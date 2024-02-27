Netflix, artık Appstore üzerinden abonelik almayacak

Netflix, halihazırda abonelik ücretlerini Appstore üzerinden ödeyen kullanıcıların artık bu yöntemle aboneliklerini yenileyemeyeceklerini duyurdu. Şirketin bu yeni politikasının şu an için ABD dışında hangi ülkelerde geçerli olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor.
Netflix neden bu kararı aldı?
Appstore üzerinden gerçekleştirilen bu abonelik ücreti ödemelerinde Apple'a yüzde 15 komisyon ödeyen Netflix, Temmuz 2022'den itibaren abone olmak isteyen kullanıcıları web sayfasına yönlendirilmeye başlamıştı. Netflix platforma abone olmak isteyen kullanıcıları kendi web sitesine yönlendirse de daha önceden abone olan kullanıcıların App Store üzerinden ödeme yapmasına izin veriyordu. Apple komisyon ödemek istemeyen Netflix, bu karar ile Apple kullanıcıları için sadece kendi sitesinden ödeme alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.