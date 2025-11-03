Fergani Uzay'ın ikinci milli uydusu FGN-100-d2 uzaya gönderildi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay şirketinin ikinci uydusu FGN-100-d2, uzaya gönderildi. Fergani Uzay, kendi GPS sistemi için ikinci adımı attı.

FGN-100-d2, 2 Kasım sabah saat 08.09’da SpaceX’in Bandwagon-4 görevi ile ABD’nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü’nden uzaya gönderildi. Uydu saat 09.23’te hedef yörüngesine yerleşti ve ilk telemetri verilerini ileterek göreve başladı. Uydu 510 km yükseklikte Alçak Dünya Yörüngesinde (LEO) görev yapacak. 7,6 km/s hızla hareket ederek günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak. Telemetri-telekomut haberleşmesi ve konumlandırma bilgileri iletecek.

Tam Boyutta Gör Milli uydu FGN-100-d2; yerli aviyonik ekipmanlar, milli yazılım entegrasyonu, yeşil itki teknolojisine sahip motoru, yapısal tasarımı ve çevresel testleriyle tamamen Fergani mühendislik ekibi tarafından geliştirildi. Bu görevle birlikte Türkiye’nin uzay teknolojilerinde bağımsızlık yolculuğu yeni bir aşamaya taşındı.

Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi kuruluyor

104 kg ağırlığındaki FGN-100-d2, Türkiye’de özel sektör tarafından geliştirilen en büyük uydu olma özelliği taşıyor. 5 yıl içerisinde Fergani Uzay tarafından geliştirilen 100’den fazla uydu uzaya gönderilecek. Bu uydularla birlikte Türkiye’de ve kardeş coğrafyalarda Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi kullanıma sunulacak.

GPS'li cihazlar Fergani Uzay'ın uydularına bağlanarak enlem, boylam, rakım ve hız verileriyle kendi konumunu üç boyutlu olarak belirleyecek. Veri güvenliği için ülkelerin kendi küresel konumlama sistemlerini kullanması büyük önem taşıyor. Türkiye'de halihazırda GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou gibi yabancı küresel konumlandırma sistemleri kullanılıyor.

Milli Yörünge Transfer Aracı geliştiriliyor

Fergani Uzay ayrıca önümüzdeki günlerde uyduları uzaya göndermek için kendi Yörünge Transfer Aracını (YTA) geliştiriyor. Önümüzdeki günlerde küçük bir test uydusuyla birlikte fırlatması yapılacak. Fergani Uzay, bağımsız bir şekilde uzaya çıkma kabiliyeti kazanmak için fırlatma aracının tasarımı çalışmalarına devam ediyor.

