Recep İvedik 8 geliyor; Şahan Gökbakar tarih verdi

Recep İvedik 8, 2026'da İzleyici ile Buluşacak
Şahan Gökbakar, serinin yedinci filminde Disney ile çalışmış, Recep İvedik 7 sinemalarda dağıtıma girmeden doğrudan Disney+'ta yayınlanmıştı. Sekizinci film için nasıl bir yayın politikası izleneceği henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Birsen Altuntaş tarafından tarafından aktarılan bilgilere göre Şahan Gökbakar bu yeni film için de Disney ile anlaştı. Bu anlaşma gereği Recep İvedik 8 de sinemalarda gösterime girmeden Disney+'ta yayınlanacak. Filmin iki parça hâlinde yayınlanacağı da konuşuluyor ama bu da şimdilik bir söyleniden ibaret.
Recep İvedik 8 hakkında bilinenler oldukça kısıtlı; çünkü Şahan Gökbakar konuyla ilgili paylaşımında "2026'da... Baba zağlam geliyah!" yazmakla yetindi.
