İşte Apple'ın Verizon için hazırladığı iPhone 4

Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden AT&T'nin iPhone ayrıcalığı sona eriyor. Verizon bugün yaptığı açıklama ile Şubat ayı ile birlikte iPhone 4'ü kullanıcılarına sunacağını duyurdu. Apple ile birlikte yapılan bu açıklama kapsamında telefonun teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ancak anten tasarımının CDMA ağı ile uyumlu olacak şekilde gözden geçirildiği ifade ediliyor. Durumu kısaca özetlemek gerekirse, yukarıdaki görselden de anlaşılabileceği üzere Verizon için hazırlanan iPhone 4'ün sol üst tarafında fazladan bir bağlantı noktası daha bulunuyor.

CDMA ağlarına yönelik anten tasarım güncellemesinin dışında yukarıda da belirttiğimiz gibi donanım anlamında herhangi bir değişikliğin yapılmadığı Verizon versiyonu iPhone 4'ün, 10 Şubat'tan itibaren 200$ (16GB) ve 300$ (32GB) olarak açıklanan fiyatlar ve iki yıllık sözleşme ile Verizon abonelerinin beğenisine sunulacak. Verizon'un başkanı ve operasyonlardan sorumlu üst yöneticisi Lowell McAdam açıklamasında, "milyonlarca kablosuz kullanıcısını ülkenin en güvenilir ağı üzerinde endüstri öncüsü iPhone 4 ile tanıştırmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu endüstri için son derece önemli bir adım, iki müthiş firma, kullanıcılara mobil dünyanın bu yüzyıldaki en önemli teknolojik gelişmelerinden birisini sunmak için güçlerini birleştiriyor" dedi.

Verizon için hazırlanan iPhone 4 (sağda) fazladan bir bağlantı noktasına sahip.