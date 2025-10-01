Giriş
    Galaxy S26 Ultra'nın yeni görüntüleri paylaşıldı: Tasarım netleşti

    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni render görüntüleri ve videosu ortaya çıktı. Yeni telefonun tasarımı nasıl olacak, telefon neler sunacak?

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın yeni görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'nın lansmanına aylar var, ancak cihaz hakkında birçok ayrıntı ortaya çıkmış durumda. Yakın zamanda telefonun tasarımını görmüş ve teknik detaylarına dair bazı bilgiler edinmiştik. Şimdi ise cihazın tüm tasarımını gösteren üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıktı.

    Android Headlines tarafından paylaşılan CAD tabanlı render görsellerinde Galaxy S26 Ultra'yı siyah rengiyle görüyoruz. Telefon tasarım anlamında selefinin çizgilerini koruyor. Ön tarafta, ultra ince çerçeveli düz ekran yer alıyor. Ancak farklı olarak daha yuvarlak köşeler bizleri karşılıyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın yeni görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Arka tarafta, S25 Ultra'dakine benzer düzende dört kamera bulunuyor. Ancak bu kameralardan üçü artık bir kamera adasının üzerinde yer alıyor. Daha çıkıntılı kameralardan dolayı Samsung'un bu çıkıntıları gizlemek için böyle bir tasarıma geçtiği belirtiliyor. Bu açıdan kamera adası tasarımı Galaxy Fold 7'yi andırıyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın yeni görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör

    Bugüne kadar gelen bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra'nın daha parlak ve daha enerji tasarruflu bir ekrana, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye ve 5.000 mAh pile sahip olması bekleniyor. Kamera tarafında ise 200 MP ana kamera, 3x zoom özellikli 12 MP telefoto kamera, 5x zoom yapabilen 50 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameranın yer alacağı belirtiliyor.

