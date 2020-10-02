İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti

Hazır yiyecek sektöründe kullanılan ürünlerin doğal muadillerine kıyasla çok fazla işlemden geçtiğini, bunların içinde aşırı miktarda kimyasal katkı maddeleri ve şeker gibi bileşenler koyulduğunu bilir ya da duyarız. Uzun yıllar bozulmadan kalabilen hamburger köfteleri veya küflenmeyen ekmekler gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz bu ürünlere bir yenisi daha eklendi.
İrlanda Yüksek Mahkemesi, içinde çok fazla şeker olduğundan popüler hazır yiyecek markası Subway’in sandviçlerinde kullandığı ekmeğin, ekmek sayılamayacağına hükmetti. Mahkeme söz konusu kararı sandviç ekmeklerinin nasıl vergilendirileceği konusundaki tartışmada aldı.İlginizi Çekebilir Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti
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Subway’i zor durumda bırakacak karar, Bookfinders Ltd. şirketi ile Subway’in İrlanda temsilciliği arasında patlak veren vergi anlaşmazlığı sonucunda alındı. Ortaya çıkan anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak isteyen Yüksek Mahkeme, Subway ekmeklerini bilirkişiye inceletti.
Ekmek değil, hamur tatlısı
Yayınlanan raporu değerlendirmeye alan mahkeme, şirketin ekmeklerinde kullandığı şeker miktarı yüzünden bunların ekmek olamayacağını ve bu yüzden söz konusu ürünlerin “temel gıda” kategorisinde yer alamayacağı kararını verdi.
Ülke yasalarına göre bir ürünün ekmek olarak değerlendirilebilmesi için hamurunda kullanılan şekerin un ağırlığının yüzde ikisini geçmemesi gerekiyor. Ancak Subway ekmeklerindeki şeker oranı, bunun tam beş katı yani yüzde on olarak tespit edilmiş. Bu kapsamda Subway’in uzun bir süredir “ekmek arası” değil de “hamur tatlısı arası” sandviç sattığı ifade ediliyor.
Mahkeme kararını değerlendiren Subway ise ekmeklerinin tabi olduğu kategorilendirmeyi reddederek kendini, “Ekmeklerimiz bildiğiniz ekmek. 30 yıldan uzun süredir ekmeklerimizi kendi dükkânlarımızda pişiriyoruz ve müşterilerimiz her gün bu ekmeklerle yapılan lezzetli sandviçler için tekrar tekrar geri geliyor" sözleriyle savundu. Şirket, mahkeme kararı sonrası sandviç ekmekleri için yüzde 13,5 oranında vergi ödeyecek.
Kaynakça https://tr.euronews.com/2020/10/01/mahkeme-karar-subway-in-sandvic-ekmekleri-seker-oranlar-nedeniyle-ekmek-tan-m-na-uymuyor https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/irlanda-yuksek-mahkemesi-subway-sandviclerinde-kullanilan-ekmek-ekmek-degil-1770445 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Bizde zehir yedirseler aylarca kimse ses çıkarmaz.
Benim düzenli et aldığım kasaptan at eti çıktı 23.000 para cezası kesildi dükkanı devam ediyor bakalım ne zaman tekrar satarlar.
Sandwich group Subway has overtaken McDonald's as the world's largest restaurant chain, the company has said. Subway had 33,749 sites across the globe at the end of last year, compared with 32,737 for McDonald's.