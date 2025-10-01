Galaxy S26 Ultra'nın yeni görüntüleri paylaşıldı: Tasarım netleşti

Android Headlines tarafından paylaşılan CAD tabanlı render görsellerinde Galaxy S26 Ultra'yı siyah rengiyle görüyoruz. Telefon tasarım anlamında selefinin çizgilerini koruyor. Ön tarafta, ultra ince çerçeveli düz ekran yer alıyor. Ancak farklı olarak daha yuvarlak köşeler bizleri karşılıyor.
Bugüne kadar gelen bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra'nın daha parlak ve daha enerji tasarruflu bir ekrana, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye ve 5.000 mAh pile sahip olması bekleniyor. Kamera tarafında ise 200 MP ana kamera, 3x zoom özellikli 12 MP telefoto kamera, 5x zoom yapabilen 50 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameranın yer alacağı belirtiliyor.
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...