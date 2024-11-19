“Hibrit savaş”: Baltık Denizi’ndeki iki internet kablosu kesildi

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Tam Boyutta Gör Baltık Denizi’nde iki denizaltı internet kablosunun ani şekilde kesilmesi, hibrit savaş ihtimaline dair endişeleri yeniden gündeme getirdi. Litvanya ile İsveç arasında iletişim sağlayan bir kablo ve Finlandiya ile Almanya arasında uzanan C-Lion kablosu, geçtiğimiz hafta sonu kesintiye uğradı. Yerel telekomünikasyon şirketleri, olayların fiziksel hasardan kaynaklandığını doğruladı.

Denizaltı internet kabloları kesildi

Telia Lithuania adlı telekomünikasyon şirketi, Pazar sabahı 10:00 sularında Litvanya-İsveç arasındaki iletişim kablosunun kesildiğini açıkladı. Şirketin sözcüsü Audrius Stasiulaitis, kesintinin ekipman arızasından değil, fiber optik kabloya fiziksel zarar verilmesinden kaynaklandığını belirtti. Kesintinin ardından, Litvanya’nın internet kapasitesinin yaklaşık üçte biri geçici olarak kaybedildi. Ancak durum hızla kontrol altına alınarak kapasite yeniden sağlandı.

Tam Boyutta Gör Finlandiya devletine ait Cinia şirketi, Finlandiya ile Almanya arasındaki 1.200 kilometrelik C-Lion kablosunun da benzer bir kesinti yaşadığını duyurdu. Bu kablo, Orta Avrupa ile Finlandiya arasında doğrudan bağlantı sağlayan tek hat olarak büyük öneme sahip. Kesinti bölgesinin, Litvanya-İsveç kablosunun hasar gördüğü yerden yalnızca 100 km uzaklıkta olduğu belirtildi.

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Cinia’nın CEO’su Ari-Jussi Knaapila, bu kesintinin dış bir müdahaleyle gerçekleşmiş olabileceğini vurguladı ve kapsamlı bir incelemenin sürdüğünü söyledi. Finlandiya ve Almanya dışişleri bakanları, olayın ardından yaptıkları ortak açıklamada, kesintilerin kasıtlı olarak gerçekleşmiş olabileceği ihtimaline dikkat çekerken hibrit savaş ihtimalini gündeme getirdiler. Açıklamada, “Böyle bir olayın hemen kasıtlı bir hasar şüphesi uyandırması, çağımızın değişkenliği hakkında çok şey anlatıyor. Kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Avrupa güvenliğimiz, yalnızca Ukrayna’ya yönelik Rus saldırganlığıyla değil, aynı zamanda kötü niyetli aktörlerin hibrit savaş yöntemleriyle de tehdit altında” denildi.

ABD, Rus tehdidi için uyarmıştı

Son haftalarda ABD, kritik denizaltı altyapılarında Rus askeri faaliyetlerinin arttığını belirterek sabotaj riski konusunda uyarıda bulunmuştu. Ayrıca, Nisan 2023’te İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya kamu yayıncıları tarafından yürütülen bir soruşturma, Rusya’nın İskandinav sularında denizaltı kabloları ve rüzgar çiftliklerini hedef alabilecek bir sabotaj programı yürüttüğüne dair bulgular ortaya koymuştu.

Kesintilerin ardından Cinia, tamir çalışmalarını hızlandırmak için bir onarım gemisi görevlendirdi. Onarımın hava koşullarına bağlı olarak 5 ila 15 gün sürmesi bekleniyor. İsveç ve Litvanya arasındaki kablonun operatörü olan Arelion şirketi de İsveç askeri ve sivil makamlarıyla iletişim halinde olduğunu açıkladı. Firma, onarım işleminin birkaç hafta içinde yapılacağını söyledi.

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