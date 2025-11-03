Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fergani Uzay'ın ikinci milli uydusu FGN-100-d2 uzaya gönderildi

    Fergani Uzay'ın Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi için görev yapacak FGN-100-d2 uydusu uzaya gönderildi. FGN-100-d2, özel sektör tarafından geliştirilen en büyük uydu unvanını elde etti.

    Fergani Uzay'ın ikinci milli uydusu FGN-100-d2 uzaya gönderildi Tam Boyutta Gör
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay şirketinin ikinci uydusu FGN-100-d2, uzaya gönderildi. Fergani Uzay, kendi GPS sistemi için ikinci adımı attı.

    FGN-100-d2, 2 Kasım sabah saat 08.09’da SpaceX’in Bandwagon-4 görevi ile ABD’nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü’nden uzaya gönderildi. Uydu saat 09.23’te hedef yörüngesine yerleşti ve ilk telemetri verilerini ileterek göreve başladı. Uydu 510 km yükseklikte Alçak Dünya Yörüngesinde (LEO) görev yapacak. 7,6 km/s hızla hareket ederek günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak. Telemetri-telekomut haberleşmesi ve konumlandırma bilgileri iletecek.

    Fergani Uzay'ın ikinci milli uydusu FGN-100-d2 uzaya gönderildi Tam Boyutta Gör
    Milli uydu FGN-100-d2; yerli aviyonik ekipmanlar, milli yazılım entegrasyonu, yeşil itki teknolojisine sahip motoru, yapısal tasarımı ve çevresel testleriyle tamamen Fergani mühendislik ekibi tarafından geliştirildi. Bu görevle birlikte Türkiye’nin uzay teknolojilerinde bağımsızlık yolculuğu yeni bir aşamaya taşındı.

    Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi kuruluyor

    104 kg ağırlığındaki FGN-100-d2, Türkiye’de özel sektör tarafından geliştirilen en büyük uydu olma özelliği taşıyor. 5 yıl içerisinde Fergani Uzay tarafından geliştirilen 100’den fazla uydu uzaya gönderilecek. Bu uydularla birlikte Türkiye’de ve kardeş coğrafyalarda Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi kullanıma sunulacak.

    GPS'li cihazlar Fergani Uzay'ın uydularına bağlanarak enlem, boylam, rakım ve hız verileriyle kendi konumunu üç boyutlu olarak belirleyecek. Veri güvenliği için ülkelerin kendi küresel konumlama sistemlerini kullanması büyük önem taşıyor. Türkiye'de halihazırda GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou gibi yabancı küresel konumlandırma sistemleri kullanılıyor.

    Milli Yörünge Transfer Aracı geliştiriliyor

    Fergani Uzay ayrıca önümüzdeki günlerde uyduları uzaya göndermek için kendi Yörünge Transfer Aracını (YTA) geliştiriyor. Önümüzdeki günlerde küçük bir test uydusuyla birlikte fırlatması yapılacak. Fergani Uzay, bağımsız bir şekilde uzaya çıkma kabiliyeti kazanmak için fırlatma aracının tasarımı çalışmalarına devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    rcknrll 2 saat önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 8 saat önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 1 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 1 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 1 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 2 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 2 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 2 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 2 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 2 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 2 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 2 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 3 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 3 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 3 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 3 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    omuza prp yaptıranların yorumları kadınlar kulübü opel insignia 2.0 cdti alınır mı ssangyong kyron kronik sorunları buspon kullananlar kadınlar kulübü facebook hesabına başka cihazdan giriş bildirimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum