İsrailli şirket tarih yazmaya çok yakın: Beresheet, Ay yörüngesine yerleşti

İsrailli şirket SpaceIL'nin şubat ayında uzaya fırlattığı gözlem aracı Beresheet, tarihi iniş öncesinde çok önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Şirketin yaptığı açıklamalara göre gözlem aracı yaklaşık 40 günlük uzay macerasının ardından nihayet 4 Nisan itibarıyla Ay'ın yörüngesine yerleşmeyi başardı. Yukarıdaki fotoğrafta Ay'ın karanlık yüzünü ve arkasında parlayan Dünya'yı görüyoruz.Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi), Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan gözlem aracı Ay'ın yörüngesine geçiş yapmadan önce bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kaldı. Uzay aracı burada sürekli genişleyen eliptik yörüngelerde bulunmuştu. Dün itibarıyla nihayet Ay'ın yörüngesine geçen araç şu anda tarihi inişe hazırlanıyor.Beresheet'in Ay yüzeyine inişi 11 Nisan'da gerçekleşecek. SpaceIL bu denemede başarıya ulaşabilirseolarak tarihe geçecek. İsrail ise Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olacak. Daha önce ABD, Çin ve Sovyetler Birliği yalnız uydumuza uzay araçları indirmeyi başarmıştı.Konuyla ilgili konuşan SpaceIL başkanı Morris Kahn,"Ay'ın yörüngesine yerleşmemiz zaten başlı başına tarihi bir olay. Ancak bir hafta içerisinde çok daha büyük bir başarıya imza atmaya hazırlanıyoruz. Ay'a iniş yapmamızla birlikte daha önce yalnızca üç süper gücün yer aldığı elit bir uzay kulubüne girmiş olacağız." ifadelerini kullandı.Kalkış ücretleri de dahil olmak üzere yaklaşık 100 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen Beresheet'in Ay'da yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmesi ve çeşitli bilimsel araştırmalar yapması bekleniyor. SpaceIL, şubat ayında yapılan açıklamalarda görevin asıl amacının İsrailli gençlere bir ilham kaynağı olmak olduğunu söylemişti. İsrailli ekibi ülkede bir Apollo etkisi oluşturmak istediklerini ifade ediyor.