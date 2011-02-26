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İşte dünyanın en küçük bilgisayarı; Xiilun

8 yıl
10,3b
1
64
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toradex firması yaptığı yeni bir açıklamayla Linux tabanlı yongada sistem kartını ve bu kart üzerine inşa ettiği dünyanın en küçük bilgisayarını duyurdu. Topaz adı verilen yongada sistem kartı ve bu kartı temel alan Xiilun isimli sistem, gelişmiş donanım özellikleri ve kompakt boyutlarıyla farklı uygulama alanları için dikkat çekici bir çözüm oluşturuyorlar. Intel'in Atom E600 serisini temel alan yeni bilgisayar, 84 x 55 x 12.7mm boyutlarındaki fiziksel yapısı ile herhangi bir dijital fotoğraf makinesinden daha büyük değil.

Intel'in Lincroft kod adlı Atom E6xx işlemci ailesi ve bu işlemcilerle kullanılan EG20T kontrol yongası, düşük güç tüketiminin ön planda olduğu uygulamalar için yüksek performans getiriyorlar. 1.6GHz'e kadar ölçeklendirilebilen Atom E6xx serisi, düşük güç tüketimli Atom Z5xx serisinden farklı olarak GMA500 yerine GMA600 grafik birimiyle geliyor. Imagination firmasının PowerVR grafik çekirdeği üzerine inşa edilen GMA500 ve GMA600 arasındaki farklar olarak GMA600'ün 400MHz ile daha yüksek çalışma frekansına sahip olması ve GMA500'deki OpenGL 2.0 desteğinden farklı olarak OpenGL 2.1 desteği getirmesi gösterilirken, her iki grafik biriminde 4x işlem birimi bulunuyor.

İşte dünyanın en küçük bilgisayarı; Xiilun
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Kompakt boyutlarına ek olarak enerji verimliliğinde de iddialı olan Xiilun için henüz güç tüketim değerleri açıklanmadı ancak Intel'in verdiği rakamlar bu noktada referans olabilir. Intel'in resmi verilerine göre, Atom E600 serisi işlemciler, çalışma frekansına bağlı olarak 600MHz'de 2.7Watt, 1.6GHz'de ise 3.9 Watt güç tüketiyorlar. Xiilun'a güç veren işlemcinin spesifik model bilgisi ve buna bağlı çalışma frekansı bilinmediği için net bir değer bulunmuyor ancak 2.7 Watt ile 3.9 Watt arasında bir noktada olması bekleniyor.

Toradex Xiilun, üç boyutlu oyun deneyimi açısından iddialı bir sistem olmasa da sunduğu çoklu ortam yetenekleri, onu farklı kullanım senaryoları için güçlü bir seçenek kılabilir. GMA600 grafik birimiyle Full HD görüntü (1920x1080 piksel) desteği sunabilen sistem, OpenGL ES 2.0, OpenVG ve DirectX 9.0 API'lerine destek getiriyor. MPEG4 ve H.264 formatlı videolar için şifreleme/çözümleme, MPEG2, VC1 ve WMV9 formatlı videolar içinse çözümleme yeteneğine sahip olan Xiilun, profesyonel uygulamalar için de bazı özelliklere sahip. Intel'in Hyper-Threading teknolojisi ile çoklu izlek desteği sunan bilgisayar, ARM tabanlı çözümlerden farklı olarak gelişmiş sanallaştırma özelliğine de sahip.

İşte dünyanın en küçük bilgisayarı; Xiilun
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Üretici firma Toradex tarafından yapılan açıklamalara göre, 1GB veya 2GB DDR2 bellekle tercih edilebilen sistemde, dahili microSD kart slotuna, DVI-D portuna, dört adet USB 2.0 konnektörüne ve HDMI bağlantısına yer veriliyor. USB portlarının üçüncü parti adaptörlerle WiFi, Ethernet, Bluetooth ve ses özellikleri için genişletilebildiği sistem, fansız yapısıyla aynı zamanda sessiz çalışıyor. Alüminyum kasası ile ısıyı hızlı bir şekilde transfer ettiği belirtilen Intel Atom tabanlı Xiilun, 5VDC güç adaptörü ile çalışıyor.

