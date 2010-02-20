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iPhone kullanıcıları artık operatör üzerinden daha gelişmiş uygulamaları yükleyebilecekler

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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27 Ocak'ta tanıtılan iPad'in yaratacağı etki yavaş yavaş belli olmaya başladı.. AppStore'daki 10MB'dan daha büyük uygulamalar için Wi-Fi bağlantısını zorunlu kılan Apple, bu gereksinimde değişikliğe gitmeyi tercih etti.

Firma yaptığı değişiklikle 10MB'lık olan limiti 20MB'a çıkartarak, tüketicilerin operatör üzerinden daha gelişmiş uygulamaları yüklemesine izin verdi. Böylece özellikle yüksek kotalı internet paketlerine abone olan kullanıcıların 20MB'a kadar olan uygulamaları kablosuz ağa bağlanmadan istedikleri zaman satın almaları sağlanmış oldu. Bu değişikliğin özellikle uygulamalarının her yerden yüklenmesi için 10MB'a sıkışıp kalan geliştiricilerin yüzünü güldürmesi bekleniyor.

Apple'ın bu değişikliği iPad'e yazılabilecek özel uygulamaların iPhone'un uygulamalarına göre daha çok yer kaplamasından dolayı yaptığı düşünülüyor.


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gun 9 yıl
Esas sorun oyun üreticilerinin bunu çok dikkate alması idi.
Çünkü normalde işler şöyle işliyor. At&t sınırsız internet veriyor ve anlaşmaya göre 10 Mb app yazılım sınırı koyuyor. Çünkü bir sürü yazılım indirmek hele büyük olanları At&'t nin hattını zorlayabilir.
Sorun o olmasada Apple'a göre 3G üzerinden kısa sürede indirilebilecek oyununun yada yazılımın büyüklüğü bu olmalıydı.
Oyun alanlar genelde sıkıldıklarında appstore'a girip anında oyun alabiliyorlar. Cep telefonu kullanıcıları konsol gibi didik didik etmediklerinden zaten oyunlarda ucuz olduğundan alabilecekleri şeyler 10 mb'în altında oluyor böylece indirip oynayabiliyorlar.
iPad ile bu ciddi bir sorun yaratmıştı. Çünkü iPhone için bile bu sınır ciddi sorun yaratırken o kadar yüksek çözünürlüklü bir cihaz için ne yapılabilirdi ki ?
Bu biraz oyun geliştiricilerinin app'lerini iPad uyumlu hale getirirken 3G sınırınıda aşmamalarını sağlayacak güzel bir gelişme.
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fotifoti 9 yıl
peh 10 muş 20 olmuş, işiniz güünüz kota be
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Cem 9 yıl
4gb kotam var, kota derdim yok nedeyse her ay 3 gb boş olyor. sanane apple ister operatorden ister wifiden yükleyim sananeee
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DSGNRY 9 yıl
bu hem iyi hem kötü
belki wifi ile alakam yok ama 300 mb lık bir oyun indireceğim olamaz mı
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