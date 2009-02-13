Jon Peddie: 2009'un ikinci yarısı GPU pazarı için fevkalade iyi geçecek

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Küresel ekonomik krizin yarattığı daralma hemen her pazarda olduğu gibi GPU satışlarını da olumsuz etkilenirken, piyasa araştırmaları yapan Jon Peddie Research'ün kurucusu ve başkanı Jon Peddie, yılın ikinci yarısının GPU pazarı için fevkalade iyi geçeceğini düşünüyor.

Jon Peddie verdiği demecinde ise ikinci yarı ile birlikte tüketici taleplerinde artış yaşanacağını, OEM üreticilerinin yeniden stok yapma ihtiyacı duyacağını öte yandan okula dönüş sezonu, tatil dönemi ve AMD-ATi ile Nvidia'nın yeni nesil 40nm GPU'larını tanıtacak olması sayesinde yılın ikinci yarısının GPU pazarı için çok iyi geçeceğine inandığını belirtti.

Ayrıca Peddie, Intel'in Larrabee projesiyle ilgili olarak şu an için hiç bir beklenti içerisinde olmadığını, Larrabee'nin gerçek özelliklerini ancak yılın son çeyreğinde görebileceklerini ve Larrabee tabanlı ürünlerin de gelecek yılın ilk çeyreğinden önce piyasaya çıkamayacağını düşündüğünü belirtti.

Jon Peddie'nin 3. ve 4. çeyrek döneme yönelik pozitif yaklaşımının nedenleri;

1. Sezonsal olarak en iyi dönemler olması.

2. ATi ve Nvidia'nın yeni GPU tasarımlarını duyuracak olması.

3. 40nm üretim teknolojisiyle daha performanslı GPU'ların gelecek olması.

4. Okula dönüş ve tatil dönemi öncesi yeniden stok ihtiyacı.

5. Ekonomik resesyon nedeniyle geri plana itilmiş talepler.

6. Obama hükümetinin yeni ekonomi programıyla yaratacağı duygusal teşvik.