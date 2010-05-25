İşin Özü: Gigabyte X58A-UD9 video

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gigabyte'ın şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş anakart olan X58A-UD9'u tanıyoruz.
Donanimhaber.com olarak video programlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. "İşin Özü" olarak isimlendirdiğimiz yeni video programımız ile sizlere, son teknoloji ürünü yeni nesil donanımları, uzun haberler yerine görsel içeriklerle zenginleştirilmiş, daha önce başka bir yer de verilmeyen detayları da içeren videolarla anlatmayı planlıyoruz.
Detaylı video incelemelerize ek olarak "İşin Özü" programında fark yaratan detaylar üzerinde durarak, yeni nesil ürünleri çıktığı gibi sizlere kısa bir özet şeklinde tanıtmayı, dünya lansmanlarıyla eş zamanlı olarak ekranlarınıza getirmeyi hedefliyoruz. İlk programımızda, Gigabyte'ın şimdiye kadar hazırladığı en gelişmiş anakart olan çift NF200'lü X58A-UD9'a yakında bakıyoruz.
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Lütfen daha sakin anlatin bi daha ki video incemelemede lütfen..
Ürün ise gereksiz diyenlere diyorum.: sana bana tabi ki gereksiz bi ekran kartiyla 4-6 gb ramle işi idare eden herkese tabiki gereksiz..
Ama dendigi gibi hiz aşirtmacilar için yapilmiş bi anakart..
fakat 2 ay once evime 2. ci pciy toplucakken core i5 işlemci ve gigabyte p55-us3l modeli anakart aldım. malumunuz bu anakartın adı ile p55 olamsını beklersiniz. ama ürün h55 ve gigabyteyi bu sisim kandırmaca oyunundan dolayı kınıyorum. benimde kulağıma küpe oldu.üstelik ürünü alırken kutusunda bile yazmıyor chipset.
sadece p55-usl halbuki diğer her h55 modeli h55 ile başlıyoır. siz oslanız yanılmazmısınz
Bana Gigabyte X58-UD4P yetiyor.
Anakart a gelirsek bizi aşar. Ama merak ettiğim konu şu. Benim bildiğim bu kartı kullanacak seviyedeki adamlara zaten firmalar bedava kart gönderiyor genelde benim reklamımı yapsınlar diye. Yani insan düşünmüyor da değil. Daha çok yurt dışı için bir ürün.