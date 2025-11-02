SpaceX, Trump'ın Altın Kubbe'si için 600 uydu üretecek

Tam Boyutta Gör SpaceX’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Golden Dome” (Altın Kubbe) isimli savunma projesi kapsamında 2 milyar dolarlık bir anlaşma alması bekleniyor. Kaynaklara göre proje, “hava hareketli hedef göstergesi” sistemini oluşturmak amacıyla 600’e kadar uyduyu içerecek.

Wall Street Journal’ın haberine göre bu, Elon Musk’ın yönettiği şirketin Pentagon ile yürüttüğü diğer uydu projelerine ek olarak yeni bir savunma girişimi olacak. SpaceX halihazırda Pentagon için “Starshield” adlı gizli uydulara ve terminallere dayanan “Milnet” isimli askeri iletişim ağı üzerinde çalışıyor. Hem Pentagon hem de SpaceX konu hakkında yorum yapmazken, resmi bir duyuru da henüz yapılmadı. Ancak bu proje için gerekli finansman, Trump’ın Temmuz 2025’te imzaladığı “One Big Beautiful Bill” adlı yasa kapsamında onaylanmış durumda. Yalnızca hangi savunma yüklenicisine verileceği henüz açıklanmadı.

175 milyar dolarlık dev proje

Golden Dome, uydular, önleme sistemleri, komuta-kontrol sistemleri ve diğer destekleyici altyapılardan oluşan gelişmiş bir füze savunma kalkanı olarak tasarlanıyor. Toplam maliyetin en az 175 milyar dolar olacağı, bazı uzmanlara göre ise bu rakamın çok daha yukarı çıkabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla SpaceX’in alacağı 2 milyar dolarlık pay, ABD Savunma Bakanlığı’nın bu devasa projesi içinde sadece küçük bir bölümü oluşturuyor.

Ayrıca SpaceX’in projedeki tek yüklenici olması da beklenmiyor, birçok savunma şirketi ve teknoloji girişimi de projeye katkıda bulunacak. Bu şirketler arasında Anduril Industries ve Palantir Technologies gibi yeni oyuncuların yanı sıra Lockheed Martin, Northrop Grumman ve L3Harris gibi savunma devleri de bulunuyor.

Projenin büyüklüğü nedeniyle hem yasama hem yürütme organları, yalnızca SpaceX’e bağımlı kalma fikrine sıcak bakmıyor. Florida Senatörü Rick Scott, Washington’un füze savunma sistemini oluştururken tek bir firmaya bel bağlamak istemediğini söyledi. Pentagon’un Savunma Bilim Kurulu da bu tür bir tedarikçi bağımlılığının yeniliği engelleyip fiyatları yükselterek piyasa rekabetini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

NASA astronotları, Artemis 2 görevi için maaş almadan çalışıyor 1 gün önce eklendi

İsrail'in Demir Kubbe'sinden ilham alıyor

Trump’ın füze savunma projesi, İsrail’in yüksek başarı oranına sahip “Iron Dome” (Demir Kubbe) sistemine benzer bir yapıda, ancak çok daha büyük ölçekli olacak. Iron Dome’un yaklaşık %90 başarı oranıyla roket ve havan gibi tehditleri durdurabildiği biliniyor. Bununla birlikte Golden Dome’un kökleri, 1980’lerde Başkan Ronald Reagan tarafından ortaya atılan “Stratejik Savunma Girişimi”ne (SDI) kadar uzanıyor. SDI, Sovyetler Birliği’nden gelebilecek balistik füze saldırılarına karşı uzay tabanlı lazerler ve gelişmiş savunma sistemleriyle koruma sağlamayı hedefliyordu. Ancak o dönemde gereken teknoloji yeterince gelişmediği için proje uygulanabilir bulunmamış ve Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle rafa kaldırılmıştı.

Günümüzde hipersonik füzeler gibi yeni tehditlerin ortaya çıkması, mevcut savunma sistemlerinin yetersiz kalmasına neden oluyor. Golden Dome bu nedenle yalnızca yeni bir füze savunma sistemi değil; karadan denize, uzaya ve hatta siber alana uzanan entegre bir savunma ağı olmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: