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iPad'in üretim maliyeti ortaya çıktı

Apple'ın geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu iPad'in üretim maliyetleri ortaya çıktı
9 yıl
19,2b
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu iPad'in üretim maliyeti hakkında bilgiler ortaya çıktı. iSuppli isimli analiz şirketinin yaptığı açıklamada 499$ fiyat etiketine sahip olan iPad WiFi 16 GB'lık modelin üretim, patent maliyetleri haricinde birim başı maliyet ücretinin 259.60$ olduğu ortaya çıktı. iSuppli tarafından yayınlanan raporda iPad'lerde en pahalı bileşenin dokunmatik ekran olduğu ortaya çıktı. Samsung, LG ve Epson firmalarının üretimini yaptığı ekranların Apple'a maliyeti birim başı 95$ olarak belirtiliyor. iPad'in en pahalı 2. bileşeni ise flash hafıza birimlerinin olduğu ortaya çıktı. 16 GB'lik modellerin 29,50$, 32GB'lik modellerin 59$ ve 64 GB'lik modellerin 118$'lık maliyete sahip olduğu açıklandı.

Apple'ın tasarladığı A4 işlemciler maliyet sıralamasında birim başı 26.80$ ile 3. sırada yer alıyor. Bu iç bileşenin ardından Broadcom Bluetooth/Wi-Fi çifleri 8.05$'lık maliyetle 4. sırada yer alıyor. Multitouch dokunmatik ekrana ait 2 kontrol biriminin maliyeti ise 3.70$ olarak açıklandı. Cirrus Logic adlı firmanın iPad için üretimini yaptığı ses çiplerinin Apple'a maliyeti sadece 1,20$.

Apple'ın 16 GB'li iPad'inin maliyeti 259.60$, 599$ satış fiyatı olan 32 GB'lik iPad'in maliyetinin 289.10$ ve 699$ fiyatla satılan 64GB'lik iPad'in Apple'a birim başı maliyetinin 348.10$ olduğu belirtildi.


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batuhangultepe 9 yıl
bu yazdıklarınızı okuyunca aklıma Cem Yılmaz geldi :D bilet başı 50 liradan 1000 kişi olsa .... bizde burda o muhabbeti yapıyoruz. '' 260 maliyet, 240 kar, satış x kar. İyi valla adamlar götürüyor :D''
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CaSsErDoDo 9 yıl
evet halkımız benim gibi oldugu için birşey çıkmadı zaten bugüne kadar bu kadar detaylı düşünmedik yok 5000 çalışan yok 10000 çalışan yok arge yok bilnemne halada iddaa ediyorum APPLE kadar boş ürünler çıkarıp reklamları ve hergün birşeyler duyurmasından dolayı satan bir firma daha yokkk ipad in hala işe yaramaz oldugunu argeye bile gerek olmadıgını yapılabilecke tek arge çalışmasının büyük ekran oldugunu düşünüyorum ve fiyatının bunları haketmediğini 2 kat kar oranı ile satılmasının ve bunları buna rağmen alıp savunanların çok yanlış yolda ilerlediğini iddaa ediyorum eğer bu düşüncelere sahip olmak geri kalmaksa ülkeden bu yüzden birşeyler çıkmıyorsa size helal olsun diyorum hoş 1600 liralık işe yaramaz iphoneların bile kapış kapış gittiği bu ülkede aslında bu yorumları bile yazmam hata çünkü kimse anlamıyor dinlemek istemiyor neyse bundan sonra size ne bir cevap nede bir yorum yazıcam siz 5000 tane çalışanı olan argede muhteşem olan ürününe göre güzel fiyat isteyen kurtçuksuz Apple nızla mutlu mesut geçinin saygılarımla..
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sahafiec 9 yıl
...
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CaSsErDoDo 9 yıl
tamam haklısınız apple büyük firma teknolojiye yön veriyor herşeyi ucuza satıyor müzik dinletirken internette dolaştırıyor lafımı anlayana
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Centauri 9 yıl
dodocan

tamam haklısınız apple büyük firma teknolojiye yön veriyor herşeyi ucuza satıyor müzik dinletirken internette dolaştırıyor lafımı anlayana


