olacak.
Sevilen filmlerin yeniden gösterime girmesi sonraki aylarda da devam eden bir uygulama olacak gibi görünüyor. Zira nisan ayında Nolan filmleri yeniden gösterime girdikten sonra mayıs ayında da Tobey Maguire'lı eski Spider-Man üçlemesi sinemalara dönecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!