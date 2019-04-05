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İsrailli şirket tarih yazmaya çok yakın: Beresheet, Ay yörüngesine yerleşti

İsrailli uzay şirketi SpaceIL, Beresheet gözlem aracını Ay'ın yörüngesine yerleştirmeyi başardı. Uzay aracı önümüzdeki hafta tarihi bir iniş denemesi gerçekleştirecek.
1 ay
5,3b
1
9
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İsrailli şirket SpaceIL'nin şubat ayında uzaya fırlattığı gözlem aracı Beresheet, tarihi iniş öncesinde çok önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Şirketin yaptığı açıklamalara göre gözlem aracı yaklaşık 40 günlük uzay macerasının ardından nihayet 4 Nisan itibarıyla Ay'ın yörüngesine yerleşmeyi başardı. Yukarıdaki fotoğrafta Ay'ın karanlık yüzünü ve arkasında parlayan Dünya'yı görüyoruz.

Beresheet (İbranicede Tekvin yani Tevrat'ın birinci kitabının ismi), Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 22 Şubat'ta kalkışa geçmişti. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan gözlem aracı Ay'ın yörüngesine geçiş yapmadan önce bir buçuk ay boyunca Dünya yörüngesinde kaldı. Uzay aracı burada sürekli genişleyen eliptik yörüngelerde bulunmuştu. Dün itibarıyla nihayet Ay'ın yörüngesine geçen araç şu anda tarihi inişe hazırlanıyor.

Beresheet'in uzay macerasını gösteren temsili video:


Beresheet'in Ay yüzeyine inişi 11 Nisan'da gerçekleşecek. SpaceIL bu denemede başarıya ulaşabilirse Ay'a iniş yapabilen ilk özel şirket olarak tarihe geçecek. İsrail ise Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olacak. Daha önce ABD, Çin ve Sovyetler Birliği yalnız uydumuza uzay araçları indirmeyi başarmıştı.

Konuyla ilgili konuşan SpaceIL başkanı Morris Kahn,"Ay'ın yörüngesine yerleşmemiz zaten başlı başına tarihi bir olay. Ancak bir hafta içerisinde çok daha büyük bir başarıya imza atmaya hazırlanıyoruz. Ay'a iniş yapmamızla birlikte daha önce yalnızca üç süper gücün yer aldığı elit bir uzay kulubüne girmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kalkış ücretleri de dahil olmak üzere yaklaşık 100 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen Beresheet'in Ay'da yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmesi ve çeşitli bilimsel araştırmalar yapması bekleniyor. SpaceIL, şubat ayında yapılan açıklamalarda görevin asıl amacının İsrailli gençlere bir ilham kaynağı olmak olduğunu söylemişti. İsrailli ekibi ülkede bir Apollo etkisi oluşturmak istediklerini ifade ediyor. 

https://www.space.com/israeli-moon-lander-beresheet-lunar-orbit-success.html Yorum Yaz
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pspoor 1 ay
Yorumlar ulkenin, ve halkin aptalliginin acik bir ozeti...
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DH Misafiri 1 ay
İnsan bu evrende ne kadar aciz daha Samanyolunu keşfedemedik ay a gidip resim çekiyoruz muhteşem müthiş diyoruz
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DH Misafiri 1 ay
biride demiyorki havasız ortamda roket nasıl alev alıyor 3d görsel başka bişey yok. gelelim düz dünya olayına. teleskopla bile çevremizdeki gezegenlerin alayının yuvarlak şekilde olduğu aşikarken. çıplak gözle bile ayı yuvarlak olarak görürken düz dünya teorisinin elle tutulur hiç bir yanı yok. güneşe bile bakınca gün batımı yada doğuşu olsun yuvarlak be kardeşim. gözlerinedemi iman etmiyorsun :)
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gun 1 ay
Biz herhalde ilk aya iniş aracının ismini Kuran koysak ne olay olur ne tantana çıkar merak ettim.
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pspoor 1 ay
Yorumlar ulkenin, ve halkin aptalliginin acik bir ozeti...
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Chagotta 1 ay
Orada da filistinli var mı diye aramaya gitmiştirler, katletmek için.
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sericik 1 ay
Haksız işgallerini ayda da sürdürerek tarihe bir kara leke daha sürecekler
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TetraYazilim 1 ay
Düz Dünya ile birlikte uzay ve diğer gezegenler hakkında araştırmalar da bir hayli arttı. Tesadüf olabilir mi acaba ?
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Tugrul_512bit 1 ay
Amerikalı astronotların aydaki ayak izlerinin fotosunu yollayacaklar mı?
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scorpion20 1 ay Tugrul_512bit
Bayraklarını söküp kendisininkini dikerler
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