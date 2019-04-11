İsrail’in uzay aracı, bugün Ay’a iniş yapmayı deneyecek

İsrailli şirket SpaceIL'nin 21 Şubat tarihinde SpaceX’e ait bir Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya gönderdiği ve 4 Nisan tarihinde Ay’ın yörüngesine yerleşen uzay aracı Beresheet; her şey yolunda giderse, bugün saat 22:00 ile 23:00 saatleri arasında yalnız uydumuza iniş yapmış olacak.

SpaceIL görevi başardığı takdirde Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecek ve İsrail de uydumuza uzay aracı indirmeyi başaran dördüncü ülke olacak. Daha önce ABD, Çin ve Rusya Ay’a uzay araçları indirmeyi başarmıştı.

Beresheet’in inmeyi planladığı nokta ise Durgunluk Denizi (Mare Serenitatis) bölgesinin kuzeydoğu istikameti olacak. SpaceIL’de görev yapan Jim Head, iniş için seçilen noktaya yönelik yaptığı basın açıklamasında, “Apollo görevinden elde ettiğimiz tecrübe doğrultusunda, Durgunluk alanlarının hem güvenli iniş hem de bilimsel veri elde etmek kapsamında en uygun tercih olduğunu değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullanmış.

SpaceIL ve İsrail Uzay Ajansı’nın bugün gerçekleşecek iniş denemesini canlı yayınlayacağı bildiriliyor. İlgi duyan okuyucularımız söz konusu yayına buradan ulaşabilirler.

https://www.nbcnews.com/mach/science/israel-s-beresheet-space-probe-prepares-historic-moon-landing-ncna992671