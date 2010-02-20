iPad için Apple'ın potansiyel müşterisi Araplar

Dubai merkezli piyasa araştırmaları şirketi Zawya'nın hazırladığı yeni bir çalışmaya göre Araplar, Apple iPad'in en güçlü alıcı adayları arasında yer alıyorlar. Aynı rapordaki detaylara göre Amerika ve Avrupa'lı kullanıcılar, resmi tanıtımı 27 Ocak'ta yapılan iPad'e, Araplar kadar ilgi duymuyorlar. Yine bir Apple ürünü olan ve 1GHz'de çalışan A4 işlemcisinin kullanıldığı iPad, 9.7-inç büyüklüğndeki çoklu dokunmatik ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Haberimize konu olan çalışmanın sonuçlarına göre Ortadoğu'da yaşayan kullanıcıların %58'i kesinlikle veya muhtemelen iPad alabilirim cevabı verirken, aynı oran Almanya'da %17, Amerika'da %13 ve Danimarka ile Birleşik Krallık'ta ise %7'ye kadar düşüyor.

Zawya tarafından hazırlanan çalışmanın en dikkat çekici detayı ise cihazın bilinirliliği üzerine. Zira çalışma kapsamında yer alan Ortadoğu'lu kullanıcıların %59'u, iPad ile cep telefonu işlevlerinin yerine getirilebileceğini ve %56'sı video görüşme yapılabileceğini belirtiyor. Diğer ülkelere baktığımızda ise aynı oranın Almanya ve İngiltere'de katılcımların %37'si, Amerika'da %36 ve Danimarka'da ise %40'ı iPad ile telefon görüşmesi yapılabileceğini düşünüyorlar.