Tam Boyutta Gör Netflix, abonelik ücretlerinin artık Apple telefonlarda Appstore üzerinden ödenemeyeceğini duyurdu. Netflix'in ABD'deki destek sayfasında yer alan bilgilere göre ödemelerini App Store üzerinden gerçekleştiren abonelerin yeni bir ödeme yöntemi seçmeleri gerekiyor.

Netflix, halihazırda abonelik ücretlerini Appstore üzerinden ödeyen kullanıcıların artık bu yöntemle aboneliklerini yenileyemeyeceklerini duyurdu. Şirketin bu yeni politikasının şu an için ABD dışında hangi ülkelerde geçerli olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor.

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Netflix neden bu kararı aldı?

Appstore üzerinden gerçekleştirilen bu abonelik ücreti ödemelerinde Apple'a yüzde 15 komisyon ödeyen Netflix, Temmuz 2022'den itibaren abone olmak isteyen kullanıcıları web sayfasına yönlendirilmeye başlamıştı. Netflix platforma abone olmak isteyen kullanıcıları kendi web sitesine yönlendirse de daha önceden abone olan kullanıcıların App Store üzerinden ödeme yapmasına izin veriyordu. Apple komisyon ödemek istemeyen Netflix, bu karar ile Apple kullanıcıları için sadece kendi sitesinden ödeme alacak.

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Netflix, artık Appstore üzerinden abonelik almayacak