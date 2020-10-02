Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor

ABD merkezli Halcium adlı girişim, “güçlü ve güvenli rüzgâr enerjisi” sloganıyla başlattığı projede kitlesel fonlama yoluyla destekçi aramaya başladı. Şirketin Powerpod adını verdiği taşınabilir rüzgâr türbini, yeşil enerji sektörünün çehresini değiştirmeye aday bir proje gibi durmakta.
Daha çok yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanan Powerpod, Halcium’un kurucusu Nick Hodges’a göre hem güneş panellerinden çok daha düşük bir maliyete sahip hem de yılda 300 günden az güneş alan bölgelerde çok daha verimli çalışabiliyor.
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Ortalama bir varil boyutlarındaki 1kW kapasiteli türbinin muadillerine kıyasla öne çıkan yönü ise üç kata kadar daha fazla enerji üretme kapasitesi. Sahip olduğu tasarım ve gelişmiş pervane sistemi sayesinde türbinin yakaladığı rüzgârın hızını %40’a varan oranlarda artıran Powerpod bu sayede daha fazla enerji üretiyor.İlginizi Çekebilir İngiltere, 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden sağlamak istiyor
Powerpod, nasıl işliyor?
Nick Hodges’un geliştirdiği sistem, yakalanan havanın normal bir türbininkine kıyasla daha dar olan çıkış noktasına yönlendirilip pervaneye çarpmadan önce hızlandırılması prensibine dayanıyor. Farklı yönlerden esen rüzgârı da yakalayabilen Powerpod böylece çok daha verimli çalışıyor. Alışılageldik türbinlerin farklı yönlerden esen rüzgârlarda parçalanmasına ve civardaki insanların yaralanmasına neden olabilecek bu durum, Powerpod ile engellenebilmekte.
Elektrik üretmek için tek başına kullanılabilen Powerpod, güneş panelleri yerine bunların bağlı olduğu enerji sistemlerine takılabiliyor veya güneş panelleri ile birlikte aynı sistem üzerinde ancak farklı bir kaynaktan elektrik elde etmek için de tercih edilebiliyor.
Hodges, Powerpod fikrinin işe yaradığını göstermek için bir de elektrik üretim haritası yayınlamış. Buna göre 1kW Powerpod ile 1kW güneş enerjisi sistemini kıyaslayan Hodges ve ekibi, kendi sistemlerinin muadillerine göre eş miktarda ya da daha fazla enerji ürettiğini tespit etmiş.
Halcium, Powerpod projesini gerçeğe dönüştürmek için 200 bin dolara ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Projeyle ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz Powerpod kickstarter sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda ise Powerpod’a yönelik hazırlanan videoya göz atabilirsiniz.
Kaynakça https://www.euronews.com/living/2020/09/30/could-this-be-the-safest-most-powerful-wind-turbine-in-the-world https://www.kickstarter.com/projects/nickhodges/powerful-safe-wind-energy Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Gerçekte elektrik yüksek pilonlara asılı kablolarla atmosferdeki elektrik cekilerek üretiliyor, şehir dışında gördüğümüz yüksek gerilim hattı dediğimiz o pilonlar yani elektriği termik santralden şehire iletmiyor, kablolar ile atmosferden cekiyor.
Verimsiz olcağına hem fikirim, klasik mini rüzgar türbinlerini rüzgar yönüne de dönebilme kabileyeti nedeni ile bundan çok daha verimli olacaktır. Kapalı alanda açık hava rüzgarları sürtünme vb. etkilerle çabuk enerjisini yitirir. Çok fazla kayıp olur. Tasarım ve kullanışlılık bakımından daha iyi olabilir.
Ayrica %40 verim cok dusuk ruzgar hizlari icin gecerli (2m/s). Telefon sarj edersiniz o hizda anca. 5000 tane alacaksin ki en az 1 tane normal turbin kadar uretebilsin!
Sehirlere fabrikalara dağıtılan elektriğin gerçekte nereden ve nasıl üretildiğini biliyor musunuz?
Atmosferdeki elektrik yüksek pilonlara asılı kablolardan cekilerek. 1800lerde de elektrik öyle üretiliyordu. 1890'larda şehirlerde tramvaylar nasıl işliyordu sanıyorsunuz?