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    Anlık Bildirim

    Netflix, artık Appstore üzerinden abonelik almayacak

    Netflix, abonelik ücretlerinin artık Apple telefonlarda Appstore üzerinden ödenemeyeceğini duyurdu. Şimdilik ABD için geçerli olan değişikliğin diğer ülkelere ne zaman geleceği belli değil.
    Netflix, artık Appstore üzerinden abonelik almayacak Tam Boyutta Gör
    Netflix, abonelik ücretlerinin artık Apple telefonlarda Appstore üzerinden ödenemeyeceğini duyurdu. Netflix'in ABD'deki destek sayfasında yer alan bilgilere göre ödemelerini App Store üzerinden gerçekleştiren abonelerin yeni bir ödeme yöntemi seçmeleri gerekiyor.

    Netflix, halihazırda abonelik ücretlerini Appstore üzerinden ödeyen kullanıcıların artık bu yöntemle aboneliklerini yenileyemeyeceklerini duyurdu. Şirketin bu yeni politikasının şu an için ABD dışında hangi ülkelerde geçerli olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor.

    Netflix neden bu kararı aldı?

    Appstore üzerinden gerçekleştirilen bu abonelik ücreti ödemelerinde Apple'a yüzde 15 komisyon ödeyen Netflix, Temmuz 2022'den itibaren abone olmak isteyen kullanıcıları web sayfasına yönlendirilmeye başlamıştı. Netflix platforma abone olmak isteyen kullanıcıları kendi web sitesine yönlendirse de daha önceden abone olan kullanıcıların App Store üzerinden ödeme yapmasına izin veriyordu. Apple komisyon ödemek istemeyen Netflix, bu karar ile Apple kullanıcıları için sadece kendi sitesinden ödeme alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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