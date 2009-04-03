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Jetway, Atom işlemcili Micro-ATX anakart hazırlıyor

10 yıl
9,6b
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jetway, Atom işlemcili Micro-ATX anakart hazırlıyor
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Kısa bir süre önce ürün gamına X58 yonga setli yeni bir anakart ekleyen Jetway, ofis bilgisayarları ve giriş seviyesi sistemler için Intel Atom işlemcili anakart hazırlıyor. Jetway'in ATOM-GM1-330 kod adını taşıyan yeni anakartında Intel'in 1.6GHz'de görev yapan, çift çekirdekli Atom 330 işlemcisi yer alıyor. Yine Intel tarafından geliştirilen 945GC yonga seti üzerine inşa edilen yeni anakart, işlemci haricinde pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Üzerinde çift DIMM slotu bulunan ve 4GB'a kadar DDR2-533MHz bellek desteği sunan ATOM-GM1-330 sahip olduğu yonga seti itibariyle Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik çözümlerinden birisi olan GMA 950 ile birlikte geliyor.

Güney köprüsü olarak ICH7 yongasının eşlik ettiği Atom işlemcili yeni anakartın üzerinde çift PCI ve PCIe x1 slotları yer alıyor. Çift SATA konnektörüne ve bir adet IDE portuna sahip olan anakart, 6 kanal yüksek tanımlı ses desteğine ve Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip. Görüntü aktarımı için VGA konnektörüne yer verilen ATOM-GM1-330'un üretici firma Jetway tarafından yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz herhangi bir detayın paylaşılmadığını da belirtelim.


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memanet 10 yıl
yahu geçen aylarda amd nin bu segmentte çıkardıı bi işlemci vardı performans olarak atom u 2 ye katlıyodu güç tüketimi atom dan biraz fazlaydı ben açıkçası o haberi gördükten sonra intelin atomu hikaye diyorum intel milleti kazıklıyo
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ysfdvz 10 yıl
İşlmci Fan ile Chipset Pasif olarak sogutuluyor...(işlemci haricinde pasif soğutma ile desteklenmiş durumda.)Konuda Belirtilmiş zaten
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Netscout 10 yıl
Yavaş yavaş elindeki eski stokları eritiyor intel :D
ICH7 güzel yakında ICH8 olur sonrada 965 chipset ile ICH9 :D
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stradivardi 10 yıl
bir de fan kabloları işlemci soğutucusu içinden geçiyor ne iş tamam çok yada az ısınıyor ama yanlış uygulama tamam onlar kadar mühendislik bilgim yok ama bu da çok yanlış olduğu açık pcı express olmalıydı bencede madem 2 genişleme yuvası taktın bir tane olsa hadi neyse derimde
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a1a1a1fs 10 yıl
işlemci pasif zaten, üzerinde fan olan kuzay köprüsü
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djdeeles 10 yıl
O işlemciyi pasif sogutamamışlarmı bit kadar fan koymuşlar yazık...
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Rusty 10 yıl
oraya 1 tane pci-e 16x slotunu koymayan zihniyet bu sistemi atx de yapsa benim gözümde 5 para etmez.Çok gerekliymiş gibi 2 tane pci slotu koymuşlar.
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boraaktas 10 yıl
Ben mi yanlış görüyorum yoksa bu adamlar chipset'e fan takıp işlemciye mi takmamışlar.Hayır atom işlemciler zaten fansız pasif çalışabiliyor ama intel 945 kuzey köprüsüde cok ısınmaz fan ne alaka onu anlamadım.
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max975 10 yıl
hazır sistem gibi..
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