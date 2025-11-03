Fergani Uzay'ın ikinci milli uydusu FGN-100-d2 uzaya gönderildi

FGN-100-d2, 2 Kasım sabah saat 08.09’da SpaceX’in Bandwagon-4 görevi ile ABD’nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü’nden uzaya gönderildi. Uydu saat 09.23’te hedef yörüngesine yerleşti ve ilk telemetri verilerini ileterek göreve başladı. Uydu 510 km yükseklikte Alçak Dünya Yörüngesinde (LEO) görev yapacak. 7,6 km/s hızla hareket ederek günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak. Telemetri-telekomut haberleşmesi ve konumlandırma bilgileri iletecek.
Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi kuruluyor
104 kg ağırlığındaki FGN-100-d2, Türkiye’de özel sektör tarafından geliştirilen en büyük uydu olma özelliği taşıyor. 5 yıl içerisinde Fergani Uzay tarafından geliştirilen 100’den fazla uydu uzaya gönderilecek. Bu uydularla birlikte Türkiye’de ve kardeş coğrafyalarda Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi kullanıma sunulacak.
GPS'li cihazlar Fergani Uzay'ın uydularına bağlanarak enlem, boylam, rakım ve hız verileriyle kendi konumunu üç boyutlu olarak belirleyecek. Veri güvenliği için ülkelerin kendi küresel konumlama sistemlerini kullanması büyük önem taşıyor. Türkiye'de halihazırda GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou gibi yabancı küresel konumlandırma sistemleri kullanılıyor.
Milli Yörünge Transfer Aracı geliştiriliyor
Fergani Uzay ayrıca önümüzdeki günlerde uyduları uzaya göndermek için kendi Yörünge Transfer Aracını (YTA) geliştiriyor. Önümüzdeki günlerde küçük bir test uydusuyla birlikte fırlatması yapılacak. Fergani Uzay, bağımsız bir şekilde uzaya çıkma kabiliyeti kazanmak için fırlatma aracının tasarımı çalışmalarına devam ediyor.
