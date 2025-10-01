Giriş
    Android Auto iki yeni özellik kazandı

    Android Auto platformu çağrı esnasında sürücülerin dikkatinin dağılmaması adına arayan kişiyi karşılama ve çağrı esnasında geçenleri not alma özelliklerini duyurdu.

    Android Auto Tam Boyutta Gör
    Android işletim sisteminin araç içi ara yüzü Android Auto gelişmeye devam ediyor. Bir süre önce çağrı kaydını duyuran Android Auto şimdi Call Screening ve Call Notes adı verilen iki yeni özelliği kullanıma sunuyor. 

    Call Screening ve Call Notes

    Sürücünün dikkatini dağıtmamayı amaçlayan özelliklerde Call Screening, bilinmeyen veya rehberinizde olmayan numaralardan gelen aramalarda devreye giriyor. Karşı tarafa kim olduğunu ve arama sebebini sorarak aldığı bilgileri sürücüye yansıtıyor. Sürücü isterse çağrıyı cevaplıyor ya da reddediyor. 

    Call Notes ise Pixel 9 serisi ile ilk kez sunulan ve isteğe bağlı olarak sürücünün görüşmesini not alarak çağrı bitiminde ekrana yansıtan bir özellik. Böylece sürücü karşı tarafın söylediği önemli noktaları kaçırmamış oluyor. Bu özellikler yakın zamanda dağıtıma çıkacak. Apple da iOS 26 ile birlikte Call Screening benzeri bir özelliği kullanıma sunmuştu. 
     

