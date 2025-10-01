Galaxy S26 Ultra'nın yeni görüntüleri paylaşıldı: Tasarım netleşti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'nın lansmanına aylar var, ancak cihaz hakkında birçok ayrıntı ortaya çıkmış durumda. Yakın zamanda telefonun tasarımını görmüş ve teknik detaylarına dair bazı bilgiler edinmiştik. Şimdi ise cihazın tüm tasarımını gösteren üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıktı.

Android Headlines tarafından paylaşılan CAD tabanlı render görsellerinde Galaxy S26 Ultra'yı siyah rengiyle görüyoruz. Telefon tasarım anlamında selefinin çizgilerini koruyor. Ön tarafta, ultra ince çerçeveli düz ekran yer alıyor. Ancak farklı olarak daha yuvarlak köşeler bizleri karşılıyor.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta, S25 Ultra'dakine benzer düzende dört kamera bulunuyor. Ancak bu kameralardan üçü artık bir kamera adasının üzerinde yer alıyor. Daha çıkıntılı kameralardan dolayı Samsung'un bu çıkıntıları gizlemek için böyle bir tasarıma geçtiği belirtiliyor. Bu açıdan kamera adası tasarımı Galaxy Fold 7'yi andırıyor.

Bugüne kadar gelen bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra'nın daha parlak ve daha enerji tasarruflu bir ekrana, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye ve 5.000 mAh pile sahip olması bekleniyor. Kamera tarafında ise 200 MP ana kamera, 3x zoom özellikli 12 MP telefoto kamera, 5x zoom yapabilen 50 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kameranın yer alacağı belirtiliyor.

