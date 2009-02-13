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Jon Peddie: 2009'un ikinci yarısı GPU pazarı için fevkalade iyi geçecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jon Peddie: 2009'un ikinci yarısı GPU pazarı için fevkalade iyi geçecek
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Küresel ekonomik krizin yarattığı daralma hemen her pazarda olduğu gibi GPU satışlarını da olumsuz etkilenirken, piyasa araştırmaları yapan Jon Peddie Research'ün kurucusu ve başkanı Jon Peddie, yılın ikinci yarısının GPU pazarı için fevkalade iyi geçeceğini düşünüyor.

Jon Peddie verdiği demecinde ise ikinci yarı ile birlikte tüketici taleplerinde artış yaşanacağını, OEM üreticilerinin yeniden stok yapma ihtiyacı duyacağını öte yandan okula dönüş sezonu, tatil dönemi ve AMD-ATi ile Nvidia'nın yeni nesil 40nm GPU'larını tanıtacak olması sayesinde yılın ikinci yarısının GPU pazarı için çok iyi geçeceğine inandığını belirtti.

Ayrıca Peddie, Intel'in Larrabee projesiyle ilgili olarak şu an için hiç bir beklenti içerisinde olmadığını, Larrabee'nin gerçek özelliklerini ancak yılın son çeyreğinde görebileceklerini ve Larrabee tabanlı ürünlerin de gelecek yılın ilk çeyreğinden önce piyasaya çıkamayacağını düşündüğünü belirtti.

Jon Peddie'nin 3. ve 4. çeyrek döneme yönelik pozitif yaklaşımının nedenleri;

1. Sezonsal olarak en iyi dönemler olması.
2. ATi ve Nvidia'nın yeni GPU tasarımlarını duyuracak olması.
3. 40nm üretim teknolojisiyle daha performanslı GPU'ların gelecek olması.
4. Okula dönüş ve tatil dönemi öncesi yeniden stok ihtiyacı.
5. Ekonomik resesyon nedeniyle geri plana itilmiş talepler.
6. Obama hükümetinin yeni ekonomi programıyla yaratacağı duygusal teşvik.


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alito 10 yıl
ben ati 5800 serisini bekliyorum yaz sonuna dogru çıkar heralde. dolarda düşerse alırız artık.
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max975 10 yıl
şimdi bence bu piyasayı olumlu depolama.
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StreamRolleR 10 yıl
aynen kards dolar 1.4 1.45 fln olursa gene eski haline döner olaylar
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poopsy 10 yıl
o kim ya bize ne tahminlerinden aman olay ki ne olay
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

aynen kards dolar 1.4 1.45 fln olursa gene eski haline döner olaylar


Adam Türkiye pazarından bahsetmiyor, Dünya genelinden bahsediyor.
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nirvanha 10 yıl
Jon Peddie sen daha çok beklersin !
Bu krizin ne olduğunu daha anlayamadılar galiba ,bu kriz haksızlıkların ,adaletsizliğin , orman konunlarının ,güçlü olanın ayakta kaldığı , güçsüzün ezildiği vahşi kapitalizmin suratına vurulmuş kocaman bir tokat , ilahi bir adalet olduğunun anlaşılmaması ilginç doğrusu.Hadi daha fazla boşaltın boşaltın,çalın çırpın,daha fazla daha fazla,bir daha ve bir daha yapın , milletin ırzına geçin,daha fazla daha fazla..........Harcayabileceğinizden de daha fazla ,hepsi sizin için,önünüzdeler.....
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x1650Pro 10 yıl
Talebin artması için $ ve € nun düşmesi gerek...
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