Lafını herkes anlıyor da.. bu kadar yorum yapıyorsun, Iphone OS in kendi uygulamaları arasında multitasking yaptığını bilmiyorsun heralde...
bi taraftan müzik çalıp, bi taraftan bi film download edip, bir taraftan bi uygulama download edip, bi taraftan Safariyle sorf yapabilirsin şu anda jailbreak olmayan bi Iphone ile. Kimse herşeyi ucuza satıyor da demedi, kaliteli ürün pahalı olur.

he bide.. argeye gerek yok.. Apple'ın Cupertino, California'daki merkezinde, 5000 kişi çalışıyor, hiç ürün üretilmiyor.
Sadece yöneticiler, mühendisler, tasarımcılar, yazılımcılar filan çalışıyor.
Ama cin dodocanın dediğine göre... tek masraf malzeme masrafı olduğuna göre... alanındaki en iyi o 5000 kişi heralde bedava çalışıyor, hiçbirşey yapmıyor, cupertinoda çay içiyorlar sadece.
Türk halkımızın çoğu maalesef dodocan gibi olduğu için, asla birşeyler çıkaramayacağız ülkemizden... Maalesef...
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DH Misafiri 9 yıl
2009 yılında 26 aralıkta biten üç ayda 3,38 milyar dolar kar elde ederken Gelirler ise 15,7 milyar dolara çıktı.
3,38/15,7 = %21,5 kar marjı
1.ya %100 kazanıyor diyen siz yanılıyorsunuz
2.yada firma çokkk büyük kandıyor...
3.görünürde %100 kar elde eder görünürler ama görünmeyen maliyetler vardır örn yönetim giderleri,reklam ve satış giderleri
4.birazcık şirketlerde çalışanlar bilir.
@sendemail
1.vw polonun fabrıka bandından cıkıs malıetı 3800 euro diyorsun.iyi diyorsun hoş diyorsun da bu firmanın karı nekadar???
2.susam 2,95 satış 6,45 diyorsun ama aracıların karını vergisini giderini bırakmıyorsun.her el değişikliği fiyatları yukarı çeker.sen bilmiyorsan biraz gogleye sor...
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Seyfülislam 9 yıl
şimdi ufak bi hesap yapalım,

ipad 16gm wifi modelini düşünelim.

yukardaki arkadaşlar agresi margesi dahil değil dedi, ona göre hesaplayalım.

birim başı maliyeti nedir ? 259 yani 260 dolar.

499 -> 500usd'de raf fiyatı olsun,

500-260 = 240usd

yani normalde, üretim maliyeti hariç tüm giderler ve tüm karlar da 240 doların içinden alınacak diye farzediyorum.

ama oda ne, apple diyor ki, eğer ipad'in pilini değiştireceksen getir, 99 yani 100 dolara yenisini vereyim.

peki diyorsunuz, busefer 240+100 = 340 dolar, 2. cihazın üretim maliyetini düşelim 340-260 = 80 dolar,

kısaca bizim cebimizden 2 cihaz için, 500+100=600 dolar çıktı,

2 cihazın üretim maliyeti 2x260=520 olduğuna göre,

ödediğimiz para 600-520 iki cihazın üretim maliyeti = 80 dolar,

yeni demek oluyor ki bu 80 dolar içinden arge,reklam,lojistik, üretici kar marjı, satıcı kar marjı vs vs hepsi karşılanıyor.

