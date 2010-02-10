iPhone OS için Opera Mini, önümüzdeki hafta gün yüzüne çıkıyor

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Norveç'den iPhone kullanıcılarını ilgilendiren oldukça ilginç bir açıklama geldi. Dünyanın önde gelen internet tarayıcısı Opera'nın yaratıcıları Opera Software, 15 Şubat'da başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde iPhone OS için hazırladıkları Opera Mini mobil internet tarayıcısının tanıtımını yapacağını duyurdu. Diğer versiyonlarda olduğu gibi Opera Mini'nin iPhone versiyonu internet sayfalarının daha hızlı yüklenip ve daha az yer kaplamasını sağlayan Opera Software'in sıkıştırma sistemini destekleyecek. iPhone için Opera Mini'de ayrıca Safari'de bulunmayan sekmeler de bulunacak.

Ancak Opera Mini'nin iPhone OS için hazırlanmış olması her iPhone kullanıcısının bunu kullanabileceği anlamına gelmiyor. AppStore'da denetimi elinde bulunduran Apple'ın 3.parti internet tarayıcılarına izin vermediği biliniyor. Bu da Opera Mini'nin resmi olarak iPhone kullanıcıları tarafından kullanılamayacağı anlamına geliyor. Fakat Opera Mini'nin Jailbreak'li iPhone'larda kullanılabilme ihtimaliyse yüksek görünüyor.