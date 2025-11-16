Giriş
    Güneş Sistemi, bugüne kadar düşünülenden 3 kat daha hızlı hareket ediyor olabilir

    Galaksinin merkezine doğru müthiş bir süratle yol alan Güneş Sistemi, bugüne kadarki modellerin kabul ettiğinden üç kat daha hızlı hareket ediyor olabilir.               

    Güneş Sistemi, bugüne kadar düşünülenden 3 kat daha hızlı hareket ediyor olabilir Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar kabul gören modellere göre Dünya, Güneş etrafında yüksek hızlarla dönerken, Güneş Sistemi de galaksinin merkezine doğru yaklaşık 828.000 km/s hızla ilerliyordu. Ancak yürütülen yeni bir araştırma, bu hareketin düşündüğümüzden çok daha hızlı olabileceğini ortaya koyarak mevcut modelleri ciddi şekilde sorgulatıyor. Bielefeld Üniversitesi’nde astrofizikçi Lukas Böhme öncülüğünde yapılan analiz, Güneş Sistemi’nin uzaydaki gerçek hızının bugüne kadar kabul edilenin üç katından fazla olabileceğini gösteriyor.

    Araştırmacılar bu sonuca ulaşmak için, evrenin çok uzak bölgelerinde yer alan ve güçlü radyo sinyalleri yayan galaksilerin gökyüzündeki dağılımını detaylı şekilde analiz etti. Bu galaksiler, Güneş Sistemi’nin uzayda hangi yöne doğru hareket ettiğine dair çok hafif bir iz bırakıyor: Eğer belirli bir yöne doğru ilerliyorsak, o yönde çok az da olsa daha fazla radyo galaksisi görülüyor. Ancak bu fark inanılmaz derecede küçük olduğu için, normal teleskoplarla tespit edilmesi neredeyse imkânsız. Bu nedenle ekip, yalnızca en hassas radyo teleskop ağlarının verilerini kullanarak bu ince yön değişimini ölçebildi.

    Bu amaç doğrultusunda ekip, Avrupa çapında dev bir radyo teleskop ağı olan Low Frequency Array (LOFAR) gözlemlerini, iki farklı radyo gözlemevi tarafından sağlanan verilerle birleştirdi. Güneş Sistemi'nin düşündüğümüzden çok daha hızlı ilerlediği de bu sayede tespit edildi. Böhme, “Yaptığımız analiz, Güneş Sistemi’nin standart kozmoloji modellerinin öngördüğünden üç kat daha hızlı hareket ettiğini ortaya koyuyor. Bu bulgu, mevcut evren modellerimizin temel varsayımlarına doğrudan meydan okuyor.” diyor.

    Ya Güneş Sistemi Düşündüğümüzden Daha Hızlı Hareket Ediyor ya da Radyo Galaksilere Dair Modeller Hatalı

    Bu araştırma sonrası mevcut modellerin güncellenmesi gerektiği bir gerçek. Ancak Güneş Sistemi'nin hareket hızına dair kabulleri değiştirmek için bu araştırma tek başına yeterli değil. Bu bulguların daha fazla veriyle desteklenmesi gerekiyor. Çalışmanın ortak yazarlarından Prof. Dominik J. Schwarz’a göre bu bulgular iki ihtimali gündeme getiriyor: Ya Güneş Sistemi sandığımızdan çok daha hızlı hareket ediyor ve evrene dair temel kabullerimizde bir eksik var, ya da evrende radyo galaksilerinin dağılımı düşündüğümüz kadar düzgün değil. Bu iki seçenek de mevcut kozmoloji modellerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
