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    Anlık Bildirim

    “Hibrit savaş”: Baltık Denizi’ndeki iki internet kablosu kesildi

    Yerel telekomünikasyon şirketlerine göre, Litvanya ile İsveç arasındaki iletişim kablosu ile birlikte Finlandiya ile Almanya'yı bir diğer internet kablosu kesildi. Şimdilik bunun nedeni bilinmiyor.
    “Hibrit savaş”: Baltık Denizi’ndeki iki internet kablosu kesildi Tam Boyutta Gör
    Baltık Denizi’nde iki denizaltı internet kablosunun ani şekilde kesilmesi, hibrit savaş ihtimaline dair endişeleri yeniden gündeme getirdi. Litvanya ile İsveç arasında iletişim sağlayan bir kablo ve Finlandiya ile Almanya arasında uzanan C-Lion kablosu, geçtiğimiz hafta sonu kesintiye uğradı. Yerel telekomünikasyon şirketleri, olayların fiziksel hasardan kaynaklandığını doğruladı.

    Denizaltı internet kabloları kesildi

    Telia Lithuania adlı telekomünikasyon şirketi, Pazar sabahı 10:00 sularında Litvanya-İsveç arasındaki iletişim kablosunun kesildiğini açıkladı. Şirketin sözcüsü Audrius Stasiulaitis, kesintinin ekipman arızasından değil, fiber optik kabloya fiziksel zarar verilmesinden kaynaklandığını belirtti. Kesintinin ardından, Litvanya’nın internet kapasitesinin yaklaşık üçte biri geçici olarak kaybedildi. Ancak durum hızla kontrol altına alınarak kapasite yeniden sağlandı.

    “Hibrit savaş”: Baltık Denizi’ndeki iki internet kablosu kesildi Tam Boyutta Gör
    Finlandiya devletine ait Cinia şirketi, Finlandiya ile Almanya arasındaki 1.200 kilometrelik C-Lion kablosunun da benzer bir kesinti yaşadığını duyurdu. Bu kablo, Orta Avrupa ile Finlandiya arasında doğrudan bağlantı sağlayan tek hat olarak büyük öneme sahip. Kesinti bölgesinin, Litvanya-İsveç kablosunun hasar gördüğü yerden yalnızca 100 km uzaklıkta olduğu belirtildi.

    Cinia’nın CEO’su Ari-Jussi Knaapila, bu kesintinin dış bir müdahaleyle gerçekleşmiş olabileceğini vurguladı ve kapsamlı bir incelemenin sürdüğünü söyledi. Finlandiya ve Almanya dışişleri bakanları, olayın ardından yaptıkları ortak açıklamada, kesintilerin kasıtlı olarak gerçekleşmiş olabileceği ihtimaline dikkat çekerken hibrit savaş ihtimalini gündeme getirdiler. Açıklamada, “Böyle bir olayın hemen kasıtlı bir hasar şüphesi uyandırması, çağımızın değişkenliği hakkında çok şey anlatıyor. Kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Avrupa güvenliğimiz, yalnızca Ukrayna’ya yönelik Rus saldırganlığıyla değil, aynı zamanda kötü niyetli aktörlerin hibrit savaş yöntemleriyle de tehdit altında” denildi.

    ABD, Rus tehdidi için uyarmıştı

    Son haftalarda ABD, kritik denizaltı altyapılarında Rus askeri faaliyetlerinin arttığını belirterek sabotaj riski konusunda uyarıda bulunmuştu. Ayrıca, Nisan 2023’te İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya kamu yayıncıları tarafından yürütülen bir soruşturma, Rusya’nın İskandinav sularında denizaltı kabloları ve rüzgar çiftliklerini hedef alabilecek bir sabotaj programı yürüttüğüne dair bulgular ortaya koymuştu.

    Kesintilerin ardından Cinia, tamir çalışmalarını hızlandırmak için bir onarım gemisi görevlendirdi. Onarımın hava koşullarına bağlı olarak 5 ila 15 gün sürmesi bekleniyor. İsveç ve Litvanya arasındaki kablonun operatörü olan Arelion şirketi de İsveç askeri ve sivil makamlarıyla iletişim halinde olduğunu açıkladı. Firma, onarım işleminin birkaç hafta içinde yapılacağını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 47 dakika önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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