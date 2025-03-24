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    Christopher Nolan filmleri nisan ayında beyaz perdeye geri dönüyor

    Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın unutulmaz filmlerini yeniden beyaz perdede izlemek isteyenler, nisan ayında bu fırsata erişecek. Nolan'ın sevilen filmleri yeniden gösterime giriyor.
    Christopher Nolan Tam Boyutta Gör
    Sevilen filmlerin yıllar sonra yeniden sinemalarda gösterilmesi, son dönemde ülkemizde yaygınlaşan bir uygulama hâline geldi. Yıllar sonra az sayıda salonda da olsa yeniden gösterime giren Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter filmleri, azımsanmayacak bir kitleye ulaştı. Bu da başka filmlerin de tekrar sinemalarda gösterilmesinin önünü açtı. Nitekim önümüzdeki ay da ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın sevilen filmleri yeniden gösterime girecek.

    Christopher Nolan'ın Üç Filmi Yeniden Sinemalarda Gösterilecek

    Kaçıranlar ve beyaz perdede tekrar izlemek isteyenler, Christopher Nolan'ın üç filmini önümüzdeki ay sinemada izleme şansı yakalayacaklar. Bu üç film Başlangıç (Inception), Yıldızlararası (Interstellar) ve Tenet olacak.

    Christopher Nolan filmleri nisan ayında sinemalara geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    11 Nisan'da Inception, 18 Nisan'da Tenet, 25 Nisan'da da Interstellar yeniden sinemalara gelecek. Her üç film de sınırlı sayıda salonda dağıtıma girecek ve sadece bir hafta gösterimde kalacak. Tenet ve Interstellar'ın IMAX sinemalara gelmesi bekleniyor.

    Sevilen filmlerin yeniden gösterime girmesi sonraki aylarda da devam eden bir uygulama olacak gibi görünüyor. Zira nisan ayında Nolan filmleri yeniden gösterime girdikten sonra mayıs ayında da Tobey Maguire'lı eski Spider-Man üçlemesi sinemalara dönecek.

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    E
    emiristanbul 17 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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