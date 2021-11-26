iPhone ve tüm Apple ürünleri zamlandı! - Bu fiyatlara kalp dayanmaz...

Apple Türkiye'nin yapmasını beklediğimiz zamlar geldi.Dolar kurundaki değişiklikler nedeniyle Apple, Türkiye'deki iPhone ve diğer ürünlerine zam yaptı. Peki iPhone 11 ve iPhone 13 fiyatı ne oldu?

Apple Türkiye'nin yapmasını beklediğimiz zamlar geldi. Dolar kurundaki değişiklikler nedeniyle Apple, Türkiye'deki iPhone ve diğer ürünlerine zam yaptı. Peki iPhone 11 ve iPhone 13 modelinin fiyatı ne oldu? İşte yeni zamlı fiyatlar!

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