Christopher Nolan filmleri nisan ayında beyaz perdeye geri dönüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sevilen filmlerin yıllar sonra yeniden sinemalarda gösterilmesi, son dönemde ülkemizde yaygınlaşan bir uygulama hâline geldi. Yıllar sonra az sayıda salonda da olsa yeniden gösterime giren Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter filmleri, azımsanmayacak bir kitleye ulaştı. Bu da başka filmlerin de tekrar sinemalarda gösterilmesinin önünü açtı. Nitekim önümüzdeki ay da ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın sevilen filmleri yeniden gösterime girecek.

Christopher Nolan'ın Üç Filmi Yeniden Sinemalarda Gösterilecek

Kaçıranlar ve beyaz perdede tekrar izlemek isteyenler, Christopher Nolan'ın üç filmini önümüzdeki ay sinemada izleme şansı yakalayacaklar. Bu üç film Başlangıç (Inception), Yıldızlararası (Interstellar) ve Tenet olacak.

Tam Boyutta Gör 11 Nisan'da Inception, 18 Nisan'da Tenet, 25 Nisan'da da Interstellar yeniden sinemalara gelecek. Her üç film de sınırlı sayıda salonda dağıtıma girecek ve sadece bir hafta gösterimde kalacak. Tenet ve Interstellar'ın IMAX sinemalara gelmesi bekleniyor.

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Sevilen filmlerin yeniden gösterime girmesi sonraki aylarda da devam eden bir uygulama olacak gibi görünüyor. Zira nisan ayında Nolan filmleri yeniden gösterime girdikten sonra mayıs ayında da Tobey Maguire'lı eski Spider-Man üçlemesi sinemalara dönecek.

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Christopher Nolan filmleri nisan ayında sinemalara geri dönüyor