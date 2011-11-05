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İşte Intel'in yeni amiral gemisi; X79 çipsetli DX79SI

7 yıl
18,8b
1
31
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yeni nesil Core i7-3000 serisi işlemcileri için hazırladığı X79 çipsetli yeni anakartı DX79SI'nın detaylarını açıkladı. LGA2011 formundaki Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileri için hazırlanan anakart, kuru kafalı temalı soğutucusu ile kaslı bir görünüm sergiliyor ve yüksek performans tutkunlarını hedef alıyor.
Üzerinde sekiz adet DIMM slotu bulunan ve 64GB'a kadar 2400MHz+ seviyesinde dört kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan DX79SI, Intel tarafından hazırlanan en gelişmiş anakart olarak gösteirliyor. Üzerinde üç adet PCIe 3.0 x16 slotu bulunan ve hem AMD Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunan anakart, diğer donanımlar için iki adet PCIe x1 ve bir adet geleneksel PCI slotunu da bünyesinde barındırıyor.
Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakart üzerinde 4 adet USB 3.0 portu bulunuyor. Depolama sürücüleri için iki adet SATA-III ve dört adet SATA-II konnektörü ile dnatılan anakart aynı zamanda RAID 0, 1, 5 ve 10 kurulumlarına da olanak tanıyor.
Çift Gigabit Ethernet portu ve 10 kanal ses desteği ile gelen DX79SI, profesyonel kullanıcılara yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonları ile hata raporu veren Debug LED ekranına da sahip. UV reaktif SATA kabloları, Intel Extreme fare altlığı, Bluetooth / WiFi modülü, Nvidia SLI kurulumu için köprü ve post kodu bilgi kartı gibi aksesuarlarıyla gelen DX79SI için ilginç olan nokta ise McAffee'ye sahip olan Intel'in kutu içeriğine yazılım olarak ESET SmartSecurity 5 Antivirus uygulamasını koymuş olması. 15 Kasım'da lanse edilecek DX79SI'nın satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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By DeaqLe 7 yıl
Bıktık Bu Amiral Gemilerinden En Sonunda Gemi Tersanesı Kurucaz
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free29mist 7 yıl
anakart iyi ama ev kullanıcıları için biraz fazla gelebilir tabiki fiyatıda çok önemli inceleme için teşekkrler
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DH Misafiri 7 yıl
ßana pekte başarılı bi anakart gibi gelmedi
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Aaa Intel Katı Kapasitör'e geçmiş
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DH Misafiri 7 yıl
Intel DX58SO2 Ülkemizde Varmıki Buda Olsun Boş Boş Haber Sunup Durmayın Ülkemize Getirtmek İçin Uğraşın
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hsanlukk 7 yıl
o kuru kafa ekran kartını takarken yalan olur boşa yapmışlar :D
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ozancn 7 yıl
cpu soğutucusu nasıl takılacak buna? ram slotları alanı darltmamış mı?
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İmea 7 yıl
tasarımı güzel düşünmüşler
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michael scofield77 7 yıl
6 adet sata portu bana yeter ancak 2 adet sata3 yetmez
sata2 leri dock station e-sata ile dışarıdan ve hddleri yormadan depolama amaçlı kullanıyorum size de bir tane dock almanızı tavsiye ederim çünk hddlerin ömürleri uzatıyor..
anakarta gelince sata3 portları çok az en az 4 sata3 2 sata2 olmalıydı
onun dışında intel nasıl böyle bir anakart yapmış hayretler içindeyim
demekki x79 ile yenecek pasta çok büyük
yolsunlar bakalım insanları birazdaha
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alpa07 7 yıl
6 adet sata portu kime yeter
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tzeberusx1 7 yıl
exeter
xLasper
Mutlu Dal 2 adet sata 3 çok kötü olmuş benim 880ga-ud3h gigabyte anakartımda bile 6 tane var :D
hadi be senınkındede 2 adet olmasın bi iyi araştır hele 6 ader saat 3 olan anakart uretılmedı daha
AMD 8xx ve 9xx serisinde tum chipset sata portlari sata3 dur. Bilginize

aga sana katılıyorum amd de chipset bakımından intelden daha üstün + ekran kartı bakımındanda fiyat performans ürünü !
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tiger cage 7 yıl
intelin çıkardığı en güzel anakart diyebilirim adamlar eskiden pcb nin yarısını boş bırakıyorlardı
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tzeberusx1 7 yıl
sgnr
Hasta oldum süper ya. 8gb lık ram bulmak pek kolay değil ve pahalı neredeyse bir ram 500 dolar falan. 4lük taksak bile süper olur.

oha hocam ohaaa abartmadınmı biraz hatta bayaaaa ! uanda kingston un 2 gb ddr3 1333 hmz ram i 45 tl team extreme 1333 4 gb tek modül ram in fiyatı ise 50 tl oha demek istiyorum sayın moderatör ohaaa :D
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dreamblue35 7 yıl
gereksiz bir soket değişimi olmuş hadi pcı3.0 anladıkta hiç olmazsa ddr5 ram slotu desteği olsaydı + onboard ekran kartı desteği nerde?
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