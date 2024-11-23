Hyundai IONIQ 9 tanıtıldı! ÖTV'siz araç için kanun teklifi - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Hyundai IONIQ 9, Volkswagen ID.4'ün Türkiye fiyatı, yeni CLA'nın özellikleri ve elektrik faturalarına yapılacak gizli zammı konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:03 - Hyundai IONIQ 9 tanıtıldı: Türkiye'ye ne zaman gelecek?
11:30 - 25 yaş üzeri aracını verene ÖTV muafiyeti mi geliyor?
20:17 - Stellantis, yeni elektrikli araç platformuyla 800 km menzil vadediyor
27:00 - Volkswagen ID.4 Türkiye fiyatı açıklandı
33:32 - Çinli markalar ucuz fiyat avantajını Tüketiciye yansıtıyor mu?
37:29 - Yeni Mercedes CLA'nın EV versiyonu 750 km menzil sunacak
45:40 - Elektrik faturasında devlet sübvansiyonu için yıllık limit 5 bin kWsa'e düşürüldü