iPhone 20'nin tuş tasarımı sızdı: Fiziksel tuşlar kalkıyor

Fiziksel tuş dönemi bitiyor
Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Apple, 2027'de tanıtılması beklenen iPhone 20 serisinde "solid-state" tuşlara geçiş yapacak. Bu teknoloji, hareketli parçalar yerine piezoelektrik seramik bileşenler ve basınç algılayıcılar kullanacak. Böylece tuşlar fiziksel olarak hareket etmeyecek ancak bastığınızda titreşimle "basılmış" hissi verecek.
Kaynaklar, Apple'ın bu sistem için "Project Bongo" adıyla dahili bir Ar-Ge çalışması yürüttüğünü söylüyor. Amaç, cihazın dayanıklılığını artırmak, yanlış dokunuşları azaltmak ve iPhone arayüzünü daha pürüzsüz hale getirmek. Ayrıca yeni yapı, uzun basma ve kaydırma gibi farklı jestlerin desteklenmesine olanak tanıyacak.
Ayrıca bu geçiş yalnızca iPhone serisiyle sınırlı değil. Apple'ın, iPad ve Apple Watch modellerinde de aynı teknolojiyi kullanmayı planladığı söyleniyor. Sızıntılar, iPhone 18 serisiyle birlikte kamera tuşunun dokunmatik tabanlı hale geleceği, iPhone 20 döneminde ise tüm mekanik tuşların tamamen ortadan kalkacağı yönünde.
Son olarak yeni tuş sistemi, suya ve toza karşı dayanıklılığı da artıracak. Ancak Apple'ın bu değişikliği uygulamadan önce uzun bir test süreci yürütmesi gerek. Şirketin önceliği, dokunmatik hissin fiziksel tuş deneyimine en yakın şekilde verilmesi. Bu nedenle, iPhone 20 tanıtılmadan önce test sürecinin birkaç yıl daha devam etmesi bekleniyor.
Kaçıranlar için Apple, daha önce iPhone X ile birlikte ana tuşu kaldırarak yeni bir tasarım dönemine geçmişti. Görünüşe göre iPhone 20, aynı ölçüde büyük bir değişimi beraberinde getirecek.
