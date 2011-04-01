İş Bankası dünyada ilk defa akıllı televizyonlara özel bankacılık uygulaması geliştirdi

Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar derken, akıllı televizyon kavramının da önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması bekleniyor. Sektör devi pek çok firma akıllı televizyonlar üzerinde çalışmalar yaparken, pazar payı açısından dünyanın en büyük televizyon üreticisi olan Samsung, hem akıllı televizyonları (SmartTV ailesi) hem de televizyonlara özel uygulama mağazası ile fark yaratmayı hedefliyor.

Akıllı televizyonların ülkemize gelmesiyle birlikte bu alandaki çalışmalar da hız kazandı. Mobil teknolojiler üzerine önemli yatırımlar yapan Türkiye İş Bankası dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve akıllı televizyonlar için bankacılık uygulaması geliştirdi. Biz de bu uygulamanın detaylarını Türkiye İş Bankası İnternet ve Mobil Bankacılık Birim Müdürü Ahmet Baş'a sorduk.