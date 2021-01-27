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    İtopya Beylikdüzü mağazasını gezdik, malum soruyu sorduk!

    2
    4 sa.
    3,4b
    14
    Ekran Kartı
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    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda İtopya'nın Beylikdüzü mağazasını turluyoruz. Hangi markalara ve standlara yer veriliyor, hangi ürün gruplarını görüp deneyebiliyoruz, bu mazağanın farkları neler, her şeyi gördük anlattık.

    Bu videoda İtopya'nın Beylikdüzü mağazasını turluyoruz. Hangi markalara ve standlara yer veriliyor, hangi ürün gruplarını görüp deneyebiliyoruz, bu mazağanın farkları neler, her şeyi gördük anlattık. 



    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    AyKuTHaaN 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Piyasadaki en kötü firmadır. Gerek Stok tutarsızlıkları, gerek müşteri memnuniyeti berbat ötesi. Hele birde telefon ile konuştuğumuzdaki Kadın Müşteri temsilcisi, dünya umrunda değil. Verdiğiniz sipariş günlerce gelmemesi, arayıp sorduğunuzda yoğunluk var pandemi etkiliyor. O zaman gerekli personel alın, az personel ile çok iş yapmaya çalışmayın mesela. Ayrıca Personellerin aşırı bilgisiz olmasına girmiyorum bile.

    Neyse şahsım adına tamamen beni bağlayan bir durum. Çok ama çok kötü bir firma
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ürün satın alırken mağazanın kirasını da çıkartıyolar heralde.
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    ankaland (mehmet yok) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    itopya stok ve tedarik sorunu için açıklama yapmıştı.. Açıklama iticiydi, açıklamayı dinledikten sonra itopya için müşterinin bir külfet gibi düşünüldüğü izlenimine kapıldım.. video da kullanılan üslup ayrı bir durumdu zaten.. halen videosu mevcut.. itopya benim için seçenek olmaktan çıkmıştır..
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    yunus3441 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    bana yakın olmasına rağmen daha bu satıcılardan alış veriş yapmadım nedense uçuk geliyor fiyatlar.Sanalmarketim-Game ekstra-Amazon-Ara ara Vatan oldu alış verişler oem tarafında.
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