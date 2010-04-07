iPad'in üretim maliyeti ortaya çıktı

Apple'ın geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu iPad'in üretim maliyeti hakkında bilgiler ortaya çıktı. iSuppli isimli analiz şirketinin yaptığı açıklamada 499$ fiyat etiketine sahip olan iPad WiFi 16 GB'lık modelin üretim, patent maliyetleri haricinde birim başı maliyet ücretinin 259.60$ olduğu ortaya çıktı. iSuppli tarafından yayınlanan raporda iPad'lerde en pahalı bileşenin dokunmatik ekran olduğu ortaya çıktı. Samsung, LG ve Epson firmalarının üretimini yaptığı ekranların Apple'a maliyeti birim başı 95$ olarak belirtiliyor. iPad'in en pahalı 2. bileşeni ise flash hafıza birimlerinin olduğu ortaya çıktı. 16 GB'lik modellerin 29,50$, 32GB'lik modellerin 59$ ve 64 GB'lik modellerin 118$'lık maliyete sahip olduğu açıklandı.

Apple'ın tasarladığı A4 işlemciler maliyet sıralamasında birim başı 26.80$ ile 3. sırada yer alıyor. Bu iç bileşenin ardından Broadcom Bluetooth/Wi-Fi çifleri 8.05$'lık maliyetle 4. sırada yer alıyor. Multitouch dokunmatik ekrana ait 2 kontrol biriminin maliyeti ise 3.70$ olarak açıklandı. Cirrus Logic adlı firmanın iPad için üretimini yaptığı ses çiplerinin Apple'a maliyeti sadece 1,20$.

Apple'ın 16 GB'li iPad'inin maliyeti 259.60$, 599$ satış fiyatı olan 32 GB'lik iPad'in maliyetinin 289.10$ ve 699$ fiyatla satılan 64GB'lik iPad'in Apple'a birim başı maliyetinin 348.10$ olduğu belirtildi.