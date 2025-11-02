Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, Trump'ın Altın Kubbe'si için 600 uydu üretecek

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Donald Trump’ın “Golden Dome” isimli savunma projesi kapsamında 2 milyar dolarlık anlaşmaya varmak üzere. Şirketin proje için 600’e kadar uydu üretmesi bekleniyor.

    SpaceX, Trump'ın Altın Kubbe'si için 600 uydu üretecek Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Golden Dome” (Altın Kubbe) isimli savunma projesi kapsamında 2 milyar dolarlık bir anlaşma alması bekleniyor. Kaynaklara göre proje, “hava hareketli hedef göstergesi” sistemini oluşturmak amacıyla 600’e kadar uyduyu içerecek.

    Wall Street Journal’ın haberine göre bu, Elon Musk’ın yönettiği şirketin Pentagon ile yürüttüğü diğer uydu projelerine ek olarak yeni bir savunma girişimi olacak. SpaceX halihazırda Pentagon için “Starshield” adlı gizli uydulara ve terminallere dayanan “Milnet” isimli askeri iletişim ağı üzerinde çalışıyor. Hem Pentagon hem de SpaceX konu hakkında yorum yapmazken, resmi bir duyuru da henüz yapılmadı. Ancak bu proje için gerekli finansman, Trump’ın Temmuz 2025’te imzaladığı “One Big Beautiful Bill” adlı yasa kapsamında onaylanmış durumda. Yalnızca hangi savunma yüklenicisine verileceği henüz açıklanmadı.

    175 milyar dolarlık dev proje

    Golden Dome, uydular, önleme sistemleri, komuta-kontrol sistemleri ve diğer destekleyici altyapılardan oluşan gelişmiş bir füze savunma kalkanı olarak tasarlanıyor. Toplam maliyetin en az 175 milyar dolar olacağı, bazı uzmanlara göre ise bu rakamın çok daha yukarı çıkabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla SpaceX’in alacağı 2 milyar dolarlık pay, ABD Savunma Bakanlığı’nın bu devasa projesi içinde sadece küçük bir bölümü oluşturuyor.

    Ayrıca SpaceX’in projedeki tek yüklenici olması da beklenmiyor, birçok savunma şirketi ve teknoloji girişimi de projeye katkıda bulunacak. Bu şirketler arasında Anduril Industries ve Palantir Technologies gibi yeni oyuncuların yanı sıra Lockheed Martin, Northrop Grumman ve L3Harris gibi savunma devleri de bulunuyor. 

    Projenin büyüklüğü nedeniyle hem yasama hem yürütme organları, yalnızca SpaceX’e bağımlı kalma fikrine sıcak bakmıyor. Florida Senatörü Rick Scott, Washington’un füze savunma sistemini oluştururken tek bir firmaya bel bağlamak istemediğini söyledi. Pentagon’un Savunma Bilim Kurulu da bu tür bir tedarikçi bağımlılığının yeniliği engelleyip fiyatları yükselterek piyasa rekabetini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

    İsrail'in Demir Kubbe'sinden ilham alıyor

    Trump’ın füze savunma projesi, İsrail’in yüksek başarı oranına sahip “Iron Dome” (Demir Kubbe) sistemine benzer bir yapıda, ancak çok daha büyük ölçekli olacak. Iron Dome’un yaklaşık %90 başarı oranıyla roket ve havan gibi tehditleri durdurabildiği biliniyor. Bununla birlikte Golden Dome’un kökleri, 1980’lerde Başkan Ronald Reagan tarafından ortaya atılan “Stratejik Savunma Girişimi”ne (SDI) kadar uzanıyor. SDI, Sovyetler Birliği’nden gelebilecek balistik füze saldırılarına karşı uzay tabanlı lazerler ve gelişmiş savunma sistemleriyle koruma sağlamayı hedefliyordu. Ancak o dönemde gereken teknoloji yeterince gelişmediği için proje uygulanabilir bulunmamış ve Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle rafa kaldırılmıştı.

    Günümüzde hipersonik füzeler gibi yeni tehditlerin ortaya çıkması, mevcut savunma sistemlerinin yetersiz kalmasına neden oluyor. Golden Dome bu nedenle yalnızca yeni bir füze savunma sistemi değil; karadan denize, uzaya ve hatta siber alana uzanan entegre bir savunma ağı olmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/elon-musks-spacex-will-reportedly-receive-usd2-billion-for-trumps-golden-dome-project-system-to-include-up-to-600-satellites-to-track-fast-moving-airborne-targets https://www.wsj.com/politics/national-security/elon-musks-spacex-set-to-win-2-billion-pentagon-satellite-deal-c0a51325
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    H
    HumanHunter 5 saat önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 9 saat önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 17 saat önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 1 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 1 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 1 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 1 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 1 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 2 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 2 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 2 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 2 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 2 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 2 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 2 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 2 gün önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 2 gün önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 2 gün önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 2 gün önce

    kod var mı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sharp çamaşır makinesi yorumları sıva çatlağı nasıl anlaşılır mezun olduktan sonra diploma alma süresi göz numarası düşer mi 42 lt simit tank kaç lt lpg alır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum