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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte EVGA'nın yeni canavarı; Sandy Bridge-E serisi işlemciler için çift soketli anakart

7 yıl
18,8b
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23
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel tasarımlı anakart modelleriyle son dönemlerde adından sıkça söz ettiren EVGA, çift işlemcili Classified SR-2 modelini yenilemeye hazırlanıyor. Xeon 5600 serisi işlemcilerle kullanılan ve çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan hız aşırtma odaklı Classified SR-2 modelinin elde ettiği başarı üzerine bir süre önce kolları sıvayan EVGA, Intel'in yakın zamanda duyurmaya hazırlandığı Sandy Bridge-E serisi işlemciler için Classified-SR2 ile benzer tasarım anlayışına sahip çift soketli yeni bir anakart sunmaya hazırlanıyor.
LGA2011 formundaki 4 ve 6 çekirdekli Sandy Bridge-E işlemcilerin iki tanesinin aynı anda kullanılabildiği anakart HPTX formundaki ir cüsseli yapısı ile dikkat çekiyor. Kırmı ve Siyah renklerin hakim olduğu tasarımın yüksek kaliteli komponentlerle desteklendiği anakart üzerinde 12 adet DDR3 bellek slotu bulunuyor ve yüksekde bellek kullanımı mümkün kılınıyor.EVGA'dan gelen bilgilere göre bellek slotlarının 8 tanesini birinci işlemci, diğer dördünü ise ikinci işlemci kullanıyor. iki adet 6-pin ve iki adet 8-pin güç konnektörü ile donatılan anakart, aynı zamanda çoklu GPU kurulumuna bağlı olarak daha yüksek güç ihtiyacı için bir adet PCIe konnektörünü de kullanıma hazır bulunduruyor.
SLI ve Crossfire X teknolojilerine destek sunan ve üzerinde 7 adet PCIe x16 konnektörü bulunan anakartta dijital PWM birimlerine yer veriliyor. İki adet SATA-III ve dört adet SATA-II portu ile gelen anakart ayrıca dört adet SAS konnektörünü de bünyesinde barındırıyor. Diğer özellikleri arasında çift Gigabit Ethernet, Bluetooth, 7.1 kanal ses, debug LED, USB 3.0, EVBot konnektörü, PCIe slotlarının elle kapatılmasını sağlayan anahtarlar ve kart üstü güç-reset-clear cmos butonları bulunuyor. Bu yılın sonlarına doğru pazara sunulması beklenen çift işlemcili anakartın diğer detayları ve satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. 

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F.@.T.İ.H 7 yıl en beğenilen
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DH Misafiri 7 yıl
Kısaca bir şeylere deyineyim şimdi gelmişiz 2011 sonuna adam yeni ürününde hala sata 2 kullanıyor bilindiği üzere sata 2 ler 300 mb / sn kadar destek verebilmekte yani bu ana kartta olan 2 adet sata 3 6gb/sn lik portuda kullansan gerçekten chipsetlerin kısıtlaması nedeniyle mb/sn lerin boyle bir dehşet sistemlere yakışmadığını belirtmek isterim
düşünün elinizde raid yapmak ıcın 6 tane sata2 disk var bunları raid 0 la max performans için ayarladınız. toplam disklerin veri kopyalama okuma hızları atıyorum 500 550 mb / sn ama siz bu dısklerın ıcındekı verı hareketı 300 Mb / sn yi gecemiyor :)))
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bilalMW 7 yıl
Bu sofistike anakartı sahip olmak bir mesele bunun önderliğinde adına yakışır bir sistemi evde çalıştırıp masraflarını karşılama bambaşka mesele.
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dreamblue35 7 yıl
2 adet i7 2600k ile deli dehşet şeyler yapabilirdi son kullanıcı ama tabi benimki fantaziden ibaret :)
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oossmmaan 7 yıl
yuhhh...
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B A T M A N 7 yıl
oha o ne kadar da güç girişi var bu anakart da heralde buna alınan psu ile bir evin aylık elektirik masrafını karşılar
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İstan34bul 7 yıl
Ben CPU kalksın,tüm hesaplamaları GPU yapsın diyorum habere bak:)
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alpa07 7 yıl
crysis açramıki
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qoqoCAN 7 yıl
Peki Zeki Müren' de bizi görecek mi ?
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DH Misafiri 7 yıl
AMD icin yok yav EVGA?
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djisis 7 yıl
İmportant
SR2 gibi birşey olmuş. Xeon ile kullanılabilmesi güzel.

Başka ne ile kullanılabilir ki hocam?
Standart işlemcilerde şu an henüz fiziksel iki işlemci beraber çalışmıyor :( (Intelde)
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PROOF# 7 yıl
birde şu var, çeşke iphone ile uzaktan bağlantıda olsaydı acaba vardıda ben mi atladım
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Rubisco 7 yıl
Tam render makinası için anakart. Kartları sokuştururken sorun çıkmazsa güzel tabi.
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