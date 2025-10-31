Giriş
    Apple, dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı: Servislerden rekor gelir!

    Apple, 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçları açıkladı. Eylül çeyreğinde şirketin toplam gelirlerinde, iPhone geliri ve EPS'te rekorlar kırıldı. Servis geliri de tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

    Apple 2025 4. çeyrek finansal sonuçları kazanç Tam Boyutta Gör
    Apple, 2025 mali yılının 27 Eylül 2025'te sona eren dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı. Şirket, kazançlarını bir önceki yıla göre %8 artırarak 102,5 milyar dolar gelir elde etti ve net geliri 27,4 milyar dolara yükseldi.

    Toplam gelir: 102,5 milyar dolar

    Apple, en çok geliri iPhone ve Mac satışlarının yanı sıra servislerden sağladı. Bir önceki yıl 46,22 milyar dolar olan iPhone satışları, 49,03 milyar dolara çıktı. Windows 10 desteğinin sona ermesi Mac satışlarını da artırdı. Apple’ın Mac bilgisayarlardan elde ettiği kazanç 7,74 milyar dolardan 8,73 milyar dolara yükseldi. iPad geliri yaklaşık 6,95 milyar dolar seviyesiyle sabit kaldı.

    Apple Watch, aksesuarlar ve Home segmenti, önceki döneme göre hafif düşüş göstererek 9 milyar doların biraz üzerinde nispeten istikrarlı bir performans gösterdi. Servisler segmenti, en yüksek büyümeyi sağladı. Apple’ın servislerden elde ettiği gelir; 24,97 milyar dolardan 28,75 milyar dolara yükseldi.

    Apple, Eylül çeyreğiyle sona eren mali yılda 416 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etti. Şirket ayrıca, kurulu aktif cihaz sayısının tüm ürün kategorileri ve coğrafi segmentlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti.

    Apple 2025 4. çeyrek kazancı

    Apple, 2025'in dördüncü çeyreğinde hisse başına 1,85 dolar kazanç ve 27,47 milyar dolar kâr bildirdi.

    • Toplam gelir: 102,47 milyar dolar
    • iPhone geliri: 49,02 milyar dolar
    • Mac geliri: 8,73 milyar dolar
    • iPad geliri: 6,95 milyar dolar
    • Giyilebilir Cihazlar, Ev ve Aksesuar geliri: 9,01 milyar dolar
    • Servisler geliri: 28,75 milyar dolar
    • Net gelir: 27,47 milyar dolar
