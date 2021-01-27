İtopya Beylikdüzü mağazasını gezdik, malum soruyu sorduk!

Video Editörü
Bu videoda İtopya'nın Beylikdüzü mağazasını turluyoruz. Hangi markalara ve standlara yer veriliyor, hangi ürün gruplarını görüp deneyebiliyoruz, bu mazağanın farkları neler, her şeyi gördük anlattık.
Bu videoda İtopya'nın Beylikdüzü mağazasını turluyoruz. Hangi markalara ve standlara yer veriliyor, hangi ürün gruplarını görüp deneyebiliyoruz, bu mazağanın farkları neler, her şeyi gördük anlattık.
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Neyse şahsım adına tamamen beni bağlayan bir durum. Çok ama çok kötü bir firma