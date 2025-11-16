Giriş
    Recep İvedik 8 geliyor; Şahan Gökbakar tarih verdi

    2022'de çıkan Recep İvedik 7'den sonra bir süre ara verilen Recep İvedik serisi geri dönüyor. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 8'i resmi olarak duyururken, ne zaman çıkacağını da paylaştı.

    Recep İvedik 8 geliyor; Şahan Gökbakar resmen duyurdu Tam Boyutta Gör
    2022 yapımı Recep İvedik 7'den sonra bu seriye birkaç yıl ara veren Şahan Gökbakar, bugün Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Recep İvedik 8'in yolda olduğunu duyurdu. Recep İvedik serisinin yeni filmi önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak.

    Recep İvedik 8, 2026'da İzleyici ile Buluşacak

    Şahan Gökbakar, serinin yedinci filminde Disney ile çalışmış, Recep İvedik 7 sinemalarda dağıtıma girmeden doğrudan Disney+'ta yayınlanmıştı. Sekizinci film için nasıl bir yayın politikası izleneceği henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Birsen Altuntaş tarafından tarafından aktarılan bilgilere göre Şahan Gökbakar bu yeni film için de Disney ile anlaştı. Bu anlaşma gereği Recep İvedik 8 de sinemalarda gösterime girmeden Disney+'ta yayınlanacak. Filmin iki parça hâlinde yayınlanacağı da konuşuluyor ama bu da şimdilik bir söyleniden ibaret.

    Recep İvedik 8 hakkında bilinenler oldukça kısıtlı; çünkü Şahan Gökbakar konuyla ilgili paylaşımında "2026'da... Baba zağlam geliyah!" yazmakla yetindi.

