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İsrail’in uzay aracı, bugün Ay’a iniş yapmayı deneyecek

İsrailli uzay şirketi SpaceIL'nin uzay aracı Beresheet 4 Nisan tarihinde Ay'ın yörüngesine yerleşmişti. Uzay aracı, bugün ise Ay'ın yüzeyine bir iniş denemesi gerçekleştirecek.
1 ay
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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İsrailli şirket SpaceIL'nin  21 Şubat tarihinde SpaceX’e ait bir Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya gönderdiği ve 4 Nisan tarihinde Ay’ın yörüngesine yerleşen uzay aracı Beresheet; her şey yolunda giderse, bugün saat 22:00 ile 23:00 saatleri arasında yalnız uydumuza iniş yapmış olacak.

SpaceIL görevi başardığı takdirde Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecek ve İsrail de uydumuza uzay aracı indirmeyi başaran dördüncü ülke olacak. Daha önce ABD, Çin ve Rusya Ay’a uzay araçları indirmeyi başarmıştı.

Beresheet’in inmeyi planladığı nokta ise Durgunluk Denizi (Mare Serenitatis) bölgesinin kuzeydoğu istikameti olacak. SpaceIL’de görev yapan Jim Head, iniş için seçilen noktaya yönelik yaptığı basın açıklamasında, “Apollo görevinden elde ettiğimiz tecrübe doğrultusunda, Durgunluk alanlarının hem güvenli iniş hem de bilimsel veri elde etmek kapsamında en uygun tercih olduğunu değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullanmış.

SpaceIL ve İsrail Uzay Ajansı’nın bugün gerçekleşecek iniş denemesini canlı yayınlayacağı bildiriliyor. İlgi duyan okuyucularımız söz konusu yayına buradan  ulaşabilirler.


https://www.nbcnews.com/mach/science/israel-s-beresheet-space-probe-prepares-historic-moon-landing-ncna992671 Yorum Yaz
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Musty3535123 1 ay en beğenilen
millet aya gitme derdinde biz daha İstanbulu kim kazandı çözemiyoruz.
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DH Misafiri 1 ay
Din hiç bir zaman bilime ve gelişmeye engel olmamıştır. Fakat dini kullanıp insanları sömürürken öteritesini kaybedeceğini düşünenler bilime engel olmuştur. Yani gene bilime ve gelişmeye çıkar kavgaları dolayısıyla insanlar engel oldu. Aksine insanlığa daha doğrusu tüm canlılara çevreye yararı olacak bilimsel gelişmeleri tüm dinler desteklemiştir.
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smart1978 1 ay
Turkiye aya uzaya gitmeden once halletmesi gereken cccok seyler var ...
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SEO-Uzmanı 1 ay
millet gidiyor aya !
biz gidiyoruz yaya !
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joven 1 ay
Yorumlar trajik komik
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sonofmana 1 ay
Halbuki teokrasi değil de demokrasi ve laiklikle yönetilse idi belki şu an aya çıkmışlardı.
Hatta Din bilime engel olmasaydı belki süper güç bile olabilirlerdi. Ama malesef engel ve böyle sefil yaşamaya mahkumlar.
2 Yanıt Yanıtla +2
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pspoor 1 ay sonofmana
Senin gibiler oldugu surece daha cok sefillik ceker bizim ulke, adamlarin dunya bilimine katkilari ortada, hala laga luga yapoyorsun. Israil elbette senin tepende olacak onlar afyonu satiyor, sen ise alan taraftasin. Bak milyarlarca insan tahtaya asilmis bir yahudiye tapiyor, daha da ahmak olanlari ise cocuk .... neyse anladin sen onu...
Sen ortadogu yalanlarina inanarak zaten onlari gecemezsin, aptalligi birakip, masallari dinlemezsen, o zaman sansin olabilir...
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olağan_şüpheli 1 ay sonofmana
Boş yapma. Zina ettiği diye recmedilen kimse yok israilde , seçim de yapılıyor .
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Musty3535123 1 ay en beğenilen
millet aya gitme derdinde biz daha İstanbulu kim kazandı çözemiyoruz.
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