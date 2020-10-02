Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor

    ABD merkezli Halcium adlı girişim, Powerpod adı verilen bir rüzgâr türbini tasarladı. Şehir ortamında kullanılmak üzere tasarlanan türbin, muadillerine kıyasla çok daha fazla enerji üretebiliyor.
    3 hf.
    2,2b
    1
    14
    Alternatif Enerji
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor

    ABD merkezli Halcium adlı girişim, “güçlü ve güvenli rüzgâr enerjisi” sloganıyla başlattığı projede kitlesel fonlama yoluyla destekçi aramaya başladı. Şirketin Powerpod adını verdiği taşınabilir rüzgâr türbini, yeşil enerji sektörünün çehresini değiştirmeye aday bir proje gibi durmakta.

    Daha çok yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanan Powerpod, Halcium’un kurucusu Nick Hodges’a göre hem güneş panellerinden çok daha düşük bir maliyete sahip hem de yılda 300 günden az güneş alan bölgelerde çok daha verimli çalışabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Singapur Havayolları, yerde bekleyen A380’lerden birini restorana çevirme kararı aldı"

    Ortalama bir varil boyutlarındaki 1kW kapasiteli türbinin muadillerine kıyasla öne çıkan yönü ise üç kata kadar daha fazla enerji üretme kapasitesi. Sahip olduğu tasarım ve gelişmiş pervane sistemi sayesinde türbinin yakaladığı rüzgârın hızını %40’a varan oranlarda artıran Powerpod bu sayede daha fazla enerji üretiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar İngiltere, 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden sağlamak istiyor

    Powerpod, nasıl işliyor?

    Nick Hodges’un geliştirdiği sistem, yakalanan havanın normal bir türbininkine kıyasla daha dar olan çıkış noktasına yönlendirilip pervaneye çarpmadan önce hızlandırılması prensibine dayanıyor. Farklı yönlerden esen rüzgârı da yakalayabilen Powerpod böylece çok daha verimli çalışıyor. Alışılageldik türbinlerin farklı yönlerden esen rüzgârlarda parçalanmasına ve civardaki insanların yaralanmasına neden olabilecek bu durum, Powerpod ile engellenebilmekte.

    Elektrik üretmek için tek başına kullanılabilen Powerpod, güneş panelleri yerine bunların bağlı olduğu enerji sistemlerine takılabiliyor veya güneş panelleri ile birlikte aynı sistem üzerinde ancak farklı bir kaynaktan elektrik elde etmek için de tercih edilebiliyor.

    Hodges, Powerpod fikrinin işe yaradığını göstermek için bir de elektrik üretim haritası yayınlamış. Buna göre 1kW Powerpod ile 1kW güneş enerjisi sistemini kıyaslayan Hodges ve ekibi, kendi sistemlerinin muadillerine göre eş miktarda ya da daha fazla enerji ürettiğini tespit etmiş.

    Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor

    Halcium, Powerpod projesini gerçeğe dönüştürmek için 200 bin dolara ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Projeyle ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz Powerpod kickstarter sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda ise Powerpod’a yönelik hazırlanan videoya göz atabilirsiniz.  



    Kaynakça https://www.euronews.com/living/2020/09/30/could-this-be-the-safest-most-powerful-wind-turbine-in-the-world https://www.kickstarter.com/projects/nickhodges/powerful-safe-wind-energy Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Epic’in Fortnite için yayınladığı güncelleme, oyunun 99GB’lık boyutunu 30GB’a indiriyor
    17 sa.
    Robot köpek Spot, gelecek yıl bir kola sahip olacak
    22 sa.
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Bu boyutta bir cihaz 1KW/h mi yoksa 1KW/gün mü?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 hf. interwap
    1kw anlik guc (birim zamanda cekilebilecek max guc). /saat seklinde belirtilmez *saat seklinde belirtilir ki o da enerji olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ussuz (mehmet ) 2 hf.
    Varil boyutunda 1kw nedense epey iyi bir değer gibi geldi bana
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    berkandinçay 2 hf. Ussuz
    1kw belirtilen rakam sadece yoksa bu türbine basınçlı su verseniz dahi içindeki jeneratörü kolay kolay ceviremez rüzgar ile nasıl cevirecek? imkansız.



    Gerçekte elektrik yüksek pilonlara asılı kablolarla atmosferdeki elektrik cekilerek üretiliyor, şehir dışında gördüğümüz yüksek gerilim hattı dediğimiz o pilonlar yani elektriği termik santralden şehire iletmiyor, kablolar ile atmosferden cekiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 hf. (düzenlendi)
    İlginç olan bir şey yok aslında, bacalardaki fanlarda bu mantıkla dönüyor. Hatta o tasarımlar çok daha verimli olabilir.

