İşTeknik: Head Track IR nasıl yapılır?

Genel Yayın Yönetmeni
Kafa hareketlerinizi oyuna aktarıp siz nereye bakarsanız ekranda da oranın görünmesini ister misiniz? Bu videomuzda Head Track IR nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatıyoruz.
Head Track IR yapmak için ihtiyacımız olan parçalar şu şekilde.
1 adet havya ve lehim teli
1 adet silikon tabancası ve yeterli miktarda silikon
3D yazıcıda bastığımız gövde (http://www.thingiverse.com/thing:62827)
1 adet havya ve lehim teli
1 adet silikon tabancası ve yeterli miktarda silikon
3D yazıcıda bastığımız gövde (http://www.thingiverse.com/thing:62827)
3 adet IR LED (SFH485P )
2 adet yassı pil ve pil yuvası (CR 2032)
1 adet küçük direnç (20-40 ohm arası)
Yeterli miktarda bakır kablo
Gerekli mktarda ve boyutta makaron
1 adet PS Eye kamera veya IR filtresi sökülmüş webcam
İlk olarak IR ledleri birbirlerine kablo ile bağlayacağız ve son kısma direnç ekleyip pil yuvasını sisteme dahil edeceğiz.
Bu işlemi yaparken IR Ledlerin kısa bacağı yani eksi ucunu bir sonraki ledin uzun bacağına yani artı ucuna denk gelecek şekilde lehim yapacağız. Kısacası Ledleri seri bir şekilde bağlayacağız.
Eğer Led bacaklarını kestikten sonra hangisi artı hangisi eksiydi karıştırırsanız Ledin içine bakarak kalın kısmın eksi, ince kısmın artı olduğunu anlayabilirsiniz.
Lede lehimleyeceğimiz kabloya makaron geçiriyoruz, makarın ısıtıldığında hacmi küçülen ve daralarak alanı sarıp yalıtan bir madde. Havyanızın ucunu değdirerek havya ucunu köreltmeyin bu videoda hızlı olsun diye bu şekilde gösteriyorum.
Ledleri birbirine lehimledikten sonra direnci de ekliyor ve silikonla kasaya sabitliyoruz.
Aynı şekilde pil yuvasını da kasaya sabitleyerek kasa dışına aldığımız kabloları yuvaya sabitliyoruz.
Siparişini vermiş olduğum çift pil hazenli ve kapat açlı pil yuvaları videonun çekildiği dönemde elime ulaşmadığı için ben bu yuvayı kullandım. Aslen aletin kullandğım son şekil bu.
Pil yuvasını ve sipariş adresini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Eğer pil yuvasını beklemek istemezseniz sisteme bir aç kapa butonu ilave etmenizde yarar var.
Kasayı plastik kelepçelerle tutturmanızı tavsiye derim. Herhangi bir nedenle tekrar açmanız gerektiğinde pratik oluyor. Led başlarının olabildiğince kasa dışına çıktıklarından emin olun.
Şimdi sıra bu sistemi kulaklığa tuturmaya geldi ister çift taraflı band isterseniz de cırt bant kullanabilirsiniz.
Ben airsoft malzemelerim arasında olan cırt bantı tercih ettim. Bu sayede dilediğim zaman kulaklıktan sökebiliyorum.
Silikon tabancası ile tracker ve kulaklığa cırt bantları montajladıktan sonra birbirlerine kenetledim.
Sıra PS Eye’ın IR filtresini sökmeye geldi. IR Ledler insan gözünün algılamayacağı bantta ışık yayıyorlar. Normalde kameralar bu ışığı görebiliyorlar fakat lenslerindeki IR Filtresi bunu filtreliyor ve sensöre ulaşmasını engelliyor.
IR Filtresini sökerek kameranın IR ışıkları görmesini sağlayacağız.
Bu işlem biraz zor. PS Eye kamerayı açması ayrıca zor :) Tüm bordu söktükten ve lensi dışarı altıktan sonra en altta bulunan lensi kırıp çıkartıyor ve kamerayı geri topluyoruz. Kamerada IR filtresi söküm işini olabildiğince detaylı gösteren youtube videoları da mevcut.
