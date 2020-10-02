Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti

    Ünlü hazır yiyecek markası Subway'in ekmeklerinde yüksek miktarda şeker bulunduğu tespit edildi. İrlanda Yüksek Mahkemesi bu yüzden, şirketin ürettiği ekmeklerin "ekmek" sayılamayacağına hükmetti.
    2 hf.
    15b
    1
    26
    Diğer
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti
    Tam Boyutta Gör

    Hazır yiyecek sektöründe kullanılan ürünlerin doğal muadillerine kıyasla çok fazla işlemden geçtiğini, bunların içinde aşırı miktarda kimyasal katkı maddeleri ve şeker gibi bileşenler koyulduğunu bilir ya da duyarız. Uzun yıllar bozulmadan kalabilen hamburger köfteleri veya küflenmeyen ekmekler gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz bu ürünlere bir yenisi daha eklendi.

    İrlanda Yüksek Mahkemesi, içinde çok fazla şeker olduğundan popüler hazır yiyecek markası Subway’in sandviçlerinde kullandığı ekmeğin, ekmek sayılamayacağına hükmetti. Mahkeme söz konusu kararı sandviç ekmeklerinin nasıl vergilendirileceği konusundaki tartışmada aldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti

    Ayrıca Bkz. "Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor"

    Subway’i zor durumda bırakacak karar, Bookfinders Ltd. şirketi ile Subway’in İrlanda temsilciliği arasında patlak veren vergi anlaşmazlığı sonucunda alındı. Ortaya çıkan anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak isteyen Yüksek Mahkeme, Subway ekmeklerini bilirkişiye inceletti.

    Ekmek değil, hamur tatlısı

    Yayınlanan raporu değerlendirmeye alan mahkeme, şirketin ekmeklerinde kullandığı şeker miktarı yüzünden bunların ekmek olamayacağını ve bu yüzden söz konusu ürünlerin “temel gıda” kategorisinde yer alamayacağı kararını verdi.

    İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti

    Ülke yasalarına göre bir ürünün ekmek olarak değerlendirilebilmesi için hamurunda kullanılan şekerin un ağırlığının yüzde ikisini geçmemesi gerekiyor.  Ancak Subway ekmeklerindeki şeker oranı, bunun tam beş katı yani yüzde on olarak tespit edilmiş. Bu kapsamda Subway’in uzun bir süredir “ekmek arası” değil de “hamur tatlısı arası” sandviç sattığı ifade ediliyor.

    Mahkeme kararını değerlendiren Subway ise ekmeklerinin tabi olduğu kategorilendirmeyi reddederek kendini, “Ekmeklerimiz bildiğiniz ekmek. 30 yıldan uzun süredir ekmeklerimizi kendi dükkânlarımızda pişiriyoruz ve müşterilerimiz her gün bu ekmeklerle yapılan lezzetli sandviçler için tekrar tekrar geri geliyor" sözleriyle savundu. Şirket, mahkeme kararı sonrası sandviç ekmekleri için yüzde 13,5 oranında vergi ödeyecek.



    Kaynakça https://tr.euronews.com/2020/10/01/mahkeme-karar-subway-in-sandvic-ekmekleri-seker-oranlar-nedeniyle-ekmek-tan-m-na-uymuyor https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/irlanda-yuksek-mahkemesi-subway-sandviclerinde-kullanilan-ekmek-ekmek-degil-1770445 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Epic’in Fortnite için yayınladığı güncelleme, oyunun 99GB’lık boyutunu 30GB’a indiriyor
    17 sa.
    Robot köpek Spot, gelecek yıl bir kola sahip olacak
    22 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TearsForFears 2 hf. en beğenilen Darknesia
    Beğenmiyorsan okuma, yorumda atma zorla mı sokuyorlar sizin gibileri böyle haberlere?
    1 Yanıt Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 2 hf.
    Bu tarz ülkelerin gıda denetlemesine verdiği öneme bayılıyorum.

    Bizde zehir yedirseler aylarca kimse ses çıkarmaz.

    Benim düzenli et aldığım kasaptan at eti çıktı 23.000 para cezası kesildi dükkanı devam ediyor bakalım ne zaman tekrar satarlar.
    Bu tarz ülkelerin gıda denetlemesine verdiği öneme bayılıyorum. Bizde zehir yedirseler aylarca kimse ses çıkarmaz. Benim düzenli et aldığım ka...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KaZAaRa (Emrah BAYSAN) 2 hf. fhrstw
    Subway mi küçük firma hocam ? aşağıdaki yazı 2011 bbc den alıntı.

    Sandwich group Subway has overtaken McDonald's as the world's largest restaurant chain, the company has said. Subway had 33,749 sites across the globe at the end of last year, compared with 32,737 for McDonald's.
    Subway mi küçük firma hocam ? aşağıdaki yazı 2011 bbc den alıntı. Sandwich group Subway has overtaken McDonald's as the world's largest restaurant chain,...
    Devamını Gör
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    deniz_sea (Deniz ) 2 hf.
    Subway'ın savunmasını bir Türk'ün yaptığını söyleyebilirim, ama ispatlayamam...

