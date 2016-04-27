İşte Dell'in yeni nesil Precision ve Latitude bilgisayarları

Dell'in ultrabook sınıfındaki mobil iş istasyonları, yüksek mukavemetli yeni bilgisayar modelleri ve diğer tüm detayları bu videoda konuştuk, şirketin en son çalışmalarını değerlendirdik.

Dell'in özellikle şirketler için geliştirdiği ancak gerek tasarım gerekse de yüksek mukavemetleriyle son kullanıcıların da ilgi gösterdiği Latitude ve Precision serisi bilgisayarları ve daha fazlası bu videomuzda.