2 adet yassı pil ve pil yuvası (CR 2032)
1 adet küçük direnç (20-40 ohm arası)
Yeterli miktarda bakır kablo
Gerekli mktarda ve boyutta makaron
1 adet PS Eye kamera veya IR filtresi sökülmüş webcam
İlk olarak IR ledleri birbirlerine kablo ile bağlayacağız ve son kısma direnç ekleyip pil yuvasını sisteme dahil edeceğiz.
Bu işlemi yaparken IR Ledlerin kısa bacağı yani eksi ucunu bir sonraki ledin uzun bacağına yani artı ucuna denk gelecek şekilde lehim yapacağız. Kısacası Ledleri seri bir şekilde bağlayacağız.
Eğer Led bacaklarını kestikten sonra hangisi artı hangisi eksiydi karıştırırsanız Ledin içine bakarak kalın kısmın eksi, ince kısmın artı olduğunu anlayabilirsiniz.
Lede lehimleyeceğimiz kabloya makaron geçiriyoruz, makarın ısıtıldığında hacmi küçülen ve daralarak alanı sarıp yalıtan bir madde. Havyanızın ucunu değdirerek havya ucunu köreltmeyin bu videoda hızlı olsun diye bu şekilde gösteriyorum.
Ledleri birbirine lehimledikten sonra direnci de ekliyor ve silikonla kasaya sabitliyoruz.
Aynı şekilde pil yuvasını da kasaya sabitleyerek kasa dışına aldığımız kabloları yuvaya sabitliyoruz.
Siparişini vermiş olduğum çift pil hazenli ve kapat açlı pil yuvaları videonun çekildiği dönemde elime ulaşmadığı için ben bu yuvayı kullandım. Aslen aletin kullandğım son şekil bu.
Pil yuvasını ve sipariş adresini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Eğer pil yuvasını beklemek istemezseniz sisteme bir aç kapa butonu ilave etmenizde yarar var.
Kasayı plastik kelepçelerle tutturmanızı tavsiye derim. Herhangi bir nedenle tekrar açmanız gerektiğinde pratik oluyor. Led başlarının olabildiğince kasa dışına çıktıklarından emin olun.
Şimdi sıra bu sistemi kulaklığa tuturmaya geldi ister çift taraflı band isterseniz de cırt bant kullanabilirsiniz.
Ben airsoft malzemelerim arasında olan cırt bantı tercih ettim. Bu sayede dilediğim zaman kulaklıktan sökebiliyorum.
Silikon tabancası ile tracker ve kulaklığa cırt bantları montajladıktan sonra birbirlerine kenetledim.
Sıra PS Eye’ın IR filtresini sökmeye geldi. IR Ledler insan gözünün algılamayacağı bantta ışık yayıyorlar. Normalde kameralar bu ışığı görebiliyorlar fakat lenslerindeki IR Filtresi bunu filtreliyor ve sensöre ulaşmasını engelliyor.
IR Filtresini sökerek kameranın IR ışıkları görmesini sağlayacağız.
Bu işlem biraz zor. PS Eye kamerayı açması ayrıca zor :) Tüm bordu söktükten ve lensi dışarı altıktan sonra en altta bulunan lensi kırıp çıkartıyor ve kamerayı geri topluyoruz. Kamerada IR filtresi söküm işini olabildiğince detaylı gösteren youtube videoları da mevcut.
https://www.youtube.com/watch?v=7jJfuP7YgPA
Sıra yazılımlara geldi.
2 tane yazılıma ihtiyacımız var bunlardan ilki PS Eye sürücüleri. Bu Sony tarafından resmi yazılmış bir sürücü değil. Gönüllü bir grup geliştiriyor ve 5 dolarlık bir bağışla indirmenize izin veriyorlar.
Diğeri de Facetrack No IR bu uygulama da yine gönüllü bir ekip tarafından geliştiriliyor ve bağış yapmadan indiremiyorsunuz.
