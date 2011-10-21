İşte EVGA'nın yeni canavarı; Sandy Bridge-E serisi işlemciler için çift soketli anakart

Özel tasarımlı anakart modelleriyle son dönemlerde adından sıkça söz ettiren EVGA, çift işlemcili Classified SR-2 modelini yenilemeye hazırlanıyor. Xeon 5600 serisi işlemcilerle kullanılan ve çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan hız aşırtma odaklı Classified SR-2 modelinin elde ettiği başarı üzerine bir süre önce kolları sıvayan EVGA, Intel'in yakın zamanda duyurmaya hazırlandığı Sandy Bridge-E serisi işlemciler için Classified-SR2 ile benzer tasarım anlayışına sahip çift soketli yeni bir anakart sunmaya hazırlanıyor.

LGA2011 formundaki 4 ve 6 çekirdekli Sandy Bridge-E işlemcilerin iki tanesinin aynı anda kullanılabildiği anakart HPTX formundaki ir cüsseli yapısı ile dikkat çekiyor. Kırmı ve Siyah renklerin hakim olduğu tasarımın yüksek kaliteli komponentlerle desteklendiği anakart üzerinde 12 adet DDR3 bellek slotu bulunuyor ve yüksekde bellek kullanımı mümkün kılınıyor.EVGA'dan gelen bilgilere göre bellek slotlarının 8 tanesini birinci işlemci, diğer dördünü ise ikinci işlemci kullanıyor. iki adet 6-pin ve iki adet 8-pin güç konnektörü ile donatılan anakart, aynı zamanda çoklu GPU kurulumuna bağlı olarak daha yüksek güç ihtiyacı için bir adet PCIe konnektörünü de kullanıma hazır bulunduruyor.

SLI ve Crossfire X teknolojilerine destek sunan ve üzerinde 7 adet PCIe x16 konnektörü bulunan anakartta dijital PWM birimlerine yer veriliyor. İki adet SATA-III ve dört adet SATA-II portu ile gelen anakart ayrıca dört adet SAS konnektörünü de bünyesinde barındırıyor. Diğer özellikleri arasında çift Gigabit Ethernet, Bluetooth, 7.1 kanal ses, debug LED, USB 3.0, EVBot konnektörü, PCIe slotlarının elle kapatılmasını sağlayan anahtarlar ve kart üstü güç-reset-clear cmos butonları bulunuyor. Bu yılın sonlarına doğru pazara sunulması beklenen çift işlemcili anakartın diğer detayları ve satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.