iPhone kullanıcıları artık operatör üzerinden daha gelişmiş uygulamaları yükleyebilecekler

27 Ocak'ta tanıtılan iPad'in yaratacağı etki yavaş yavaş belli olmaya başladı.. AppStore'daki 10MB'dan daha büyük uygulamalar için Wi-Fi bağlantısını zorunlu kılan Apple, bu gereksinimde değişikliğe gitmeyi tercih etti.

Firma yaptığı değişiklikle 10MB'lık olan limiti 20MB'a çıkartarak, tüketicilerin operatör üzerinden daha gelişmiş uygulamaları yüklemesine izin verdi. Böylece özellikle yüksek kotalı internet paketlerine abone olan kullanıcıların 20MB'a kadar olan uygulamaları kablosuz ağa bağlanmadan istedikleri zaman satın almaları sağlanmış oldu. Bu değişikliğin özellikle uygulamalarının her yerden yüklenmesi için 10MB'a sıkışıp kalan geliştiricilerin yüzünü güldürmesi bekleniyor.

Apple'ın bu değişikliği iPad'e yazılabilecek özel uygulamaların iPhone'un uygulamalarına göre daha çok yer kaplamasından dolayı yaptığı düşünülüyor.