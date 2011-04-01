İş Bankası dünyada ilk defa akıllı televizyonlara özel bankacılık uygulaması geliştirdi

Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar derken, akıllı televizyon kavramının da önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması bekleniyor. Sektör devi pek çok firma akıllı televizyonlar üzerinde çalışmalar yaparken, pazar payı açısından dünyanın en büyük televizyon üreticisi olan Samsung, hem akıllı televizyonları (SmartTV ailesi) hem de televizyonlara özel uygulama mağazası ile fark yaratmayı hedefliyor.
Akıllı televizyonların ülkemize gelmesiyle birlikte bu alandaki çalışmalar da hız kazandı. Mobil teknolojiler üzerine önemli yatırımlar yapan Türkiye İş Bankası dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve akıllı televizyonlar için bankacılık uygulaması geliştirdi. Biz de bu uygulamanın detaylarını Türkiye İş Bankası İnternet ve Mobil Bankacılık Birim Müdürü Ahmet Baş'a sorduk.
Paylaş Tweetle
bigpara.ekolay.net/...
Pamukbank, bankacılığı televizyona sığdırdı 03.03.2001
Pamukbank; Dialog Direkt Bankacılık, Internet Şubesi ve WAP Bankacılığı'ndan sonra şimdi de Türkiye'de ilk kez televizyon bankacılığını hizmete soktu. Böylece bankacılık işlemlerini artık evinizde koltuğunuzdan kalkmadan yapabileceksiniz. Digitürk Standart Paket üyesi olan herkesin yararlanabileceği Pamukbank TV Bankacılığı ile kişiye özel müşteri şifre numaralarını kullanarak kredi kartı, Turkcell ve Digitürk faturası ödemeleri yapılabilecek, vadeli-vadesiz yatırım hesabı bilgileri, kredi kartı ekstre ve günlük bakiye bilgileri görüntülenebilecek. Bütün bu işlemlere, Digitürk'ün 510 nolu kanalından ulaşılacak. Müşteriler ayrıca her hafta sonu yenilenecek sorulara verilecek doğru yanıtlarla sürpriz hediyeler kazanabilecekler. Pamukbank Internet Şubesi üyeleri kısa zamanda işlem yelpazesi genişletilecek olan sistemde müşteri numarası ve Internet Şubesi şifresi ile bu hizmeti hemen kullanmaya başlayabilecek. Yeni üye olmak isteyenler ise 444 0 400 numaralyı Pamukbank Dialog telefonunu arayarak veya www.pamukbank.com.tr adresindeki Başvuru Formunu doldurarak başvurabilecekleri gibi Pamukbank şubelerinde de aynı işlemi yaptırabilecekler.
Kullanıp faydalanmak yerine bu kadar eleştiri neden acaba Şunu herkes biliyorki bankacılık sektöründe İş Bankası dünya bankalarıyla çok rahat rekabet edebilen bazel kriterlerini çok iyi uygulayan bi kuruluşumuz.
isbank.com.tr alan adı 17 haziran 1997 tescilli, alınalı 10 yıl değil 14 yıl olmuş. İşbankasının 1998 tarihli bir sayfası.
replay.waybackmachine.org/...
Burada görülen üzere 19 / 01 / 1998 tarihinde işbankası internet bankacılığı hizmeti veriyormuş.
Bunada palavra demezsin herhalde.
Bence başarılı İşbank kredi kartı aidatı için konuşan arkadaş +1;)
halkbank.com.tr/...