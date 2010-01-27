iPhone OS'in en sevilen oyunlarından Flight Control, 2 milyonluk indirilme barajını aştı

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iPhone OS'in bağımlılık yapan oyunlarından Flight Control, 1 yıldan daha kısa sürede 2 milyonluk indirilme barajını aşmayı başardı. 5 Mart 2009'da AppStore'a eklenmesinin ardından 3 ay gibi kısa bir sürede 1 milyon barajını da aşmıştı.

Günde ortalama 6.000 kez iPhone ve iPod Touch kullanıcıları tarafından yüklenen Flight Control, en çok Amerikalı (%46- 960,065) kullanıcılar tarafından yüklenirken, onları İngiltere (%19- 375,240), Avusturalya (%8- 160,011) ve Almanya (%5- 96,688) izledi. Oyun 5 Mart 2009'dan bu yana aralarında Amerika, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın bulunduğu 20 ülkede en popüler uygulama oldu.

0.99 dolara satılan oyunun AppStore'daki sayfasına buraya tıklayarak gözatabilirsiniz.

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Flight Control, 4 çeşit hava yolu aracının ilgili pistlere indirilmesini konu alıyor.

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