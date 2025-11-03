Giriş
    Besxar ve SpaceX yörüngede çip üretimi için ortaklık kurdu

    Besxar, SpaceX ile anlaşarak uzayın vakum koşullarında yarı iletken üretimi denemelerine başlıyor. Şirket, bu yöntemle çip üretiminde maliyeti ve hatayı azaltmayı hedefliyor.

    Besxar ve SpaceX yörüngede çip üretimi için ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli girişim Besxar, yörüngede yarı iletken üretimini mümkün kılmak için SpaceX ile önemli bir anlaşma yaptı. Şirket, mikro yerçekimini temel alan diğer benzer girişimlere nazaran uzayın doğal vakum koşullarını kullanarak çip üretiminde devrim yaratmayı hedefliyor.

    Yörüngede çip üretim dönemi

    Besxar, bu kapsamda geliştirdiği deneysel üretim modüllerini Falcon 9 roketlerinin itici aşamalarına entegre edecek. “Fabships” olarak adlandırılan bu modüllerin her bir mikrodalga fırın boyutunda olacak. Her görevde roketin itici aşamasına iki Fabship ünitesi monte edilecek. Toplamda 12 Falcon 9 görevi kapsamında gerçekleştirilecek testlerin bazıları yıl bitmeden başlayabilir. Anlaşmanın finansal detayları ise açıklanmadı.

    Besxar’ın deney modülleri çoğu SpaceX müşterisinin yüklerinden farklı olarak yörüngeye girmeyecek. Bunun yerine, roketin iniş aşamasında Dünya’ya geri dönecek. Her test, yaklaşık 10 dakika sürecek uçuş boyunca uzayın aşırı vakum ortamında üretim süreçleri sınanacak. Bu kısa ama yoğun test süreci, Besxar’ın teknolojisini hızlı şekilde iyileştirmesine olanak tanıyacak.

    Amaç yüksek maliyetlerden kaçınmak

    Besxar ve SpaceX yörüngede çip üretimi için ortaklık kurdu Tam Boyutta Gör
    İlk test modülleri, yarı iletken malzemelerin uzay yolculuğuna ve yeniden giriş sürecine dayanıklılığını test edecek. Amaç, bu süreçte wafer’ların eğilme veya çatlama gibi deformasyonlara uğramadan üretilebilirliğini kanıtlamak.

    Diğer uzay üretim projeleri genellikle mikro yerçekimi etkilerine odaklanırken, Besxar vakumun saflığını ve verimliliğini merkeze alıyor. Bunun temel nedeni ise maliyet. Geleneksel çip üreticileri, son derece steril üretim ortamlarını koruyabilmek için gerekli ekipman ve süreçler nedeniyle devasa harcamalar yapmak zorunda kalıyor. Örneğin TSMC, yalnızca tek bir ileri teknoloji tesisine 50 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

    Besxar ise uzayın doğal vakum koşullarının bu düzeyde saflığı kendiliğinden sağlayabileceğini savunuyor. Bu yöntem, özellikle yapay zeka veri merkezleri, kuantum bilişim sistemleri ve ileri savunma teknolojileri gibi yüksek performanslı uygulamalar için kritik önemde olabilecek daha saf ve verimli çiplerin üretimini mümkün kılabilir.

    Yaklaşık bir yıl sürecek bu ilk test serisinin ardından Besxar, teknolojinin olgunluğunu değerlendirerek ikinci aşamaya geçmeyi planlıyor. Gelecekte şirket, daha büyük Fabship modülleriyle, daha uzun süreli uzay operasyonları veya daha sık fırlatmalar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