bana pek mantıklı gelmiyor. cihazın üretim maliyeti çok daha düşüktür diye tahmin ediyorum.
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sendemail 9 yıl
1-sısırılmıs malıyetlerler bunlar..
2-arge kıldı tuydu tum departmanları ekstradan malıyet olarak ekleyemezsınız kı,zaten malıyet fıyatının ıcınde andıgınız tum departmanlar.hıcbır ısletme ben sunu 63 lıraya urettım ama elektrık su parasını koyarsak 87 lıra aslında demezkı .boylede hesaplanmaz zaten.tum malıyet kalemlerı uretımın hangı safhasına aıtse uretıldıgı yerde hesaplanarak katılır,ya da ılk madde malzeme ,işçilik vb. dırekt malıyetler sonrasında derhal eklenerek toplam malıyete ulasılır bunun ıcınde faalıyet gıderlerının payları da vardır.
bu sebeple 260 dolarlık ıpadın uzerıne yok kıl departmanı yok tuy departmanı dıyerek satıs fıyatına yaklastırmaya calıstırmayın.bu hata cunku.
3-bır netbook un 57 dolara maloldugunu bılıyor musunuz? hatta fabrıkanın markalara blok satıs fıyatı bu..
4-apple yuzde 20 ıle calısacak halı yok.oranı en az yuzde 100 olmakla bırlıkte musterılerı avucladıgı kesın...soyle bır ornek vereyım ,vw polonun fabrıka bandından cıkıs malıetı 3800 euro, varın gerısını kendınız dusunun.susamın turkıye 2009 uretıcı fıyatı kg/tl 2.95 ,toptancı fıyatı 6.45 tl su aralar...varın gerısını kendınız dusunun.dunyadakı emtıa fıyatlarını bılıyorum.ancak kapıtalısm yuzde 5 lerle 15 lerle ugrasmaz...
ıpad kütüğüne fazla bıle 260$...
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PAN-TURK 9 yıl

sendemail

1-sısırılmıs malıyetlerler bunlar..
2-arge kıldı tuydu tum departmanları ekstradan malıyet olarak ekleyemezsınız kı,zaten malıyet fıyatının ıcınde andıgınız tum departmanlar.hıcbır ısletme ben sunu 63 lıraya urettım ama elektrık su parasını koyarsak 87 lıra aslında demezkı .boylede hesaplanmaz zaten.tum malıyet kalemlerı uretımın hangı safhasına aıtse uretıldıgı yerde hesaplanarak katılır,ya da ılk madde malzeme ,işçilik vb. dırekt malıyetler sonrasında derhal eklenerek toplam malıyete ulasılır bunun ıcınde faalıyet gıderlerının payları da vardır.
bu sebeple 260 dolarlık ıpadın uzerıne yok kıl departmanı yok tuy departmanı dıyerek satıs fıyatına yaklastırmaya calıstırmayın.bu hata cunku.
3-bır netbook un 57 dolara maloldugunu bılıyor musunuz? hatta fabrıkanın markalara blok satıs fıyatı bu..
4-apple yuzde 20 ıle calısacak halı yok.oranı en az yuzde 100 olmakla bırlıkte musterılerı avucladıgı kesın...soyle bır ornek vereyım ,vw polonun fabrıka bandından cıkıs malıetı 3800 euro, varın gerısını kendınız dusunun.susamın turkıye 2009 uretıcı fıyatı kg/tl 2.95 ,toptancı fıyatı 6.45 tl su aralar...varın gerısını kendınız dusunun.dunyadakı emtıa fıyatlarını bılıyorum.ancak kapıtalısm yuzde 5 lerle 15 lerle ugrasmaz...

ıpad kütüğüne fazla bıle 260$...



Hmmm yani diosunki sen;
Wv yeni bir araç üreticek, sadece kasasını değiştiriyor ve 3800 $ maal edipp kakalıyor öylemi ?
Nasıl bi zihniyetle bu söyleniyor onu anlayamıyorum ben açıkcası, bir ürünün Ar-Ge si vardır, burda simit üretmiyorlar, teknoloji üretiyorlar, Apple firmasının Ar-Ge içi harcadığı para 100 Milyonları geçiyor, doğru bunlar senin mantığına göre maliyete eklenmiyor, önemli olan aldığı parçalar, parçaların tutarı değilmi ?

