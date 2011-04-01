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İş Bankası dünyada ilk defa akıllı televizyonlara özel bankacılık uygulaması geliştirdi

8 yıl
41,6b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar derken, akıllı televizyon kavramının da önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması bekleniyor. Sektör devi pek çok firma akıllı televizyonlar üzerinde çalışmalar yaparken, pazar payı açısından dünyanın en büyük televizyon üreticisi olan Samsung, hem akıllı televizyonları (SmartTV ailesi) hem de televizyonlara özel uygulama mağazası ile fark yaratmayı hedefliyor.

Akıllı televizyonların ülkemize gelmesiyle birlikte bu alandaki çalışmalar da hız kazandı. Mobil teknolojiler üzerine önemli yatırımlar yapan Türkiye İş Bankası dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve akıllı televizyonlar için bankacılık uygulaması geliştirdi. Biz de bu uygulamanın detaylarını Türkiye İş Bankası İnternet ve Mobil Bankacılık Birim Müdürü Ahmet Baş'a sorduk.


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ULYSES 8 yıl en beğenilen
Önce android için olan uygulamayı bir elden geçirmeleri lazım. İşlem yapmak için cep anahtar soruyor. Uygulamada cep anahtara girince diğer sayfa kapanıyor. Yani asla şifre ekranına cep anahtardan aldığınız kodu giremiyorsunuz. Her defasında başka anahtar istediği için bir kenara not etmek de işe yaramıyor. Yani kısacası çalışşşmıyor.
Önce android için olan uygulamayı bir elden geçirmeleri lazım. İşlem yapmak için cep anahtar soruyor. Uygulamada cep anahtara girince diğer sayfa kapanıyor. Yan...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
S 7 yıl
Pamuk bank tv text kullanarak mı yapıyordu bu işi :)
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gokmay 7 yıl
Pamukbank, Digitürk üzerinden veriyordu bu hizmeti...


bigpara.ekolay.net/...



Pamukbank, bankacılığı televizyona sığdırdı 03.03.2001

Pamukbank; Dialog Direkt Bankacılık, Internet Şubesi ve WAP Bankacılığı'ndan sonra şimdi de Türkiye'de ilk kez televizyon bankacılığını hizmete soktu. Böylece bankacılık işlemlerini artık evinizde koltuğunuzdan kalkmadan yapabileceksiniz. Digitürk Standart Paket üyesi olan herkesin yararlanabileceği Pamukbank TV Bankacılığı ile kişiye özel müşteri şifre numaralarını kullanarak kredi kartı, Turkcell ve Digitürk faturası ödemeleri yapılabilecek, vadeli-vadesiz yatırım hesabı bilgileri, kredi kartı ekstre ve günlük bakiye bilgileri görüntülenebilecek. Bütün bu işlemlere, Digitürk'ün 510 nolu kanalından ulaşılacak. Müşteriler ayrıca her hafta sonu yenilenecek sorulara verilecek doğru yanıtlarla sürpriz hediyeler kazanabilecekler. Pamukbank Internet Şubesi üyeleri kısa zamanda işlem yelpazesi genişletilecek olan sistemde müşteri numarası ve Internet Şubesi şifresi ile bu hizmeti hemen kullanmaya başlayabilecek. Yeni üye olmak isteyenler ise 444 0 400 numaralyı Pamukbank Dialog telefonunu arayarak veya www.pamukbank.com.tr adresindeki Başvuru Formunu doldurarak başvurabilecekleri gibi Pamukbank şubelerinde de aynı işlemi yaptırabilecekler.
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DH Misafiri 7 yıl
Ta anlayamadığım şu banka yada bu banka neden atışıp durulduğu.Sonuç itibariyle milli bi banka bi ürünü piyasaya kullanıcılarına sunuyor.
Kullanıp faydalanmak yerine bu kadar eleştiri neden acaba Şunu herkes biliyorki bankacılık sektöründe İş Bankası dünya bankalarıyla çok rahat rekabet edebilen bazel kriterlerini çok iyi uygulayan bi kuruluşumuz.
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gokmay 7 yıl
Tartışmadan doğruyu bulmak malesef mümkün değil. Yoksa her denilene inanan bir robot oluruz...
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Mc_Leopard 8 yıl
Başlık çok saçma.... Peh Peh Phe.... Bizde inandık! Dünyada bir ilkmiş. 2006-2009 arası Fransa-Almanya... v.s gibi Avrupa ülkelerinde kullanıma başlanan bi sistem. Sadece tv den bankacılık değil, anlaşmalı şirketler ile alışveriş de sağlanılıyordu. İşte; elin oğlu yapar, bunlarda taklit eder. Sonra da biz bulduk olur... Ne denir ki buna ?
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junex 8 yıl
Iş Bankası tv için ,buzdolabı için birşeyler yapacagina Android telefonlar için adamakıllı bir uygulama geliştirse daha mantikli olurdu. Wap tarayıcısı olmayan cihazlari program adı altında wap sayfasına yönlendirmek biraz dalga geçmek gibi olmuyor mu ?
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TikaMasala 8 yıl
İşbankası daha öncede isbank.com.tr internet sitesinin 10 yıldır internet bankacılığı hizmeti verdiğini iddia etmişti, palavraya bakın! Alan adını 10 yıl önce aldınız diye 5-6 yıl önce verilen internet bankacılığı hizmetinin yaşını arttırıyorlar!
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brucelee 8 yıl

muratremix

İşbankası daha öncede isbank.com.tr internet sitesinin 10 yıldır internet bankacılığı hizmeti verdiğini iddia etmişti, palavraya bakın! Alan adını 10 yıl önce aldınız diye 5-6 yıl önce verilen internet bankacılığı hizmetinin yaşını arttırıyorlar!



isbank.com.tr alan adı 17 haziran 1997 tescilli, alınalı 10 yıl değil 14 yıl olmuş. İşbankasının 1998 tarihli bir sayfası.

replay.waybackmachine.org/...

Burada görülen üzere 19 / 01 / 1998 tarihinde işbankası internet bankacılığı hizmeti veriyormuş.

Bunada palavra demezsin herhalde.
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ULYSES 8 yıl en beğenilen
Önce android için olan uygulamayı bir elden geçirmeleri lazım. İşlem yapmak için cep anahtar soruyor. Uygulamada cep anahtara girince diğer sayfa kapanıyor. Yani asla şifre ekranına cep anahtardan aldığınız kodu giremiyorsunuz. Her defasında başka anahtar istediği için bir kenara not etmek de işe yaramıyor. Yani kısacası çalışşşmıyor.
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WiixNet 8 yıl
@ULYSES dostum benim 5800 da yüklü cep anahtar sayfayı kapatmadan direk işlem..
Bence başarılı İşbank kredi kartı aidatı için konuşan arkadaş +1;)
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umutarslan.com 8 yıl
iphone uygulamasıda çok güzel.ama biraz daha fazla yere ulaşılsa daha iyi olur
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gokmay 8 yıl
Arkadaşlar Tv Bankacılığı ilk kez (yaklaşık 10 sene önce) Pamukbank tarafından kullanıma açılmıştı. Halkbankası da bu uygulamayı devam ettirmektedir.


halkbank.com.tr/...
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Boragungoren 8 yıl
evet şuan televizyonumda kullanıyorum sadece kurlara bakmak için:) samsung televizyonda güzel:d
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