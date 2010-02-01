İşte iPad'in üretim maliyetleri

Son çeyrekte 15 milyar dolardan fazla gelir ve yaklaşık 3.5 milyar dolar net kâr açıklayan Apple, içinde bulunduğumuz çeyrekte ise 11 milyar dolar civarında gelir bekliyor. Resmi tanıtımı 27 Ocak'ta yapılan ve Amerika satışına Mart ayında başlanacak iPad için firmanın gelirlerine ciddi katkı yapacağı yönündeki öngörülerin sayısı da her geçen gün artıyor. Apple'ın yüksek satış başarısı beklediği iPad'in fiyatları da resmi tanıtımla birlikte gün ışığına çıkmış, baz modelin 499$, WiFi ve 3G bağlantılarını destekleyen 64GB kapasiteli üst modelin ise 829$ seviyesinden satışa sunulacağı açıklanmıştı. Peki IPS panel kullanılan 9.7-inç büyüklüğündeki ekranı ve 1GHz'de çalışan işlemcisiyle dikkatleri üzerine çeken iPad'in komponent ve üretim maliyetleri ne kadar ?

Her yeni Apple ürününde olduğu gibi iPad için de üretim maliyetlerine yönelik araştırmalar başladı. BroadPoint AmTech'den analist Brian Marshall, iPad'in komponent maliyetlerine ve üretim masraflarına yönelik araştırmasını açıkladı. Marshall'ın açıklamalarına göre, 16GB depolama alanı sunan ve sadece WiFi bağlantısını destekleyen iPad, 270.50$'lık komponent maliyetine sahip. 10$ seviyesindeki üretim maliyetlerini de içeren bu bedele ek olarak garanti hizmetini içeren 20$'lık ek kalemle birlikte 16GB'lık modelin üretim maliyetini 290.50$ olarak telaffuz ediliyor. Liste fiyatı Apple tarafından 499$ olarak açıklanan 16GB kapasiteli ve WiFi destekli iPad'den elde edilen kâr marjının ise, garanti ve servis masrafları hariç tutulduğunda %42.9 olarak hesaplandığı açıklandı.

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Apple iPad 499$'dan başlayan fiyatlarla Mart ayında satışa sunulacak.

Parça maliyetlerinin detaylarına inmeden önce bahsi geçen maliyetlerin parça başına hesaplanan birim bedelleri olduğunu, yüksek adetli alımlarda üretim masraflarının çok daha düşük olacağını da hatırlatalım. Brian Marshall'ın çalışmasına göre, iPad için maliyeti en yüksek parça 9.7-inç büyüklüğündeki çoklu dokunmatik ekran. Sınıfının en pahalı çözümlerinden biri olarak IPS panel kullanılan ekran için hesaplanan maliyet 100$. 16GB kapasiteli NAND flash bellek birimi ve Alüminyum kasanın her biri içinse 25$ dolar seviyesinde maliyet hesaplaması yapılıyor. iPhone ve iPod Touch gibi cihazlarında Samsung tarafından üretilen ARM tabanlı işlemci kullanan Apple, iPad ile radikal bir karar alarak 278 milyon dolar karşılığında bünyesine kattığı P.A Semi firması tarafından geliştirilen A4 işlemcisini kullanmaya karar verdi.

ARM Cortex-A9 mimarisinin baz alan ve 1GHz'de çalışan A4 işlemcisinin Apple'a olan maliyeti ise 15$. Piyasa araştırmaları yapan iSuppli firması, iPhone 3Gs'te kullanılan ve 600MHz'de çalışan Samsung üretimi işlemcinin Apple'a maliyetini 14.46$ olarak açıklamıştı. A4 için hesaplanan 15$'lık maliyet dikkate alındığında Apple'ın, 1GHz'de çalışan işlemcisini, benzer bir maliyetle elde edebildiğini görüyoruz ki bu çok önemli bir gelişme çünkü sektördeki genel kanı; A4 ve devamında gelecek işlemcilerin yeni nesil iPhone başta olmak üzere diğer Apple ürünlerinde de kullanılacağı yönünde. Peki hem WiFi hem de 3G desteği sunan iPad için hesaplanan maliyet ne kadar? Brian Marshall'a göre bağlantı seçeneklerine 3G desteğinin eklenmesi, maliyetlere ciddi bir yük getirmiyor.

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iPad için için maliyeti en yüksek parça, IPS panel kullanılan 9.7-inç büyüklüğündeki çoklu dokunmatik ekran.

Sadece WiFi destekleyen modele kıyasla yaklaşık 130$ daha pahalı olan ve 629$ seviyesinden satışa sunulacağı açıklanan 16GB kapasiteli iPad (WiFi + 3G) modeli, 32GB kapasiteli WiFi modeline kıyasla 30$ daha pahalı olduğunu görüyoruz. Brian Marshall'a göre 3G desteğinin üretim maliyetlerine getirdiği ek yük 16$ yani 290$'lık maliyete sahip WiFi modeli düşünüldüğünde, 3G çipinin Apple'a olan maliyetinin 16$ olduğunu görüyoruz. iSuppli tarafından iPhone 3Gs için yapılan çalışmada da aslında benzer bir tablonun olduğunu zira Infineon tarafından sağlanan ana bant yongasının 13$'a mal olduğunu da biliyoruz. Parça maliyetleri göz önüne alındığında hem WiFi hem de 3G desteği sunan 16GB kapasiteli iPad'den elde edilen kâr marjının %52 olduğu hesaplanıyor.

Ürünlerden yüksek kâr marjı elde etmek, Apple için adeta standart bir özellik. Brian Marshall da açıklamasında iPad'in, Apple için yeni bir "grand slam" olacağını yani büyük başarı getireceğini düşünüyor. Apple'ın 2010'da 2.2 milyon ile 10 milyon adet arasında iPad satacağını söyleyen Brian Marshall'a ek olarak Technology Business Research'den Ezra Gottheil açıklamasında, Marshall'ın haklı çıkması durumunda, Apple'ın fiyat indirimleri için yeterli alana sahip olacağını belirtiyor. 499$ seviyesinin oldukça agresif bir fiyatlandırma olduğunu belirten Ezra Gottheil, fiyatlarda indirime gidildiği takdirde iPad'in netbook seviyesine geleceğini, daha düşük fiyatlandırmayla birlikte kullanıcıların, taşınabilir çalışma ve eğlence ihtiyaçları için netbook'lar veya iPad arasında tercih yapma durumuna geleceğini söylüyor.

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A4 işlemcisinin Apple'a maliyeti 15$.

Haberimizi bitirirken iki önemli hatırlatmamız olacak. Birincisi, haber içerisinde de belirttiğimzi gibi bahsi geçen parça maliyetleri birim fiyatlardır yani toplu alımlarda daha düşük fiyat seviyelerinin söz konusu olması muhtemeldir. İkincisi ise üretim maliyetlerine yazılım geliştirme, paketleme, lojistik, reklam ve pazarlama masrafları dahil değildir.

http://www.computerworld.com/s/article/9150045/Apple_makes_208_on_each_499_iPad?taxonomyId=163&pageNumber=1