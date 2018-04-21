Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

İsrailli ajanlar fotoğraflarınızı almış olabilir | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
6,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sosyal medyada her şeyi özgürce paylaşıyoruz peki bu özgürlük farklı amaçlara hizmet edebilir mi? İsrail Gizli Servisi'nin cevabı evet! God of War'ın yapımcısı puanları görünce göz yaşlarını tutamadı.
Yayın akışı:
01:55 Facebook kullanıcılarının fotoğrafları İsrail ajanlarının yüz tanıma yazılımına kaydediliyor
04:24 Sahte haberlere dikkat çekmek amacıyla Obama'nın manipüle edilmiş bir videosu yayınlandı
07:47 Call of Duty: Black Ops 4'te hikaye modu olmayabilir
09:11 DICE, Battlefield V için battle royale prototipi üzerinde çalışıyor
11:28 AMD’den zehir zemberek açıklamalar
14:03 Asus Arez resmen duyuruldu
15:38 Nvidia’ya karşı cephe genişliyor
19:40 Konami, PES'teki Şampiyonlar Ligi lisansını yenilemeyecek
22:40 Watch Dogs 3 geliştiriliyor
23:48 Binlerce Android uygulamasının çocukları takip ettiği ortaya çıktı
29:52 Intel'den önemli hamle: Virüslerle mücadele grafik birimlerine kaydırılacak
31:21 40 yılın anısına Core i7-8086K işlemcisi geliyor
33:21 Sony'den Mark Cerny PS4'te olduğu gibi PS5 için oyun geliştiricileriyle fikir alışverişine başladı
38:42 God of War yapımcısı Cory Barlog, incelemeleri okurken ağladı
39:46 Cory Barlog, Sony'i yeni bir God of War'dan ziyade yeni bir markaya ikna etmek istiyor
42:14 Trafikte akıllı takip dönemi, yakında zorunlu hale gelecek
50:05 Amazon çalışanlarının korkudan tuvalete gidemedikleri ortaya çıktı
52:16 A Way Out 1 milyon kopya sattı
53:07 Yeni Bioshock oyunu geliştiriliyor olabilir
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hopeyoung 1 yıl en beğenilen
Aga kusura bakmayın, biraz izleyeyim dedim ama muhabbetiniz hiç çekilmiyor ya:)
2 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
defected 1 yıl
1 saat god of war oynayıp; "bu oyun olmamış" diyen birinin bundan sonraki sözlerine nasıl güvenip izleyelim şimdi biz bu yayınları?
kendi ayağına kurşun sıkmak böyle oluyor maalesef
1 saat god of war oynayıp; "bu oyun olmamış" diyen birinin bundan sonraki sözlerine nasıl güvenip izleyelim şimdi biz bu yayınları?kendi ayağına kurşun sı...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jacques Reverdi 1 yıl
İsrailli ajanlar benim fotoğrafımı g.tüne mi sokacak?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-427C16E22 1 yıl Jacques Reverdi
Evet g..tune sokacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 1 yıl
Enis Kirazoğlu, Murat Boz'u andırıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 1 yıl
Her seferinde izlemek için çaba gösteriyorum ama keyif alamıyorum, sebebi bence samimi olmamanız, aşırı yapay geliyor espriler, konuşmalar... Darılmak yok
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 1 yıl EyeCoral
Herkes bayılıyor, bende bir anormallik var galiba diyordum ama yalnız değilmişim. Mesut'u 10 yılı aşkın süredir takip eder ve severim ama sağdaki hayatımda gördüğüm en gevşek (lakayıt), irite adamlardan biri.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hüseyinövür 1 yıl
Keyifle izledim teşekkürler.(yine şeytanlaşıyorsun enis) :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nınja 1 yıl

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JabbaWockeeZ 1 yıl
Mesut Çevik, god of war'ı hiç beğenmedin, benim ve arkadaşlarım gibi düşünüp 10/10 vermen lazımdı oyuna, o yüzden muhabbetin hiç çekilmiyor(beğenmediği oyuna 8.5 falan verdi bu arada). Hay Allah'ım ya ne insanlar var !?
Neyse yine gayet keyifli ve güzel bir program olmuş her hafta 1 saat eğlenceli vakit geçirip bir şeyler öğrenebiliyoruz sayenizde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluedn 1 yıl
8 dakika dinleyebildim, muhabbetiniz pek keyif vermedi daha iyi olabilir
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Muguroz 1 yıl
33:00 yarildim xD
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 1 yıl
pes gitsin plaj futbolu yapsın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
defected 1 yıl
1 saat god of war oynayıp; "bu oyun olmamış" diyen birinin bundan sonraki sözlerine nasıl güvenip izleyelim şimdi biz bu yayınları?
kendi ayağına kurşun sıkmak böyle oluyor maalesef
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
41:58
Fiber'in yolunu açacak düzenleme | 2si1 "Clickbait" Teknoloji ve Oyun Programı
14,6b izlenme · 1 yıl
01:00:50
2si1 | Apple'dan dev geri çağırma!
11,1b izlenme · 11 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
01:01:41
2si1 | Xiaomi ve Gearbest Türkiye'de
32,7b izlenme · 11 ay
34:46
2si1'de unutamadıklarımız #2
8,1b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 2 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
58:19
Bu sefer öldürdü! Suçlu Yapay Zeka | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,3b izlenme · 1 yıl
46:40
2si1 | Çin, güvercin casus robotlar geliştirdi
11,1b izlenme · 10 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
01:03:14
Otomobilin mi var derdin var! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,6b izlenme · 1 yıl
48:02
2si1 | Kamu Spotu
11,1b izlenme · 1 yıl
59:48
2si1 | Nvidia yolun sonuna geldi
15,3b izlenme · 1 yıl
16:58
2si1 Özel: Sadece Muhabbet #1
12,3b izlenme · 12 ay
49:58
İBB, Metrobüs gerçeğini kabul etti | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,5b izlenme · 1 yıl
49:47
4495 uydu ile uzaydan internet | 2si1 Teknoloji ve Oyun
14,4b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim