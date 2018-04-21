İsrailli ajanlar fotoğraflarınızı almış olabilir | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Sosyal medyada her şeyi özgürce paylaşıyoruz peki bu özgürlük farklı amaçlara hizmet edebilir mi? İsrail Gizli Servisi'nin cevabı evet! God of War'ın yapımcısı puanları görünce göz yaşlarını tutamadı.
Yayın akışı:
01:55 Facebook kullanıcılarının fotoğrafları İsrail ajanlarının yüz tanıma yazılımına kaydediliyor
04:24 Sahte haberlere dikkat çekmek amacıyla Obama'nın manipüle edilmiş bir videosu yayınlandı
07:47 Call of Duty: Black Ops 4'te hikaye modu olmayabilir
09:11 DICE, Battlefield V için battle royale prototipi üzerinde çalışıyor
11:28 AMD’den zehir zemberek açıklamalar
14:03 Asus Arez resmen duyuruldu
15:38 Nvidia’ya karşı cephe genişliyor
19:40 Konami, PES'teki Şampiyonlar Ligi lisansını yenilemeyecek
22:40 Watch Dogs 3 geliştiriliyor
23:48 Binlerce Android uygulamasının çocukları takip ettiği ortaya çıktı
29:52 Intel'den önemli hamle: Virüslerle mücadele grafik birimlerine kaydırılacak
31:21 40 yılın anısına Core i7-8086K işlemcisi geliyor
33:21 Sony'den Mark Cerny PS4'te olduğu gibi PS5 için oyun geliştiricileriyle fikir alışverişine başladı
38:42 God of War yapımcısı Cory Barlog, incelemeleri okurken ağladı
39:46 Cory Barlog, Sony'i yeni bir God of War'dan ziyade yeni bir markaya ikna etmek istiyor
42:14 Trafikte akıllı takip dönemi, yakında zorunlu hale gelecek
50:05 Amazon çalışanlarının korkudan tuvalete gidemedikleri ortaya çıktı
52:16 A Way Out 1 milyon kopya sattı
53:07 Yeni Bioshock oyunu geliştiriliyor olabilir
04:24 Sahte haberlere dikkat çekmek amacıyla Obama'nın manipüle edilmiş bir videosu yayınlandı
07:47 Call of Duty: Black Ops 4'te hikaye modu olmayabilir
09:11 DICE, Battlefield V için battle royale prototipi üzerinde çalışıyor
11:28 AMD’den zehir zemberek açıklamalar
14:03 Asus Arez resmen duyuruldu
15:38 Nvidia’ya karşı cephe genişliyor
19:40 Konami, PES'teki Şampiyonlar Ligi lisansını yenilemeyecek
22:40 Watch Dogs 3 geliştiriliyor
23:48 Binlerce Android uygulamasının çocukları takip ettiği ortaya çıktı
29:52 Intel'den önemli hamle: Virüslerle mücadele grafik birimlerine kaydırılacak
31:21 40 yılın anısına Core i7-8086K işlemcisi geliyor
33:21 Sony'den Mark Cerny PS4'te olduğu gibi PS5 için oyun geliştiricileriyle fikir alışverişine başladı
38:42 God of War yapımcısı Cory Barlog, incelemeleri okurken ağladı
39:46 Cory Barlog, Sony'i yeni bir God of War'dan ziyade yeni bir markaya ikna etmek istiyor
42:14 Trafikte akıllı takip dönemi, yakında zorunlu hale gelecek
50:05 Amazon çalışanlarının korkudan tuvalete gidemedikleri ortaya çıktı
52:16 A Way Out 1 milyon kopya sattı
53:07 Yeni Bioshock oyunu geliştiriliyor olabilir
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kendi ayağına kurşun sıkmak böyle oluyor maalesef