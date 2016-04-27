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İşte Dell'in yeni nesil Precision ve Latitude bilgisayarları

3 yıl
51,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in ultrabook sınıfındaki mobil iş istasyonları, yüksek mukavemetli yeni bilgisayar modelleri ve diğer tüm detayları bu videoda konuştuk, şirketin en son çalışmalarını değerlendirdik.
Dell'in özellikle şirketler için geliştirdiği ancak gerek tasarım gerekse de yüksek mukavemetleriyle son kullanıcıların da ilgi gösterdiği Latitude ve Precision serisi bilgisayarları ve daha fazlası bu videomuzda.
 

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FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
Yahu web sitesine girdim urunleri inceleyim diye, o kadar fazla urun var ki bulamadim resmen. Sadece Latitude modeli icin 4-5 tane alt kategori, hepsinde ikiser ucer tane 14 ve 15 inch urunler mevcut.
Sonra da millet neden apple aliyor. Pazar da laptop satar gibi web siteniz Dell.
Yahu web sitesine girdim urunleri inceleyim diye, o kadar fazla urun var ki bulamadim resmen. Sadece Latitude modeli icin 4-5 tane alt kategori, hepsinde ikiser...
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kesbi 3 yıl
Herşey iyi hoş da başlıkta "İşte Dell'in yeni nesil Precision ve Latitude bilgisayarları" diyor ben hiçbirinin özelliklerini, onu da geçtim modelini bile öğrenemedim. O tablet gibi olan nasıl bişey mesela merak ettim modeli ne vidyonun altına bari onu yazın.
Herşey iyi hoş da başlıkta "İşte Dell'in yeni nesil Precision ve Latitude bilgisayarları" diyor ben hiçbirinin özelliklerini, onu da geçtim modelini bile öğrene...
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BekirHan 3 yıl
Üzücü olmuş. Şahsen bende bir çok Precisino modelini kullandım, minik sorunlar dışında çok üzmedi cihazlar beni. Keşke firma yetkilileriyle değişim konusunda görüşüp bastırsaydınız, etkili olurdu kesinlikle. Hp Elitebook WS, IBM WS, Dell Precision WS kullanmış birisi olarak yinede Dell diyorum tüm bu sorunlara rağmen.
JoeyBane
Precision M6800 kullanıcısı olarak sorunlarımı belirtmek istiyorum:Sıfır aldığım cihazda ekran dalgalanma sorunu yaşadım. Yerinde destek hizmeti sayesinde bekleme olmaksızın paneli değiştirdiler. Takılan panel 2010 üretimi ama olsun dedim. 9 aylık kullanım sonucunda cihazım ilk seferde tetik aldıktan sonra tak diye kapanır duruma geldi. İkinci kez açma tuşuna bastığım anda açılıyordu. İşlerim nedeniyle o şekilde kullanmaya devam ettim. Daha sonra arıza kaydı oluşturduk ve ram arızalı teşhisi konuldu. Yeni ram takıldı fakat sorun çözülmedi. Bunun üzerine anakart değiştirilecek dediler. Anakart değiştirildi fakat sorun çözülmedi. Bunun üzerine genel merkezi cihazı göndermemi istediler ve gönderimini sağladım. Elektronik aletlerde nedense şansım tutmuyor. Sonuç olarak Workstation cihazın bu kadar sorunlu olması ve sorunun çözülememesi benim iş gücümü düşürmekte ve firmaya olan güvenimi sarsmaktadır. Gönül isterdi ki o süre zarfında bana denk bir cihaz gönderilse veya değişimi gerçekleşse...

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JoeyBane 3 yıl
Precision M6800 kullanıcısı olarak sorunlarımı belirtmek istiyorum:
Sıfır aldığım cihazda ekran dalgalanma sorunu yaşadım. Yerinde destek hizmeti sayesinde bekleme olmaksızın paneli değiştirdiler. Takılan panel 2010 üretimi ama olsun dedim. 9 aylık kullanım sonucunda cihazım ilk seferde tetik aldıktan sonra tak diye kapanır duruma geldi. İkinci kez açma tuşuna bastığım anda açılıyordu. İşlerim nedeniyle o şekilde kullanmaya devam ettim. Daha sonra arıza kaydı oluşturduk ve ram arızalı teşhisi konuldu. Yeni ram takıldı fakat sorun çözülmedi. Bunun üzerine anakart değiştirilecek dediler. Anakart değiştirildi fakat sorun çözülmedi. Bunun üzerine genel merkezi cihazı göndermemi istediler ve gönderimini sağladım. Elektronik aletlerde nedense şansım tutmuyor. Sonuç olarak "Workstation" cihazın bu kadar sorunlu olması ve sorunun çözülememesi benim iş gücümü düşürmekte ve firmaya olan güvenimi sarsmaktadır. Gönül isterdi ki o süre zarfında bana denk bir cihaz gönderilse veya değişimi gerçekleşse...
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tahir40 3 yıl
Bırakın bu workstationları, Alienware getirin.
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Hedgehog! 3 yıl tahir40
www.radius.com.tr bu firma Alienware ürünlerini satıyor arkadaşım, bir görüş istersen...
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selahattın ısık 3 yıl
Isinma sorununu vozeuker mi? Ondan haber versinler.
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kesbi 3 yıl
Herşey iyi hoş da başlıkta "İşte Dell'in yeni nesil Precision ve Latitude bilgisayarları" diyor ben hiçbirinin özelliklerini, onu da geçtim modelini bile öğrenemedim. O tablet gibi olan nasıl bişey mesela merak ettim modeli ne vidyonun altına bari onu yazın.
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FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
Yahu web sitesine girdim urunleri inceleyim diye, o kadar fazla urun var ki bulamadim resmen. Sadece Latitude modeli icin 4-5 tane alt kategori, hepsinde ikiser ucer tane 14 ve 15 inch urunler mevcut.
Sonra da millet neden apple aliyor. Pazar da laptop satar gibi web siteniz Dell.
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