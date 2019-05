İşTeknik: Head Track IR nasıl yapılır?

Kafa hareketlerinizi oyuna aktarıp siz nereye bakarsanız ekranda da oranın görünmesini ister misiniz? Bu videomuzda Head Track IR nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatıyoruz.

Sıra yazılımlara geldi.2 tane yazılıma ihtiyacımız var bunlardan ilki PS Eye sürücüleri. Bu Sony tarafından resmi yazılmış bir sürücü değil. Gönüllü bir grup geliştiriyor ve 5 dolarlık bir bağışla indirmenize izin veriyorlar.Diğeri de Facetrack No IR bu uygulama da yine gönüllü bir ekip tarafından geliştiriliyor ve bağış yapmadan indiremiyorsunuz.Kısaca her iki uygulama da çok düşük ücretleri de olsa paralılar.Sürücüleri kutup PS Eye kamerayı sisteme tanıttıktan sonra CL-Eye Test isimli yazılımı çalıştırıp Option seçeneği altındaki Video Capture Filter ayar menüsünden kamera kazancını düşürüyoruz.Böylece kameramız sadece IR Ledlerden gelen ışığı görecek. Dilerseni eski fotoğraf makinesi filmlerini 2-3 kat yapıp kamera önüne takarak kameranın IR ışıklar haricinde hiç bir şey görmemesini de sağlayabilirsiniz. Odanız çok ışık alıyorsa en iyi yöntem bu.Şimdi sıra FaceTrack No IR’de bu yazılım aslen yüzünüzü de takip edebiliyor. Yani lehime lede ihtiyacınız yok fakat yüz takibi Led takibi kadar hassas ve gecikmesiz değil ve gecikmeler yanına anlık hatalar da eklenince oyun zevkiniz ciddi şekilde baltalanıyor.Fakat ben Led med lehim uğraşamam derseniz yüz takibini çalıştırıp, gerekli ayarları seçerek oyunların kafa hareketlerinize tepki vermesini sağlayabilirsiniz.Biz Point Track özelliğini kullanacağız ve hassas takip sağlayacağız.Sistem açılı ledleri takip ederek ekrana olan uzaklık, bakış açısı ve sağa sola yatış derecelerini hesaplayıp oyunlara aktarabiliyor.Programı başlatmadan önce klavyede bir reset tuş kombinasyonu da ayarlamayı unutmayın. Oyun esnasında pozisyon değiştirseniz sıfır noktasına hızlı dönüş yaparak kamerayı düzeltebilirsiniz.Sonrasında hassasiyet ayarları var. Monitör düzeni ve boyutuna göre kafanızı nereye kadar çevirdiğinizde görüntünün tam tur yapacağına karar veriyorsunuz. Burada oluşturduğunuz profilleri her oyun için ayrı kaydetmeniz de mümkün.Sonrası mı? Sonrası ise oyuna girip eğlenceyi sonuna kadar yaşamak oluyor. Sadece uçak değil tır ve yarış otomobili kullanırken de bu keyfi sürmek mümkün.