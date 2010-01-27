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iPhone OS'in en sevilen oyunlarından Flight Control, 2 milyonluk indirilme barajını aştı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,2b
1
33
Diğer
Shady
Haber Editörü
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iPhone OS'in en sevilen oyunlarından Flight Control, 2 milyonluk indirilme barajını aştı
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iPhone OS'in bağımlılık yapan oyunlarından Flight Control, 1 yıldan daha kısa sürede 2 milyonluk indirilme barajını aşmayı başardı. 5 Mart 2009'da AppStore'a eklenmesinin ardından 3 ay gibi kısa bir sürede 1 milyon barajını da aşmıştı.

Günde ortalama 6.000 kez iPhone ve iPod Touch kullanıcıları tarafından yüklenen Flight Control, en çok Amerikalı (%46- 960,065) kullanıcılar tarafından yüklenirken, onları İngiltere (%19- 375,240), Avusturalya (%8- 160,011) ve Almanya (%5- 96,688) izledi. Oyun 5 Mart 2009'dan bu yana aralarında Amerika, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın bulunduğu 20 ülkede en popüler uygulama oldu.

0.99 dolara satılan oyunun AppStore'daki sayfasına buraya tıklayarak gözatabilirsiniz.

iPhone OS'in en sevilen oyunlarından Flight Control, 2 milyonluk indirilme barajını aştı
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Flight Control, 4 çeşit hava yolu aracının ilgili pistlere indirilmesini konu alıyor.


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tahsilat makbuzu 9 yıl
ilk kez bugün arkadaşın ipohe undan oynadım 49 yaptım..:)
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Chidori 9 yıl
Max puanim 36 arkadaslar napiyorsunuz ya o kadar puan icin ?
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orhan--k 9 yıl
Gerçekten harika bağımlılık yapan bir oyun.. 170 yapabildim en fazla ama bendeki versiyonda sadece 1 pist var ve multiplayer moduda yok...
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goktepe 9 yıl
Bu tarz kisa yolculuklarda felan vakit gecirmek için başka hangi oyunlari tavsiye edersiniz
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NAXTERRA 9 yıl
0.99 $ X 2.000.000 = 1.980.000 $

1.980.000 X 1.559 TL : 3.086.820.000 TL
.........
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ÇVK 9 yıl
Bizde bazen 57 tane 3310 lu toplanıp aynı anda "nokia tune" çaldırıyoruz.Alive4Ever çıkmadı daha bizim telefon için ama bekliyoruz.
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Kuray 9 yıl

Death666

Bizde bazen 57 tane 3310 lu toplanıp aynı anda "nokia tune" çaldırıyoruz.Alive4Ever çıkmadı daha bizim telefon için ama bekliyoruz.







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Majorümsü Minör 9 yıl

Death666

Bizde bazen 57 tane 3310 lu toplanıp aynı anda "nokia tune" çaldırıyoruz.Alive4Ever çıkmadı daha bizim telefon için ama bekliyoruz.


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Donanım.Uzmanı 9 yıl

Death666

Bizde bazen 57 tane 3310 lu toplanıp aynı anda "nokia tune" çaldırıyoruz.Alive4Ever çıkmadı daha bizim telefon için ama bekliyoruz.


Yalnız "Nokia Tune" çaldırırken o senkronu tutturmak önemli.Bazen arkadaşlarla yarım saat uğraştığımız oluyor.
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talh4wk 9 yıl
Bluetooth üzerinden multi olarak oynanan oyunlar her 3 kişiden 1'inde iPhone olan bugünlerde daha çok tercih edilecektir. Bu oyun da bu yönden avantaj edinmiş durumda..

kaç tane iphoneli kişi bir araya gelebilirki türkiyede :D
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Kuray 9 yıl

Outrage

Bluetooth üzerinden multi olarak oynanan oyunlar her 3 kişiden 1'inde iPhone olan bugünlerde daha çok tercih edilecektir. Bu oyun da bu yönden avantaj edinmiş durumda..


kaç tane iphoneli kişi bir araya gelebilirki türkiyede :D


Niye biz arada oyun oynuyoruz :D WiFi olmadigindan Fifa falan var:D
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bynedim 9 yıl

Outrage

Bluetooth üzerinden multi olarak oynanan oyunlar her 3 kişiden 1'inde iPhone olan bugünlerde daha çok tercih edilecektir. Bu oyun da bu yönden avantaj edinmiş durumda..


kaç tane iphoneli kişi bir araya gelebilirki türkiyede :D


Kimi zaman 3 iPhone sahibi ile yanyana oturduğumu ve bluetooth üzerinden Alive4Ever oynadığımızı bilirim. Çevremdeki çoğu kişi iPhone sahibi, yolda belde de artık bir iPhone sahibi görmemek ihtimal dışı kaldı..
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bynedim 9 yıl
Bluetooth üzerinden multi olarak oynanan oyunlar her 3 kişiden 1'inde iPhone olan bugünlerde daha çok tercih edilecektir. Bu oyun da bu yönden avantaj edinmiş durumda..
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