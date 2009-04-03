Jetway, Atom işlemcili Micro-ATX anakart hazırlıyor

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Kısa bir süre önce ürün gamına X58 yonga setli yeni bir anakart ekleyen Jetway, ofis bilgisayarları ve giriş seviyesi sistemler için Intel Atom işlemcili anakart hazırlıyor. Jetway'in ATOM-GM1-330 kod adını taşıyan yeni anakartında Intel'in 1.6GHz'de görev yapan, çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi yer alıyor. Yine Intel tarafından geliştirilen 945GC yonga seti üzerine inşa edilen yeni anakart, işlemci haricinde pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Üzerinde çift DIMM slotu bulunan ve 4GB'a kadar DDR2-533MHz bellek desteği sunan ATOM-GM1-330 sahip olduğu yonga seti itibariyle Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik çözümlerinden birisi olan GMA 950 ile birlikte geliyor.

Güney köprüsü olarak ICH7 yongasının eşlik ettiği Atom işlemcili yeni anakartın üzerinde çift PCI ve PCIe x1 slotları yer alıyor. Çift SATA konnektörüne ve bir adet IDE portuna sahip olan anakart, 6 kanal yüksek tanımlı ses desteğine ve Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip. Görüntü aktarımı için VGA konnektörüne yer verilen ATOM-GM1-330'un üretici firma Jetway tarafından yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir detayın paylaşılmadığını da belirtelim.