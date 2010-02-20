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iPad için Apple'ın potansiyel müşterisi Araplar

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dubai merkezli piyasa araştırmaları şirketi Zawya'nın hazırladığı yeni bir çalışmaya göre Araplar, Apple iPad'in en güçlü alıcı adayları arasında yer alıyorlar. Aynı rapordaki detaylara göre Amerika ve Avrupa'lı kullanıcılar, resmi tanıtımı 27 Ocak'ta yapılan iPad'e, Araplar kadar ilgi duymuyorlar. Yine bir Apple ürünü olan ve 1GHz'de çalışan A4 işlemcisinin kullanıldığı iPad, 9.7-inç büyüklüğndeki çoklu dokunmatik ekranıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Haberimize konu olan çalışmanın sonuçlarına göre Ortadoğu'da yaşayan kullanıcıların %58'i kesinlikle veya muhtemelen iPad alabilirim cevabı verirken, aynı oran Almanya'da %17, Amerika'da %13 ve Danimarka ile Birleşik Krallık'ta ise %7'ye kadar düşüyor.

Zawya tarafından hazırlanan çalışmanın en dikkat çekici detayı ise cihazın bilinirliliği üzerine. Zira çalışma kapsamında yer alan Ortadoğu'lu kullanıcıların %59'u, iPad ile cep telefonu işlevlerinin yerine getirilebileceğini ve %56'sı video görüşme yapılabileceğini belirtiyor. Diğer ülkelere baktığımızda ise aynı oranın Almanya ve İngiltere'de katılcımların %37'si, Amerika'da %36 ve Danimarka'da ise %40'ı iPad ile telefon görüşmesi yapılabileceğini düşünüyorlar.


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Public_Enemy 9 yıl
@dreampowder
Hocam ben www.donanimhaber.com yazınca çıkan sayfadan bakıyorum haberlere.
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Public_Enemy 9 yıl
Sayın DH yetkilileri , artık sırf Apple ve ipad haberi yapabilmek için fasarya şeyler koymaya başladınız, yani bu yazıda bizi ilgilendiren en ufak birşey var mı allah aşkına? arap ipad alacakmış??? Türkiye'de 1000 bilgisayar kullanıcısından biri dahi apple kullanmaz iken bu sitede 3 haberden biri apple olmaya başladı.
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dreampowder 9 yıl
hocam, bu konunun DH de laptop kategorileri altındaki "APPLE" kısmınta yayınlandığının farkındasın değilmi??
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sotoxs 9 yıl
paraları bitiyor gibi aldılar aldılar daha da zor bundan sonra
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@dministrator 9 yıl

sotoxs

paraları bitiyor gibi aldılar aldılar daha da zor bundan sonra



Onlarda para tükenmez şüphen olmasın
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sahafiec 9 yıl
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owin 9 yıl
pek dürüst bir anketmiş gibi gelmedi bana

ha olursa, ileride apple/ipad için göreceğimiz namaz vakti, imsak zamanı tarzı programlarda artış olur sanırım :D
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