Mesela sana göre Uzay yolcuğunun fiyatı sadece Roket yakıtı fiyatı olmalı, üzerine %100 kar koy bide toplasan toplasan 20-30 bin dolar ya edeeeer ya etmez , dimi ama dimi =)
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no_clup 9 yıl
adamlar para basıyor biz ne yapıyoruz dersiniz
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sertacaygun 9 yıl
Erasmus78 haklı. Birçok gider var. Kâr haricinde işi sağlama almak adına garantisi, "çığır açan pil değişim uygulaması" vs. kafadan 300$ eklenmesine neden olur.
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ayzer 9 yıl
@Centauri
evet görünürde fiyat artırmazlar ama her jenede maliyetteki birim fiyatlar düşer ama fiyat sabit kalır böylelikle sanki yeni üretiyorlarmış gibi satarlar...
ufak bir araştırma yaptım; apple'ın ar-ge giderleri satışlarının yaklaşık %12-%15 oranındadır.yeni üründe %20(52$) diyelim.
%15 patent(39$), %15(39$) satış sonrası teknik servis ve %10(26$) diğer giderler dersen toplam maliyeti tahminimce;
260$+52+39+39+26=416$ buda yaklaşık %20 operasyonel vergi öncesi kardır.
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Centauri 9 yıl
ayzer

@Centauri
evet görünürde fiyat artırmazlar ama her jenede maliyetteki birim fiyatlar düşer ama fiyat sabit kalır böylelikle sanki yeni üretiyorlarmış gibi satarlar...

ufak bir araştırma yaptım; apple'ın ar-ge giderleri satışlarının yaklaşık %12-%15 oranındadır.yeni üründe %20(52$) diyelim.
%15 patent(39$), %15(39$) satış sonrası teknik servis ve %10(26$) diğer giderler dersen toplam maliyeti tahminimce;
260$+52+39+39+26=416$ buda yaklaşık %20 operasyonel vergi öncesi kardır.



Baya saçma...

99 dolara cihazı komple yeniliyor, pili eskiyince. Bu da satış sonrası teknik servis (26 dolar) a mı giriyor acaba...

Hmm bi de MS Office 400 dolar filan. Onun maliyeti ne kadardır? Hani DVD maliyeti kutu maliyeti? Ne kadar kar ediyorlardır?
Veya Adobe Photoshop 2620 TL. Ne kadardır maliyeti? Sizin hesaba göre... 3 TL DVD, 1 TL kutusu olsa.. hmmmm....

Neyse, bu hesapların ne kadar acaip bi şekilde saçma olduğunu anlamayan varsa, bunu daha uzatalım...
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gerbay 9 yıl
@DH Misafiri
Hocam sen neye göre yazıyorsun. Ben şişirilmiş maaliyet hesabı diyorum ve buna da hiç şüphem yok. Yıllardır her türden elektronik component getirtiyorum yurtdışından. Bir de adamların yüksek sayılarda aldığını düşünürsen bunların çok şişirilmiş maliyetler olduğunu anlarsın.
biz senin gibi meydanı boş bulup desteksiz sallamıyoruz..
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ayzer 9 yıl
@Bukalemun
bu söylediklerin için; 2.jenede usb var derler +100$
3.jenede kamera bıraktık +100$
4.jenede biz sıkıldık paranızı yemekten ama siz ısmarlamaktan bıkmadınız +100$ derler
apil abinizin hayat döngüsü bööööyllee devam edip durur...
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Centauri 9 yıl
ayzer

@Bukalemun
bu söylediklerin için; 2.jenede usb var derler +100$
3.jenede kamera bıraktık +100$
4.jenede biz sıkıldık paranızı yemekten ama siz ısmarlamaktan bıkmadınız +100$ derler

apil abinizin hayat döngüsü bööööyllee devam edip durur...


USB var ASLA demezler, fiyatları ise ASLA artmaz.
USB ASLA OLMAYACAK çünkü ESKİ teknoloji. I-O devri bitti.

Kamera belki koyarlar.

Sonuçta fiyatı da asla artmaz, sabit kalır....
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