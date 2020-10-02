Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor

ABD merkezli Halcium adlı girişim, “güçlü ve güvenli rüzgâr enerjisi” sloganıyla başlattığı projede kitlesel fonlama yoluyla destekçi aramaya başladı. Şirketin Powerpod adını verdiği taşınabilir rüzgâr türbini, yeşil enerji sektörünün çehresini değiştirmeye aday bir proje gibi durmakta.

Daha çok yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanan Powerpod, Halcium’un kurucusu Nick Hodges’a göre hem güneş panellerinden çok daha düşük bir maliyete sahip hem de yılda 300 günden az güneş alan bölgelerde çok daha verimli çalışabiliyor.

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Ortalama bir varil boyutlarındaki 1kW kapasiteli türbinin muadillerine kıyasla öne çıkan yönü ise üç kata kadar daha fazla enerji üretme kapasitesi. Sahip olduğu tasarım ve gelişmiş pervane sistemi sayesinde türbinin yakaladığı rüzgârın hızını %40’a varan oranlarda artıran Powerpod bu sayede daha fazla enerji üretiyor.

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Powerpod, nasıl işliyor?

Nick Hodges’un geliştirdiği sistem, yakalanan havanın normal bir türbininkine kıyasla daha dar olan çıkış noktasına yönlendirilip pervaneye çarpmadan önce hızlandırılması prensibine dayanıyor. Farklı yönlerden esen rüzgârı da yakalayabilen Powerpod böylece çok daha verimli çalışıyor. Alışılageldik türbinlerin farklı yönlerden esen rüzgârlarda parçalanmasına ve civardaki insanların yaralanmasına neden olabilecek bu durum, Powerpod ile engellenebilmekte.

Elektrik üretmek için tek başına kullanılabilen Powerpod, güneş panelleri yerine bunların bağlı olduğu enerji sistemlerine takılabiliyor veya güneş panelleri ile birlikte aynı sistem üzerinde ancak farklı bir kaynaktan elektrik elde etmek için de tercih edilebiliyor.

Hodges, Powerpod fikrinin işe yaradığını göstermek için bir de elektrik üretim haritası yayınlamış. Buna göre 1kW Powerpod ile 1kW güneş enerjisi sistemini kıyaslayan Hodges ve ekibi, kendi sistemlerinin muadillerine göre eş miktarda ya da daha fazla enerji ürettiğini tespit etmiş.

Halcium, Powerpod projesini gerçeğe dönüştürmek için 200 bin dolara ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Projeyle ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz Powerpod kickstarter sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda ise Powerpod’a yönelik hazırlanan videoya göz atabilirsiniz.

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