    Böyle savunmamı olur ya....
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ozansirinn (ozansirin89 ) 2 hf.
    Bize ne yediriyorlar biz bilmiyoruz kimse bilmiyor almayın yabancı markanın ürünlerini altarlafit bulmaya çalışın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 2 hf.
    Birileri restoran sayısı bakımından dünyanın en büyük fast food restoran zinciri Subway'e "küçük firma" demiş :D Bu gözler daha neler görecek...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 2 hf.
    Şeker olduğu için tekrar tekrar geliyorlar zaten
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 2 hf.
    Adamlardaki derde bak...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akasha_Ether (gkhn kc) 2 hf.
    Adamlar ekmek yerine pasta yedirmişler işte daha ne istiyorsunuz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 hf.
    Belli ki bu bir ekmek değil bildiğin hamur tatlısı demiş, bu tür restoranlar bağımlılık yapması ve yiyenin keyif alması için bu ürünlerin tadını bilerek değiştiriyor. Hamburger köftesi köfte değil zaten. Global büyük şirketlerin hep bir hinlikleri oluyor, ama alan satan memnun burada sadece ekmeğe yeni isim koyun öyle satın denmiş zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf. (düzenlendi)
    birden aklıma 90 lar geldi ! :D
    90'larda bakkaldan ekmek arası kaşar + salam yaptırır,
    yanına 2 kola açar, yer içer sonra BMX lerimizle turlardık. :)
    ne güzel günlerdi o günler :D

    şimdiki nesil,
    bırak salamı, kaşar bile alamıyor.
    kaşarı 15 dk açıkta bırak hemen su salıyor !
    ekmek ; ekmek olmuş lastik sakızı ! :(
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _turbo_ (kemal reis) 2 hf.
    Birgun yuksek Mahkeme Fastfoodlarin yiyecek olmadiginada hukmedecektir.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kayamtky 2 hf.
    Şeker hastalığına zemin hazırlayan ekmekler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    14992 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kimyasal katkı, hazır yiyecek ve
    3 etiket daha subway fast food Internet
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Lenovo Legion Duel, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı 2 hf. Huawei Mate 40 serisi, Kirin 9000 yonga seti ile bu ay piyasaya sürülecek 2 hf. Tizen akıllı telefonların Facebook, WhatsApp Instagram ve Messenger desteği sonlandırıldı 2 hf. Samsung Galaxy S20 FE kutunda çıkıyor | Amiral gemisi katiliyim diyor 2 hf. Google Takvim mobil uygulaması artık daha işlevsel 2 hf. AMD işlemcilerin, Steam kullanıcıları arasındaki payı yüzde 25'i aştı 2 hf. Twitter, iOS uygulamasına 'paylaşmadan önce oku' özelliğini getiriyor 2 hf. Elektrikli Polestar 2 otmobiller, aniden durma sebebiyle geri çağırılıyor 2 hf. Yeni BMW 4 Serisi Coupe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 2 hf. Apple, katlanabilir iPhone için kendi kendini onaran ekran patenti aldı 2 hf. Haftaya A101 marketlerde Mi Band 4, ŞOK marketlerde iyi fiyata Galaxy Tab A8 2019 var 2 hf. Harry Potter: Puzzles & Spells beğeni topluyor 2 hf. Tesla, 2021'de Hindistan pazarına giriş yapacak 2 hf. RTX3080'e 650W PSU takarsak patlar mıyız?? "Corsair CX650F PSU incelemesi" 2 hf. Amp Light ile web kamera aydınlatmasına yeni standart geliyor 2 hf. Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi 2 hf. Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası 2 hf. Upload çilesi bitmiyor: 200 Mbps'lik tarifede 5 Mbps upload 2 hf. Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti Sonraki Star Wars: Squadrons satışa çıktı 2 hf. HP Spectre x360 14 modeli Tiger Lake işlemcilerle güçlendi 2 hf. Ryzen 9 5900X, 3900X'e tek çekirdekte %25 fark açıyor 2 hf. Marmarapark AVM'deki Mi Store mağazası yenilenen yüzüyle açılıyor 2 hf. Epic Games mağazasında bu hafta Pikuniku ücretsiz 2 hf. Volkswagen Crafter'ın iki yeni versiyonu satışa sunuldu 2 hf. Twitter, tartışmalara sebep olan otomatik görüntü kırpmayı düzeltecek 2 hf. McLaren 765LT'nin Pirelli lastikleri Türkiye'de üretildi 2 hf. Sosyal ağlara yönelik yeni karar resmi gazetede yayınlandı 2 hf. ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı 2 hf. MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor 3 hf. Avrupa Birliği reklam yazılımlarının kaldırılabilir olmasını istiyor 3 hf. Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı 3 hf. Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor 3 hf. ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor 3 hf. Google güvenilir haberler için yayıncılara 1 milyar dolar yatırım yapacak 3 hf. Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor 3 hf. ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor 3 hf. Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek 3 hf. Microsoft Surface Laptop Go hem ele hem de cebe sığıyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız