    Tim Cook: Yeni Siri, Apple Intelligence çatısı altında 2026’da geliyor

    Tim Cook, Apple Intelligence çatısı altındaki yeni Siri’nin 2026’da kullanıma sunulacağını açıkladı. Güncellenen Siri, uygulama içi işlemler, kişisel farkındalık ve ekran tanıma yetenekleri kazanacak.

    Yeni Siri, Apple Intelligence çatısı altında 2026’da geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, yapay zeka stratejisinde köklü bir dönüşüm başlatan Apple Intelligence platformuyla uzun süredir yeniden ivme kazanma mücadelesi veriyor. Son gelişmeler, şirketin bu alanda kayda değer ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Apple CEO’su Tim Cook, üçüncü çeyrek 2025 mali sonuçları toplantısında yaptığı açıklamada, yenilenmiş Siri’nin 2026 yılında Apple Intelligence ekosistemiyle birlikte resmen tanıtılacağını duyurdu.

    iOS 26.4 ile yeni Siri geliyor

    Cook, şirketin yeni nesil sesli asistan konusunda “iyi bir ilerleme kaydettiğini” belirterek, projenin planlandığı gibi ilerlediğini vurguladı. Yeni Siri, 2026 baharında yayınlanması beklenen iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte kullanıcılarla buluşacak.

    Apple Intelligence kapsamında Siri’ye kazandırılacak başlıca yenilikler, sesli komutların sınırlarını genişletecek düzeyde. “In-app Actions” adı verilen yeni özellikle Siri, desteklenen uygulamalar içinde bağlama dayalı işlemleri doğrudan gerçekleştirebilecek. Kullanıcılar yalnızca sesli komutlarla alışveriş listesine ürün ekleyebilecek, mesaj gönderebilecek veya müzik çalabilecek.

    Bir diğer yenilik olan “Personal Context Awareness”, Siri’nin kişisel verilere dayalı olarak daha akıllı öneriler sunmasını sağlayacak. Asistan, örneğin Mesajlar uygulamasında geçen bir podcast bağlantısını bulup doğrudan oynatabilecek. Ayrıca “On-Screen Awareness” sayesinde Siri, ekrandaki içerikleri anlayarak bu bağlamda görevler üstlenebilecek.

    Apple bu özelliklerin bir kısmını şimdiden macOS için geliştirilen Sky uygulaması aracılığıyla test ediyor. Sky, kullanıcıların ekranındaki içeriği algılayabiliyor ve buna göre komutlar çalıştırabiliyor. Küçük bir pencerede çalışan bu yapay zeka asistanı, uygulamalar arası görevleri yerine getirerek örneğin bir web sayfasını özetleyip bu özeti Mesajlar üzerinden belirli bir kişiye gönderebiliyor. Kullanıcılar ayrıca özel otomasyon komutları ve kısayollar tanımlayarak Sky’ın yeteneklerini genişletebiliyor.

    Sky uygulaması, kısa süre önce OpenAI tarafından satın alınan Software Applications Incorporated tarafından geliştirildi. Bu durum, Apple’ın Siri’yi yalnızca kendi sistemleriyle değil, dış yapay zeka modelleriyle de entegre etme hedefini güçlendiriyor. Su anda Siri yalnızca OpenAI’ın ChatGPT modeliyle entegre çalışıyor olsa da Tim Cook, zaman içinde daha fazla ortakla entegrasyon planladıklarını ifade etti.

    Bu açıklama, Apple’ın yapay zeka ekosisteminde Model Context Protocol (MCP) adı verilen açık standartla uyumluluk hazırlıkları yaptığı şeklinde yorumlanıyor. Anthropic tarafından geliştirilen MCP, farklı yapay zeka modellerinin ve uygulamaların birbirleriyle sorunsuz çalışmasını sağlayan bir sistem olarak öne çıkıyor.

