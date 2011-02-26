İşte dünyanın en küçük bilgisayarı; Xiilun

Toradex firması yaptığı yeni bir açıklamayla Linux tabanlı yongada sistem kartını ve bu kart üzerine inşa ettiği dünyanın en küçük bilgisayarını duyurdu. Topaz adı verilen yongada sistem kartı ve bu kartı temel alan Xiilun isimli sistem, gelişmiş donanım özellikleri ve kompakt boyutlarıyla farklı uygulama alanları için dikkat çekici bir çözüm oluşturuyorlar. Intel'in Atom E600 serisini temel alan yeni bilgisayar, 84 x 55 x 12.7mm boyutlarındaki fiziksel yapısı ile herhangi bir dijital fotoğraf makinesinden daha büyük değil.

Intel'in Lincroft kod adlı Atom E6xx işlemci ailesi ve bu işlemcilerle kullanılan EG20T kontrol yongası, düşük güç tüketiminin ön planda olduğu uygulamalar için yüksek performans getiriyorlar. 1.6GHz'e kadar ölçeklendirilebilen Atom E6xx serisi, düşük güç tüketimli Atom Z5xx serisinden farklı olarak GMA500 yerine GMA600 grafik birimiyle geliyor. Imagination firmasının PowerVR grafik çekirdeği üzerine inşa edilen GMA500 ve GMA600 arasındaki farklar olarak GMA600'ün 400MHz ile daha yüksek çalışma frekansına sahip olması ve GMA500'deki OpenGL 2.0 desteğinden farklı olarak OpenGL 2.1 desteği getirmesi gösterilirken, her iki grafik biriminde 4x işlem birimi bulunuyor.

Kompakt boyutlarına ek olarak enerji verimliliğinde de iddialı olan Xiilun için henüz güç tüketim değerleri açıklanmadı ancak Intel'in verdiği rakamlar bu noktada referans olabilir. Intel'in resmi verilerine göre, Atom E600 serisi işlemciler, çalışma frekansına bağlı olarak 600MHz'de 2.7Watt, 1.6GHz'de ise 3.9 Watt güç tüketiyorlar. Xiilun'a güç veren işlemcinin spesifik model bilgisi ve buna bağlı çalışma frekansı bilinmediği için net bir değer bulunmuyor ancak 2.7 Watt ile 3.9 Watt arasında bir noktada olması bekleniyor.

Toradex Xiilun, üç boyutlu oyun deneyimi açısından iddialı bir sistem olmasa da sunduğu çoklu ortam yetenekleri, onu farklı kullanım senaryoları için güçlü bir seçenek kılabilir. GMA600 grafik birimiyle Full HD görüntü (1920x1080 piksel) desteği sunabilen sistem, OpenGL ES 2.0, OpenVG ve DirectX 9.0 API'lerine destek getiriyor. MPEG4 ve H.264 formatlı videolar için şifreleme/çözümleme, MPEG2, VC1 ve WMV9 formatlı videolar içinse çözümleme yeteneğine sahip olan Xiilun, profesyonel uygulamalar için de bazı özelliklere sahip. Intel'in Hyper-Threading teknolojisi ile çoklu izlek desteği sunan bilgisayar, ARM tabanlı çözümlerden farklı olarak gelişmiş sanallaştırma özelliğine de sahip.

Üretici firma Toradex tarafından yapılan açıklamalara göre, 1GB veya 2GB DDR2 bellekle tercih edilebilen sistemde, dahili microSD kart slotuna, DVI-D portuna, dört adet USB 2.0 konnektörüne ve HDMI bağlantısına yer veriliyor. USB portlarının üçüncü parti adaptörlerle WiFi, Ethernet, Bluetooth ve ses özellikleri için genişletilebildiği sistem, fansız yapısıyla aynı zamanda sessiz çalışıyor. Alüminyum kasası ile ısıyı hızlı bir şekilde transfer ettiği belirtilen Intel Atom tabanlı Xiilun, 5VDC güç adaptörü ile çalışıyor.

1-3 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Nuremberg kentinde düzenlenecek Gömülü Dünya etkinliğinde tanıtılması beklenen Xiilun için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ise açıklanmadı.