Kısaca her iki uygulama da çok düşük ücretleri de olsa paralılar.
Sürücüleri kutup PS Eye kamerayı sisteme tanıttıktan sonra CL-Eye Test isimli yazılımı çalıştırıp Option seçeneği altındaki Video Capture Filter ayar menüsünden kamera kazancını düşürüyoruz.
Böylece kameramız sadece IR Ledlerden gelen ışığı görecek. Dilerseni eski fotoğraf makinesi filmlerini 2-3 kat yapıp kamera önüne takarak kameranın IR ışıklar haricinde hiç bir şey görmemesini de sağlayabilirsiniz. Odanız çok ışık alıyorsa en iyi yöntem bu.
Şimdi sıra FaceTrack No IR’de bu yazılım aslen yüzünüzü de takip edebiliyor. Yani lehime lede ihtiyacınız yok fakat yüz takibi Led takibi kadar hassas ve gecikmesiz değil ve gecikmeler yanına anlık hatalar da eklenince oyun zevkiniz ciddi şekilde baltalanıyor.
Fakat ben Led med lehim uğraşamam derseniz yüz takibini çalıştırıp, gerekli ayarları seçerek oyunların kafa hareketlerinize tepki vermesini sağlayabilirsiniz.
Biz Point Track özelliğini kullanacağız ve hassas takip sağlayacağız.
Sistem açılı ledleri takip ederek ekrana olan uzaklık, bakış açısı ve sağa sola yatış derecelerini hesaplayıp oyunlara aktarabiliyor.
Programı başlatmadan önce klavyede bir reset tuş kombinasyonu da ayarlamayı unutmayın. Oyun esnasında pozisyon değiştirseniz sıfır noktasına hızlı dönüş yaparak kamerayı düzeltebilirsiniz.
Sonrasında hassasiyet ayarları var. Monitör düzeni ve boyutuna göre kafanızı nereye kadar çevirdiğinizde görüntünün tam tur yapacağına karar veriyorsunuz. Burada oluşturduğunuz profilleri her oyun için ayrı kaydetmeniz de mümkün.
Sonrası mı? Sonrası ise oyuna girip eğlenceyi sonuna kadar yaşamak oluyor. Sadece uçak değil tır ve yarış otomobili kullanırken de bu keyfi sürmek mümkün.
Sıra yazılımlara geldi.
2 tane yazılıma ihtiyacımız var bunlardan ilki PS Eye sürücüleri. Bu Sony tarafından resmi yazılmış bir sürücü değil. Gönüllü bir grup geliştiriyor ve 5 dolarlık bir bağışla indirmenize izin veriyorlar.
Diğeri de Facetrack No IR bu uygulama da yine gönüllü bir ekip tarafından geliştiriliyor ve bağış yapmadan indiremiyorsunuz.
Kısaca her iki uygulama da çok düşük ücretleri de olsa paralılar.
Sürücüleri kutup PS Eye kamerayı sisteme tanıttıktan sonra CL-Eye Test isimli yazılımı çalıştırıp Option seçeneği altındaki Video Capture Filter ayar menüsünden kamera kazancını düşürüyoruz.
Böylece kameramız sadece IR Ledlerden gelen ışığı görecek. Dilerseni eski fotoğraf makinesi filmlerini 2-3 kat yapıp kamera önüne takarak kameranın IR ışıklar haricinde hiç bir şey görmemesini de sağlayabilirsiniz. Odanız çok ışık alıyorsa en iyi yöntem bu.
Şimdi sıra FaceTrack No IR’de bu yazılım aslen yüzünüzü de takip edebiliyor. Yani lehime lede ihtiyacınız yok fakat yüz takibi Led takibi kadar hassas ve gecikmesiz değil ve gecikmeler yanına anlık hatalar da eklenince oyun zevkiniz ciddi şekilde baltalanıyor.
Fakat ben Led med lehim uğraşamam derseniz yüz takibini çalıştırıp, gerekli ayarları seçerek oyunların kafa hareketlerinize tepki vermesini sağlayabilirsiniz.
Biz Point Track özelliğini kullanacağız ve hassas takip sağlayacağız.
