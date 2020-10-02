İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti

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Hazır yiyecek sektöründe kullanılan ürünlerin doğal muadillerine kıyasla çok fazla işlemden geçtiğini, bunların içinde aşırı miktarda kimyasal katkı maddeleri ve şeker gibi bileşenler koyulduğunu bilir ya da duyarız. Uzun yıllar bozulmadan kalabilen hamburger köfteleri veya küflenmeyen ekmekler gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz bu ürünlere bir yenisi daha eklendi.

İrlanda Yüksek Mahkemesi, içinde çok fazla şeker olduğundan popüler hazır yiyecek markası Subway’in sandviçlerinde kullandığı ekmeğin, ekmek sayılamayacağına hükmetti. Mahkeme söz konusu kararı sandviç ekmeklerinin nasıl vergilendirileceği konusundaki tartışmada aldı.

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Subway’i zor durumda bırakacak karar, Bookfinders Ltd. şirketi ile Subway’in İrlanda temsilciliği arasında patlak veren vergi anlaşmazlığı sonucunda alındı. Ortaya çıkan anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak isteyen Yüksek Mahkeme, Subway ekmeklerini bilirkişiye inceletti.

Ekmek değil, hamur tatlısı

Yayınlanan raporu değerlendirmeye alan mahkeme, şirketin ekmeklerinde kullandığı şeker miktarı yüzünden bunların ekmek olamayacağını ve bu yüzden söz konusu ürünlerin “temel gıda” kategorisinde yer alamayacağı kararını verdi.

Ülke yasalarına göre bir ürünün ekmek olarak değerlendirilebilmesi için hamurunda kullanılan şekerin un ağırlığının yüzde ikisini geçmemesi gerekiyor. Ancak Subway ekmeklerindeki şeker oranı, bunun tam beş katı yani yüzde on olarak tespit edilmiş. Bu kapsamda Subway’in uzun bir süredir “ekmek arası” değil de “hamur tatlısı arası” sandviç sattığı ifade ediliyor.

Mahkeme kararını değerlendiren Subway ise ekmeklerinin tabi olduğu kategorilendirmeyi reddederek kendini, “Ekmeklerimiz bildiğiniz ekmek. 30 yıldan uzun süredir ekmeklerimizi kendi dükkânlarımızda pişiriyoruz ve müşterilerimiz her gün bu ekmeklerle yapılan lezzetli sandviçler için tekrar tekrar geri geliyor" sözleriyle savundu. Şirket, mahkeme kararı sonrası sandviç ekmekleri için yüzde 13,5 oranında vergi ödeyecek.

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