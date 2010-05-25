İşin Özü: Gigabyte X58A-UD9 video

Gigabyte'ın şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş anakart olan X58A-UD9'u tanıyoruz.

Donanimhaber.com olarak video programlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. "İşin Özü" olarak isimlendirdiğimiz yeni video programımız ile sizlere, son teknoloji ürünü yeni nesil donanımları, uzun haberler yerine görsel içeriklerle zenginleştirilmiş, daha önce başka bir yer de verilmeyen detayları da içeren videolarla anlatmayı planlıyoruz.

Detaylı video incelemelerize ek olarak "İşin Özü" programında fark yaratan detaylar üzerinde durarak, yeni nesil ürünleri çıktığı gibi sizlere kısa bir özet şeklinde tanıtmayı, dünya lansmanlarıyla eş zamanlı olarak ekranlarınıza getirmeyi hedefliyoruz. İlk programımızda, Gigabyte'ın şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş anakart olan çift NF200'lü X58A-UD9'a yakında bakıyoruz.