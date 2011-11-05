İşte Intel'in yeni amiral gemisi; X79 çipsetli DX79SI

Intel yeni nesil Core i7-3000 serisi işlemcileri için hazırladığı X79 çipsetli yeni anakartı DX79SI'nın detaylarını açıkladı. LGA2011 formundaki Core i7-3820, Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition işlemcileri için hazırlanan anakart, kuru kafalı temalı soğutucusu ile kaslı bir görünüm sergiliyor ve yüksek performans tutkunlarını hedef alıyor.

Üzerinde sekiz adet DIMM slotu bulunan ve 64GB'a kadar 2400MHz+ seviyesinde dört kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan DX79SI, Intel tarafından hazırlanan en gelişmiş anakart olarak gösteirliyor. Üzerinde üç adet PCIe 3.0 x16 slotu bulunan ve hem AMD Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunan anakart, diğer donanımlar için iki adet PCIe x1 ve bir adet geleneksel PCI slotunu da bünyesinde barındırıyor.

Yüksek kaliteli komponentlere yer verilen anakart üzerinde 4 adet USB 3.0 portu bulunuyor. Depolama sürücüleri için iki adet SATA-III ve dört adet SATA-II konnektörü ile dnatılan anakart aynı zamanda RAID 0, 1, 5 ve 10 kurulumlarına da olanak tanıyor.

Çift Gigabit Ethernet portu ve 10 kanal ses desteği ile gelen DX79SI, profesyonel kullanıcılara yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonları ile hata raporu veren Debug LED ekranına da sahip. UV reaktif SATA kabloları, Intel Extreme fare altlığı, Bluetooth / WiFi modülü, Nvidia SLI kurulumu için köprü ve post kodu bilgi kartı gibi aksesuarlarıyla gelen DX79SI için ilginç olan nokta ise McAffee'ye sahip olan Intel'in kutu içeriğine yazılım olarak ESET SmartSecurity 5 Antivirus uygulamasını koymuş olması. 15 Kasım'da lanse edilecek DX79SI'nın satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.