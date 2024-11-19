“Hibrit savaş”: Baltık Denizi’ndeki iki internet kablosu kesildi

Denizaltı internet kabloları kesildi
Telia Lithuania adlı telekomünikasyon şirketi, Pazar sabahı 10:00 sularında Litvanya-İsveç arasındaki iletişim kablosunun kesildiğini açıkladı. Şirketin sözcüsü Audrius Stasiulaitis, kesintinin ekipman arızasından değil, fiber optik kabloya fiziksel zarar verilmesinden kaynaklandığını belirtti. Kesintinin ardından, Litvanya’nın internet kapasitesinin yaklaşık üçte biri geçici olarak kaybedildi. Ancak durum hızla kontrol altına alınarak kapasite yeniden sağlandı.
Cinia’nın CEO’su Ari-Jussi Knaapila, bu kesintinin dış bir müdahaleyle gerçekleşmiş olabileceğini vurguladı ve kapsamlı bir incelemenin sürdüğünü söyledi. Finlandiya ve Almanya dışişleri bakanları, olayın ardından yaptıkları ortak açıklamada, kesintilerin kasıtlı olarak gerçekleşmiş olabileceği ihtimaline dikkat çekerken hibrit savaş ihtimalini gündeme getirdiler. Açıklamada, “Böyle bir olayın hemen kasıtlı bir hasar şüphesi uyandırması, çağımızın değişkenliği hakkında çok şey anlatıyor. Kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Avrupa güvenliğimiz, yalnızca Ukrayna’ya yönelik Rus saldırganlığıyla değil, aynı zamanda kötü niyetli aktörlerin hibrit savaş yöntemleriyle de tehdit altında” denildi.
ABD, Rus tehdidi için uyarmıştı
Son haftalarda ABD, kritik denizaltı altyapılarında Rus askeri faaliyetlerinin arttığını belirterek sabotaj riski konusunda uyarıda bulunmuştu. Ayrıca, Nisan 2023’te İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya kamu yayıncıları tarafından yürütülen bir soruşturma, Rusya’nın İskandinav sularında denizaltı kabloları ve rüzgar çiftliklerini hedef alabilecek bir sabotaj programı yürüttüğüne dair bulgular ortaya koymuştu.
Kesintilerin ardından Cinia, tamir çalışmalarını hızlandırmak için bir onarım gemisi görevlendirdi. Onarımın hava koşullarına bağlı olarak 5 ila 15 gün sürmesi bekleniyor. İsveç ve Litvanya arasındaki kablonun operatörü olan Arelion şirketi de İsveç askeri ve sivil makamlarıyla iletişim halinde olduğunu açıkladı. Firma, onarım işleminin birkaç hafta içinde yapılacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..