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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 4.2 ne zaman gelecek ?

8 yıl
4,5b
1
11
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 4.2 ne zaman gelecek ?
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Eylül ayındaki geleneksel iPod etkinliğinde çıkış tarihi olarak Kasım ayının işaret edilmesinden sonra Apple'ın mobil işletim sistemi iOS 4.2'i kullanıcılar merakla bekliyor. AirPlay'i merak eden, iPad'de Multi-Tasking; klasörleme gibi iOS 4'ün özelliklerini kullanmak isteyen kullanıcıların en çok merak ettiği konu güncellemenin ne zaman yayınlanacağı. Geride bıraktığımız hafta içinde MacStories'in konuyla ilgili ortaya attığı iddiayı dile getirmiştik. MacStories'in iddiasına göre Apple, Çarşamba günü Mac OS X 10.6.5 ve iTunes 10.1'i yayınlayıp, Cuma günü de iOS 4.2'i yayınlayacaktı. İddiadaki gibi Apple, Çarşamba günü Mac OS X 10.6.5'i yayınladı fakat, Cuma günü yayınlanan güncelleme iTunes 10.1 olurken, iOS 4.2 ise yayınlamadı. İddianın bir kısmının doğru çıkması; Mac Stories'in kaynağının doğru bilgi vermiş olacağı ihtimalini arttırdığından iOS 4.2'nin yayınlanmaması akıllara Apple'ın Golden Master sürümününde bazı hatalar bulmuş olabileceğini getirdi.

Peki neden ?

MacStories'in son edindiği bilgiye göre; güncellemenin yayınlanmamasının sebebi iPad'de baş gösteren kablosuz bağlantı sorunu. Çeşit kullanıcı ve geliştirici forumlarında da dile getirilen soruna göre; iOS 4.2 GM yüklü iPad; rahat bir şekilde istenilen kablosuz ağa bağlanıyor fakat dakikalar içersinde ağdan düşüyor. Mac Stories'in kaynağına göre, sorunun birçok yerde dile getirilmesi ve Apple'a konuyla ilgili yapılan geri dönüşlerden sonra Apple, güncellemeyi sorunsuz birşekilde yayınlamak istediğinden, iOS 4.2'nin tarihini bir süre

iOS 4.2 ne zaman gelecek ?
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Mac Stories'in bu açıklamaları üzerine Apple'ın iPad için iOS 4.2'nin Golden Master versiyonunun ilk yayınlanan derlemesinden farklı olarak, dün 8C134b derlemesini geliştiricilere sunması da Wi-Fi probleminden dolayı güncellemenin kullanıcılara sunulamadığı iddiasını güçlendirdi.

Peki güncelleme ne zaman kullanıcılara sunulacak ?

Konuyla ilgili iki farklı beklenti var. Bunlardan ilki 16 Kasım. İddianın sahibi ise iPhoneHellas. Yunan dostlarımızın benzer konularda şimdiye kadar ortaya attıkları iddialar oldukça tutarlı olması 16 Kasım iddialarını güçlendiriyor. Örneğin iPhone OS 2.2'nin yayınlanmasından 10 gün önce güncellemenin içeriği hakkında bilgi vermeleri ve iOS 4.0.1'ın yayınlanacağı tarihi bilmeleri, iPhoneHellas'ın başarıları arasında yer alıyor.

iOS 4.2 ne zaman gelecek ?
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Diğer bir beklenti ise 24 Kasım diğer bir deyişle Amerika'lıların Şükran Günü'nden bir gün önce. Bu iddiayı dile getiren ise The Telegraph. Gazetenin firmaya çok yakın kaynağından edindiği bilgiye göre; Apple, güncellemeyi 12 Kasım'da yayınlamayı planlıyordu ancak sonradan bu tarihi 24 Kasım'a öteledi. Ötelemenin arkasındaki sebebin ne olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi vermeyen gazete, Apple'ın basın sözcülerinin net bir tarih vermektense Kasım ayın içersinde yayınlanacağını söylemeye devam ettiklerini belirtti.

Gördüğünüz gibi iOS 4.2'nin yayınlanmasıyla ilgili olarak kesin olan tek şey; güncellemenin Kasım ayı içersinde gelecek olması. Bunun dışında tam olarak hangi gün kullanıcıya sunulacağıyla ilgili ortaya atılan her iki tarihi de sizlere aktardık; ancak yine de belirtmekte fayda var ki her iki tarih de şimdilik iddiadan başka birşey değil.


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DH Misafiri 8 yıl
beklemekten öldü millet :D
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DH Misafiri 8 yıl
17 bugun, simdi 24 e kaldi umut, umarim 30 subata sallamazlar
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northernlights 8 yıl
Başlık güzelmiş.
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onbeskarakterli 8 yıl
Unlock 4.2'den sonra çıkacak. Heyecanlı bekleyişin sebebi bu :)
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S0NK0Z 8 yıl
En büyük artısı sensör sorununun giderilmesi olacak heralde
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Harley-Davidson 8 yıl
4.2 iPhone'lara ne getirecek?
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sarolious 8 yıl

Rammstein

4.2 iPhone'lara ne getirecek?

+1907
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