1-3 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Nuremberg kentinde düzenlenecek Gömülü Dünya etkinliğinde tanıtılması beklenen Xiilun için çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ise açıklanmadı.


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Volkanbaba 8 yıl en beğenilen
Tak harici Hdd yi bırak downloada sabah akşam.
1 Yanıt Yanıtla +8
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ankaramnet 8 yıl
Arkadaşlar süper bir ürün gibi duruyor ama artık zaten küçük bilgisayar pazarı oldukça geniş sorun ekranda eni sonu bir arayüz olmadan kullanamazsınız o yüzdende ekran boyutunuz bilgisayar boyutunuz oldu şu an piyasa all in one dene monitör pc lerden geçilmiyor
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GidekGaffur. 8 yıl
beleş verseler kullanmam !
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cengizhan72 8 yıl
Monitorün arkasına yapıştır :))
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Speechless� 8 yıl
Mükkemmel gerçekten usb girişinden büyük yine
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turhill 8 yıl
Mini pc güzel gibi gözüküyor fakat fiyatı uçuk olursa OQO gibi sadece youtube gibi sitelerde mazi görüntü şeklinde kalır.
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redline_59 8 yıl
suan bır tablet pc 1250 tl dıyelım ortalama olarak bu urunun dokunmatık bır ekranı yok 250 tl atalım artı bır hdd yok 100 tl daha atalım.markaya ayrılan reklam butcesıde yok bunu ıcınde 200 atarsak 700 tl cıvarında olma ıhtımalı yuksek gıbı benım hesaba bakılırsa
wi-fi btooth ıcınde 100 tl cıkarsak 600 tl
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MrPerFormance 8 yıl
Yakında lcd televizyonlarda da bu yapı olursa şaşmamak lazım :)
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Tanarri 8 yıl
biz kekliyolar usb çoklyıcı bu xD şaka maka salondaki tv den çok arabaya felan düşündüm ben gayet güzel olur tabi protatip den öteye giderse
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ThisisaNightmare 8 yıl

Tanarri

biz kekliyolar usb çoklyıcı bu xD şaka maka salondaki tv den çok arabaya felan düşündüm ben gayet güzel olur tabi protatip den öteye giderse

Bende aynisini dusundum ama isletim sistemi sorun yaratir gibi duruyo.
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vidoko 8 yıl
bi kaç seneye kalmaz yanındaki bozuk para gibi olur pc ler :DD
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Necessa®i 8 yıl
ekranı yok bunun

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Batuist 8 yıl
fx57 sistemin ne kadar güç tükettiğini açıklamak için bir paragraf yazı yazmışsın. Bu konuda herhangi bir bilgi olmadığı için intelin işlemcilerine yönelmişsin. 600MHz'de 2.7Watt, 1.6GHz'de ise 3.9 Watt güç tüketiyorlar demişsinde bu sistemde işlemciden başka birşey yok mu? sadece işlemci mi çalışıyor?? fizik kurallarını altüst ettin yani.. :))
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Jason Becker 8 yıl
Buna takacan HDD'yi downloada bırakacan yada harici TV kartı bağlayıp salondaki TV'ye bağlayacan. 200-300 liraya satılırsa tutar.
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DH Misafiri 8 yıl
o kadarcık alana 4 tane usb takmışlar vay be !
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Cyber_phobic 8 yıl
512Mb hafıza
2GB ram diyor.

Hemde fullHD

valla helal olsun.
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Poker in the Face 8 yıl

DH Misafiri

o kadarcık alana 4 tane usb takmışlar vay be !


haklısın. apple macbook pro'suna 2 taneyi zor sığdırıyor
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maliahmet1 8 yıl
600tl ve üzeri bir fiyatla ülkemizde satılır artık belkide daha fazla çünkü en son hatırladığım bundan biraz daha iyi bi böyle htpctipi bi kasa 1500tl idi ülkemizde şimdi firmayı vermeyecem ama zaten en ucuzu diyordu metin şentürk reklamcısı vede fatih terim
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Selçuk ALAGÖZ 8 yıl
Helal olsun.
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