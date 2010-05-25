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İşin Özü: Gigabyte X58A-UD9 video

9 yıl
102,6b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş anakart olan X58A-UD9'u tanıyoruz.

Donanimhaber.com olarak video programlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. "İşin Özü" olarak isimlendirdiğimiz yeni video programımız ile sizlere, son teknoloji ürünü yeni nesil donanımları, uzun haberler yerine görsel içeriklerle zenginleştirilmiş, daha önce başka bir yer de verilmeyen detayları da içeren videolarla anlatmayı planlıyoruz.

Detaylı video incelemelerize ek olarak "İşin Özü" programında fark yaratan detaylar üzerinde durarak, yeni nesil ürünleri çıktığı gibi sizlere kısa bir özet şeklinde tanıtmayı, dünya lansmanlarıyla eş zamanlı olarak ekranlarınıza getirmeyi hedefliyoruz. İlk programımızda, Gigabyte'ın şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş anakart olan çift NF200'lü X58A-UD9'a yakında bakıyoruz.


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ensaronline 8 yıl
Asus palavra sıkmış ortaya
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nirvana34 8 yıl
Asus anakartlar genelde çok sorunlu bir keresinde arkadaşımın anakartı bozulmuştu.Teknik servise götürdü adamlar anakartı bağlayıp çalıştırdığı anda anakart adeta bomba gibi patlamış bobinler falan ne varsa etrafta.Artık adam nasıl bağladı ne yaptı orasını bilemem.Yanlış bile bağlansa böyle olması gerçekten çok tuhaf.Bunu anlatan en yakın arkadaşım palavra falan diyen yol alsın derim.O yüzden hiç bir zaman asus düşünmüyorum sadece bu yüzden değil...
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mxloving 8 yıl
Elimize gelsin yakından incelemek istiyorum bir an önce.
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Sedat. 8 yıl
Erdi hocam kusuruma bakmayin lütfen ama inceleme boyunca o kadar hizli konuştunuz ki Atlilar kovaliyo sanki hiç bişi anlamadim geri sarip sarip tekrar dinlemek zorunda kaldim..

Lütfen daha sakin anlatin bi daha ki video incemelemede lütfen..

Ürün ise gereksiz diyenlere diyorum.: sana bana tabi ki gereksiz bi ekran kartiyla 4-6 gb ramle işi idare eden herkese tabiki gereksiz..

Ama dendigi gibi hiz aşirtmacilar için yapilmiş bi anakart..
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...CastroL... 8 yıl
güzel...
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CoreXXX 8 yıl
gigabyte çok sevdiğim ve kaliteli olan ürünleri olan bir firma idi gozeumde.
fakat 2 ay once evime 2. ci pciy toplucakken core i5 işlemci ve gigabyte p55-us3l modeli anakart aldım. malumunuz bu anakartın adı ile p55 olamsını beklersiniz. ama ürün h55 ve gigabyteyi bu sisim kandırmaca oyunundan dolayı kınıyorum. benimde kulağıma küpe oldu.üstelik ürünü alırken kutusunda bile yazmıyor chipset.
sadece p55-usl halbuki diğer her h55 modeli h55 ile başlıyoır. siz oslanız yanılmazmısınz
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DarkNess Shadow 8 yıl
standart kullanıcı için bile x58a-ud3r fazlasıyla yeterken ud9 modelini ancak extreme sınıfı alır
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farukalyuz 8 yıl
Benim gibi bir kullanıcı için fazla donanımlı.
Bana Gigabyte X58-UD4P yetiyor.
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DigitalWorld 8 yıl
İnceleme güzel. Ama arkadaşın biraz daha alışması lazım sanırım.
Baya heyecanlanmış, ezberden okuyor gibiydi bu da dinleyeni biraz sıkıyor. Ama tabi bazı firma temsilcilerinin her kelime sonunda eeeelemesinden iyidir.


Anakart a gelirsek bizi aşar. Ama merak ettiğim konu şu. Benim bildiğim bu kartı kullanacak seviyedeki adamlara zaten firmalar bedava kart gönderiyor genelde benim reklamımı yapsınlar diye. Yani insan düşünmüyor da değil. Daha çok yurt dışı için bir ürün.
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TELESCOPE 8 yıl
güzel bir inceleme olmuş, paylaşım için teşekkürler
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GOD32 8 yıl
Güzel inceleme ama 6,49dk'ya testler ve daha fazla ince detay verilebilirdi. Biraz aceleyle hazırlanmış bir video olmuş! Papağan gibi "Rekor kırmak için tasarlanmış anakart üzerinde nf200 yongası var ve 4 tane gtx480 yada 5870'i bir arada çalıştırabilir." diye teklayarak incelemeyi uzun gibi göstermişler buda komiğime gitti. :)
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engova 8 yıl
asus gigabyt tan aşğı kalırmı hiç intikamı kötü olur :) :)
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Highminded 8 yıl
Önümüzdeki yıl çıkacak Sandybridge işlemcilerin sokdet yapıları farklı olduğundan bu 700$'lık anakart dahil mevcut hiçbir anakart kullanılamayacak. Yani bu anakarta bu kadar parayı veren arkadaşlar seneye ya da 2 sene sonra işlemci değiştirmek istedikleri zaman yeni bir anakart almak almak zorunda kalacaklar ki bu da 700$'ın çöpe gitmesi demek olacak..
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WinteR 8 yıl
Şahan'ın İşin Aslı gibi olmuş, Orçun Orçun Orçun !! gimme fayffffff :)
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amon35 8 yıl
güzel inceleme olmuş
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