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İşte Apple'ın Verizon için hazırladığı iPhone 4

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,2b
1
98
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte Apple'ın Verizon için hazırladığı iPhone 4
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Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden AT&T'nin iPhone ayrıcalığı sona eriyor. Verizon bugün yaptığı açıklama ile Şubat ayı ile birlikte iPhone 4'ü kullanıcılarına sunacağını duyurdu. Apple ile birlikte yapılan bu açıklama kapsamında telefonun teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ancak anten tasarımının CDMA ağı ile uyumlu olacak şekilde gözden geçirildiği ifade ediliyor. Durumu kısaca özetlemek gerekirse, yukarıdaki görselden de anlaşılabileceği üzere Verizon için hazırlanan iPhone 4'ün sol üst tarafında fazladan bir bağlantı noktası daha bulunuyor.

CDMA ağlarına yönelik anten tasarım güncellemesinin dışında yukarıda da belirttiğimiz gibi donanım anlamında herhangi bir değişikliğin yapılmadığı Verizon versiyonu iPhone 4'ün, 10 Şubat'tan itibaren 200$ (16GB) ve 300$ (32GB) olarak açıklanan fiyatlar ve iki yıllık sözleşme ile Verizon abonelerinin beğenisine sunulacak. Verizon'un başkanı ve operasyonlardan sorumlu üst yöneticisi Lowell McAdam açıklamasında, "milyonlarca kablosuz kullanıcısını ülkenin en güvenilir ağı üzerinde endüstri öncüsü iPhone 4 ile tanıştırmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu endüstri için son derece önemli bir adım, iki müthiş firma, kullanıcılara mobil dünyanın bu yüzyıldaki en önemli teknolojik gelişmelerinden birisini sunmak için güçlerini birleştiriyor" dedi.

İşte Apple'ın Verizon için hazırladığı iPhone 4
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Verizon için hazırlanan iPhone 4 (sağda) fazladan bir bağlantı noktasına sahip.

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DH Misafiri 7 yıl
Aekadaslar iphone 4 alıcam, fakat bu anten hatası ve piyasada stoklarda tükenmiş olması...Apple ın iphone 4 satışlarını bir süreliğine durdurması ,açıkcası kafamı karıştırıyor...Bu konularla ilgili kesin bilgisi olan varsa yazsın lütfen...ilk çıkan iphone 4 lerden alayımmı?
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DH Misafiri 7 yıl
ben iphone4 32gb kullanıyorum yenı aldım yurt dısı canada gul gıbı calısıyo n8 aldım 1050 tl 2 hafta sonra sattım 800 tl akılıyor donuyor fılan sımdı cok ıyı oldu süper bı telefon herkese tavsıye ederım bu arada iphone4 32gb 1500 tl aldım :)
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m.t.y. 7 yıl
arkadaşım ne diye hortlatıp duruyorsun konuları amacın nedir senin
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lovegod 8 yıl
ben vodafondan aldım ayda 65 tl 24 ay 65*24=1560 iyi bir fiyat türkiye ye göre alanlara hayırlı olsun alamayanlara kısmet olsun...
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advancedmobile 8 yıl
iPhone ve diğer telefonlar..cep telefonu teknolojisi ikiye ayrılır.iPhone dan önce,iPhone dan sonra..
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jankom 8 yıl

advancedmobile

iPhone ve diğer telefonlar..cep telefonu teknolojisi ikiye ayrılır.iPhone dan önce,iPhone dan sonra..

adamların tüm dünyada sattığı zaten 16.7 milyon iphone, türkiye teknoloji pazarında her zaman ilk on a girer yeterki dünya ile aynı fiyat oranlarına sahip olsun
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DH Misafiri 8 yıl
Yaa simdi anlayacagimiz dilde anlatirmisiniz
İphone 4 ve bu verizon farkini hic bi sey anlamadim
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redbloodedman 8 yıl
bide ibluever kullanıyorsan tamamdır. 3gli telefon+ibluever+ipodtouch. her an heryerde internet, tüm ios yazılımları daha ne olsun :) Bu arada devir lg samsung, apple,htc diyen arkadaş yanına sony ericsson u da eklesin. xperia arc ı hala incelememiş olanlar varsa şiddetle incelemelerini tavsiye ediyorum. Forumda sonyericsson bölümünde konusu var.
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DH Misafiri 8 yıl
en güzeli i-touch 4 alıp yanında da küçük ince bi telefonla en fazla 700 tl ye keyif yapın. İ-touch4 580 tl hemde konuşma hariç tüm özellikleri i-phone 4 gibi tek tavsiye ile 1300 tl kar edin. tek kusuru yanında minik 2. telefon taşımak
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DH Misafiri 8 yıl
Ayrıca; TR'de iPhone almak bir eziyet ..
Apple o kadar güzel üretmesine rağmen, Türkiye gibi çılgın bir pazarı neden görmezden gelir anlamıyorum.
Yurda giren iPhone 'ların %80'i yurt dışından getiriliyor..
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zengier 8 yıl

DH Misafiri

Ayrıca; TR'de iPhone almak bir eziyet ..

Apple o kadar güzel üretmesine rağmen, Türkiye gibi çılgın bir pazarı neden görmezden gelir anlamıyorum.

Yurda giren iPhone 'ların %80'i yurt dışından getiriliyor..


turkiyede yilda 300 bin iphone satiliyorsa amerikada 30 milyon satiliyor. bu yuzden gormezden geliyor. hic de oyle cilgin bir pazar filan degil yani.
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ataberk36ex 8 yıl
O bağlantı noktası denilen yer bence kesinlikle anten için tasarlanmış yeni kapak. Ayrıca 1600TL buna verene kadar 1000TL'ye N8 tavsiye ederim...
günün espirisi
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devrimdoga 8 yıl
16 gb 200$ 32 gb 300$ ama bizde ne kadar ? 1600-1700 TL...
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JasoNBuraK 8 yıl

devrimdoga
16 gb 200$ 32 gb 300$ ama bizde ne kadar ? 1600-1700 TL...

Yahu her yere yazdık biraz okuyun artık. 200 dolar vermekle is bitmiyor. 2 yıl boyunca her ay Odeme yapacaksın. Senin hesabına göre Turkcell bedava veriyor. Oh ne güzel...
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LaFleur- 8 yıl

devrimdoga
16 gb 200$ 32 gb 300$ ama bizde ne kadar ? 1600-1700 TL...

geç bunları hiçbir şeyden haberi olmayan insan. turkcell vodafone iphone4 ü bedavaya veriyor.
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