Sistem açılı ledleri takip ederek ekrana olan uzaklık, bakış açısı ve sağa sola yatış derecelerini hesaplayıp oyunlara aktarabiliyor.
Programı başlatmadan önce klavyede bir reset tuş kombinasyonu da ayarlamayı unutmayın. Oyun esnasında pozisyon değiştirseniz sıfır noktasına hızlı dönüş yaparak kamerayı düzeltebilirsiniz.
Sonrasında hassasiyet ayarları var. Monitör düzeni ve boyutuna göre kafanızı nereye kadar çevirdiğinizde görüntünün tam tur yapacağına karar veriyorsunuz. Burada oluşturduğunuz profilleri her oyun için ayrı kaydetmeniz de mümkün.
Sonrası mı? Sonrası ise oyuna girip eğlenceyi sonuna kadar yaşamak oluyor. Sadece uçak değil tır ve yarış otomobili kullanırken de bu keyfi sürmek mümkün.
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Hazır halde satan site vb.. var mı acaba?
PM attım.
3 üncüye bir şey takmazsan da çalışır sanırım aynı mantık ise içerisi olmazsa kısa devre yap + ucu ile - ucu birbirine değdir yani son bölgede
programdan yaw pitch raw falan yazan yerdeki sekmeyi kaldır zaten birisi akiftir heralde ETS2 de düzelir girerken aktif edersin artık ya da program da seçme yeri var farklı bir şekilde kaydet ets2 biri diğerine de ets3 yaz kaydet
Misal Lunaparklardaki tren videosu gayet güzel oluyor :D youtube.com/...
Yüksekten korktuğum için ağaç tırmanışı bile iyi olabiliyor :D ,Dağ tırmanışı aradım ama bulamadım :( youtube.com/...
Tabi Hatunları ya da doğayı ya da filmleri de izleyebilirsiniz belki misal geçenlerde bir film izlemiştim fps oyunları gibiydi görüntüsü sadece bir adamın kafasından kaydedilmiş bir filmdi Hardcore Henry idi adı sanırım.
Beğenirseniz arkadaşlar herkes görebilir kullandığınızda bu açıklamayı herkes görür konuya girdiğinde ilgi çeken başlıklar diye...
Bir tane de ilginç fikrim muhtemelen çalışacağını tahmin ediyorum bu programın kotası olan birisi denerse sevinirim. Misal The climb oyununu htc vive ya da oculus olmadan direk track başlıklarıyla ya da yüz takibi yani tracknoır ile deneyen oldu mu ya da deneme imkanınız var mı ? %60 çalışacağını tahmin ediyorum en azından bu mouse seçeneği ile hatta bir video görmüştüm sanki psvr kontrolcüyü pc ve track cihazıyla oynuyorlardı :)
Forza serisinin tamamını bilemem (serinin PC ayağı için konuşuyorum) fakat bırakalım headtracking'i bir yana Forza APEX daha direksiyon + pedal desteği sunmaya başlayalı bile henüz birkaç ay oldu (ki bazı Thrustmaster modellerinde hala sıkıntılar çıkarıyormuş diye duydum, ben Logitech sahibi olduğum için bu sıkıntıların doğruluğunu teyid edemiyorum), bana göre bir simülasyon için olmazsa olmaz olan 21:9 görüntü formatını ise halen daha desteklemiyor.
velhasılkelam konsoldan devşirme oyunlarda, hele hele ki işin ucu bucağı bir şekilde Microsoft'a dayandımı beklentilerinizi minimumun da altına çekin ve elinizdeki donanımlarla sağlıklı bir uyum ummayın. :)
sonradan fark etmem üzerine ilave: Project Cars'da da sağ kulağınızı sağ elinizi başınızın arkasından dolaştırıp tutmaya çabalarcasına bir şekilde çalıştırmanız mümkün, o da şöyle ki: oyunu Oculus Rift modunda başlatmanız gerekiyor.(muş. "muş" diyorum zira ben denediğim halde olmadı, oyun hareketleri algılamadı.)