    Verimsiz olcağına hem fikirim, klasik mini rüzgar türbinlerini rüzgar yönüne de dönebilme kabileyeti nedeni ile bundan çok daha verimli olacaktır. Kapalı alanda açık hava rüzgarları sürtünme vb. etkilerle çabuk enerjisini yitirir. Çok fazla kayıp olur. Tasarım ve kullanışlılık bakımından daha iyi olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ceo-tr (Ceo Tr) 3 hf.
    Türkiye için konutlarda güneş enerjisi daha mantıklı. fakat güneş enerjisi ile birlikte alternatif olarak kullanılsa gayet güzel olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 3 hf. (düzenlendi)
    Yilda 300 gunden az gunes alan yerlerde diyor. Bizim gibi gunes cenneti yerlerde ne kadar daha verimli olabilir?

    Ayrica %40 verim cok dusuk ruzgar hizlari icin gecerli (2m/s). Telefon sarj edersiniz o hizda anca. 5000 tane alacaksin ki en az 1 tane normal turbin kadar uretebilsin!
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hopeyoung 3 hf. Schtroumpf Grognon
    Hocam %40 verim olduğunu nereden anladınız?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    berkandinçay 2 hf. Schtroumpf Grognon
    Bu türbin ile cep telefonu bile şarj edilmez. çöp proje.



    Sehirlere fabrikalara dağıtılan elektriğin gerçekte nereden ve nasıl üretildiğini biliyor musunuz?



    Atmosferdeki elektrik yüksek pilonlara asılı kablolardan cekilerek. 1800lerde de elektrik öyle üretiliyordu. 1890'larda şehirlerde tramvaylar nasıl işliyordu sanıyorsunuz?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yanfo (Yavuz ) 3 hf.
    Olmaz. Biz HES yapacağız!
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 3 hf. Yanfo
    Guncel yusufeli baraji kurulu toplam guc 540mw. (540000kw), bu alet 1kw. İsin kalan matematigini sana birakiyorum. Hes'e ek yeka kapsaminda ruzgar ve gunes enerjisi projelerini, nukleer santral projelerini de es gecmemek lazim. Tum bunlara ek bir de hibrit santral tesvigi var.Her sey elestirilebilir fakat son yillarda devasa bir enerji yatirimi var. Hepsi de uzun sureli.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 3 hf.
    Baya ilginçmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. RTX3080'e 650W PSU takarsak patlar mıyız?? "Corsair CX650F PSU incelemesi" 2 hf. Amp Light ile web kamera aydınlatmasına yeni standart geliyor 2 hf. Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi 2 hf. Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası 2 hf. Upload çilesi bitmiyor: 200 Mbps'lik tarifede 5 Mbps upload 2 hf. Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi 2 hf. İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti 2 hf. Star Wars: Squadrons satışa çıktı 2 hf. HP Spectre x360 14 modeli Tiger Lake işlemcilerle güçlendi 2 hf. Ryzen 9 5900X, 3900X'e tek çekirdekte %25 fark açıyor 2 hf. Marmarapark AVM'deki Mi Store mağazası yenilenen yüzüyle açılıyor 2 hf. Epic Games mağazasında bu hafta Pikuniku ücretsiz 2 hf. Volkswagen Crafter'ın iki yeni versiyonu satışa sunuldu 2 hf. Twitter, tartışmalara sebep olan otomatik görüntü kırpmayı düzeltecek 2 hf. McLaren 765LT'nin Pirelli lastikleri Türkiye'de üretildi 2 hf. Sosyal ağlara yönelik yeni karar resmi gazetede yayınlandı 2 hf. ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı 2 hf. MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor 3 hf. Avrupa Birliği reklam yazılımlarının kaldırılabilir olmasını istiyor 3 hf. Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor Sonraki ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor 3 hf. Google güvenilir haberler için yayıncılara 1 milyar dolar yatırım yapacak 3 hf. Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor 3 hf. ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor 3 hf. Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek 3 hf. Microsoft Surface Laptop Go hem ele hem de cebe sığıyor 3 hf. Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi 3 hf. GitHub, güvenlik açıklarını bulan kod tarama aracını ücretsiz olarak kullanıma açtı 3 hf. Chromecast artık biraz daha televizyon gibi 3 hf. 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller 3 hf. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ağustos 2020'de yüzde 165 arttı 3 hf. TCL marka TV'ler Türkiye'de satışa çıktı 3 hf. Singapur Havayolları, yerde bekleyen A380’lerden birini restorana çevirme kararı aldı 3 hf. Google Play Filmler ve TV uygulaması değişiyor 3 hf. Cooler Master hafiflik odaklı bir oyuncu faresi duyurdu 3 hf. Bakan Koca açıkladı: Günlük vaka tablosuna sadece belirti gösteren hastalar ekleniyor 3 hf. SanDisk dayanıklılık odaklı yeni SSD sürücülerini duyurdu 3 hf. Apple tarihindeki en büyük iPhone geliyor: iPhone 12 Pro Max 3 hf. PlayStation Store’da yüzde 70 varan indirimler başladı 3 hf. Marshall’ın yeni kulaklığı 80 saate kadar kullanılabiliyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız